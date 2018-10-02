Новая 3-я серия BMW: мы знаем все о российской версии

На автосалоне в Париже представлена новая «трешка» BMW. И это, пожалуй, главная премьера выставки.

BMW 3-й серии — главная ударная сила баварцев в премиум-сегменте. Это самая популярная модель с «пропеллером» на капоте, и именно она приносит BMW основной доход. Поэтому при смене поколений немцы постарались создать идеальный (по крайней мере, по их мнению) автомобиль.

Новое поколение с индексом G20 построено на модульной платформе CLAR, которую BMW использует практически для всех новых моделей. По сравнению с предшественницей «трешка» стала легче на 55 кг, но при этом выросла практически по всем направлениям. Длина увеличилась на 85 мм, до 4709 мм, в ширину седан прибавил 16 мм (1827 мм) и стал лишь на миллиметр выше (1422 мм). Колесная база составляет 2851 мм (+41 мм), так что на втором ряду сидений теперь просторнее.

Облик машины выглядит «острее» за счет граней и смелых росчерков на кузове. Благодаря фирменной широкой радиаторной решетке и узким фарам автомобиль визуально кажется более приземистым. В BMW впервые за более чем 50 лет решились изменить форму «линии Хофмайстера»: плавному изгибу придали стреловидную форму.

В BMW говорят, что у 3-й серии на 10% снизился центр тяжести, машина сохранила идеальную развесовку (50:50), за счет применения новых материалов жесткость на кручение и прочность подвески выросли на 20%. Гордятся баварцы и показателем аэродинамического сопротивления Cx, который у G20 равен 0,23: это самый низкий показатель в классе.

Чтобы сделать управляемость выше без потери комфорта во всех без исключения версиях, амортизаторы получили гидравлические отбойники. За доплату доступна адаптивная М-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами.

Интерьер изменился эволюционно, а по своей архитектуре напоминает BMW X5

Интерьер машины также полностью преобразился. В BMW говорят, что он «четко структурирован». У топовых версий приборная панель виртуальная, с такой же графикой, как на новом BMW X5. Собственно, и сама архитектура пересекается с кроссовером, здесь практически нет центральной консоли, очень широкий экран (10,25 дюйма), много вставок под металл.

На старте продаж BMW 3-й серии G20 будет доступна с пятью силовыми агрегатами. Это бензиновые 320i, 330i мощностью 184 и 258 л.с. соответственно. И три версии с турбодизелями: 318d, 320d и 330d мощностью 150, 190 и 265 л.с. Все версии, кроме последней, — заднеприводные, а BMW 330i доступна только в полноприводном варианте.

Графика виртуальной приборки уже вызвала негодование фанатов марки, привыкших к круглым шкалам

В России со старта продаж можно будет приобрести три варианта модели — BMW 330i, BMW 320d и BMW 320d xDrive. Причем все они уже в базе оснащаются опциональным пакетом М Sport в версии Luxury Line.

Светодиодные фары входят в базовое оснащение новой BMW 3-й серии

Линий исполнения у «трешки» четыре: Advantage, Sport Line, Luxury Line и M Sport. Естественно, для каждой из версий предусмотрен длинный список опций. Базовое оснащение автомобилей для России будет включать в себя светодиодные фары и противотуманки, кожаное спортивное рулевое колесо, адаптивную подвеску M Sport. Для BMW 330i в числе опций будет доступен дифференциал M Sport.

На прошлой неделе BMW назвала российские цены на возрожденный родстер Z4.

Следом за BMW 3-й серии и BMW Z4 появится кросс-купе BMW X7.

Фото: BMW