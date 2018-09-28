Новый BMW Z4: российские цены и комплектации

Новый родстер BMW Z4 начнет продаваться в России только в марте 2019 года, но цены на него уже объявлены. Гарантий того, что они не изменятся до весны, нет.

Второе поколение родстера BMW Z4

На нашем рынке немецкий родстер предлагаться будет в трех версиях: BMW Z4 sDrive20i, BMW Z4 sDrive30i и BMW Z4 M40i.

BMW Z4 sDrive20i оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым мотором объемом 2 литра и мощностью 197 л.с. (320 Нм). До 100 км/ч эта версия разгоняется за 6,6 секунды. BMW Z4 sDrive30i оснащен 258-сильным двигателем объемом 3 литра с максимальным крутящим моментом 400 Нм. Разгон до 100 км/ч у этой версии занимает 5,4 секунды. Третий мотор, устанавливаемый на BMW Z4 M40i, — это рядный битурбированный 6-цилиндровый агрегат объемом 3 литра и мощностью 340 л.с. Его максимальный крутящий момент достигает 500 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды.

Двигатель BMW Z4 M40i

Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатым спортивным автоматом Steptronic последнего поколения. Во всех комплектациях новый родстер BMW Z4 имеет адаптивное спортивное рулевое управление и три режима движения, позволяющих менять манеру езды, в зависимости от ситуации и настроения водителя. Приобретая версию родстера M Performance, владелец получает также дифференциал и тормозную систему M Sport и адаптивную спортивную подвеску M. Версия BMW Z4 sDrive30i также оснащена пакетом M Sport.

Второе поколение родстера BMW Z4

Во всех комплектациях новый родстер BMW Z4 оснащается системой динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включающей в себя еще четыре подсистемы и систему просушки и компенсации снижения эффективности тормозов. Не обошлось без передних и задних парктроников, динамического круиз-контроля и системы бесключевого запуска двигателя. В арсенале родстера есть еще немало полезных опций.

Второе поколение родстера BMW Z4

В базе BMW Z4 оборудуется светодиодными фарами. За дополнительные деньги родстер можно оснастить адаптивными фарами с системой управления дальним светом. Также в базовую комплектацию BMW Z4 sDrive20i входят 17-дюймовые диски. Версии BMW Z4 sDrive30i и BMW Z4 M40i стоят на двухцветных 18-дюймовых дисках. При желании родстер можно заказать на 19-дюймовых колесах. Автомобили BMW Z4 с 3-литровыми моторами в обязательном порядке оснащаются аэродинамическим пакетом М.

Второе поколение родстера BMW Z4

Салон 2-литрового родстера отделан черной кожей Vernasca черного цвета. У более мощных версий — кожа Vernasca и алькантара, сиденья M Sport, рулевое колесо M. Помимо этого BMW Z4 оборудуется двухзонным климат-контролем, системой BMW Live Cockpit Professional с 12,3-дюймовым монитором и небольшим мультифункциональным дисплеем на приборной панели, диагональ которой составляет 10,25 дюйма. Кроме того, во всех версиях доступны сервисы BMW ConnectedDrive.

Салон родстера BMW Z4 второго поколения

Напомним, что европейская премьера нового родстера BMW Z4 состоится на следующей неделе на Парижском автосалоне. Производство же автомобиля стартует 1 ноября 2018 года. В продажу он поступит в марте 2019 года по цене от 3,19 млн рублей.

Цены на все BMW Z4:

Модель Цена, руб. BMW Z4 sDrive20i 3 190 000 BMW Z4 sDrive30i 3 820 000 BMW Z4 M40i 4 760 000