BMW X7: первые изображения

В Сети появились патентные изображения будущего флагманского кроссовера баварской марки. Официальная премьера BMW X7 состоится в конце этого года.

BMW X7
BMW X7

BMW > X7

Пусконаладочное производство BMW X7 в американском Спартанбурге началось еще в прошлом году, и тогда пресс-служба фирмы засветила некоторые фрагменты экстерьера большого кроссовера. Теперь же мы можем посмотреть на него целиком — в интернет утекли патентные изображения автомобиля, который в модельной иерархии встанет на ступеньку выше BMW X5, то есть будет флагманом линейки SUV баварской марки.

BMW X7 — прямой конкурент Мерседеса GLS, он предлагает в салоне полноценные семь мест. Колесная база составит 3100 мм (против 2975 мм у Х5), длина — около пяти метров. Линейка двигателей обещает быть необычайно разнообразной: от скромных «турбочетверок» до гибридных силовых установок и могучего V12.

Судя по патентным изображениям, передок Х7 оформлен менее вычурно, чем у Х5 четвертого поколения (у этих кроссоверов общая платформа), но фирменные ноздри такие же крупные, а фары примыкают непосредственно к ним (у Х5 есть перемычки). С кормы Х7 от Х5 можно будет отличить по хромированной горизонтальной полоске, соединяющей фонари. Фотографий салона пока нет, но он, очевидно, будет во многом повторять таковой у Х5 и, конечно же, получит новый цифровой щиток приборов вместо привычных круглых циферблатов.

Новый флагманский кроссовер, безусловно, станет хитом на американском, китайском и российском рынках, так что первое время после старта продаж может быть даже дефицитом.

BMW X7: первые изображения

Иллюстрации: BMW

BMW X7: первые изображения
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