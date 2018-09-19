Новая «трешка» BMW: первое официальное изображение

Автомобиль на фотографии очень похож на новое поколение BMW 3-й серии, премьера которого состоится на автосалоне в Париже в октябре.

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

Новый BMW 3-й серии покажут в Париже через месяц
Новый BMW 3-й серии покажут в Париже через месяц

BMW опубликовала первый тизер, посвященный новому поколению 3-й серии. Баварский автопроизводитель в последние месяцы не таясь заявлял о том, что в инженерных мастерских компании ведется разработка новинки. Компания даже выпускала собственные «шпионские снимки» с испытаний прототипов.

На тизере видны фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также классическая широкая решетка радиатора (так называемые «ноздри»). Здесь она объединена визуально с головной оптикой, в отличие от других последних моделей BMW.

Новинка будет примерно на 55 кг легче, чем модель предыдущего поколения. Кроме того, инженеры повысили жесткость кузова на кручение и при этом сохранили идеальное распределение веса по осям в пропорции 50:50.

Ожидается, что оснащаться BMW M340i M, которую рассекретят первой, будет 3-литровым 6-цилиндровым рядным бензиновым турбодвигателем B58. Его мощность составляет около 360 л.с. В базе автомобиль будет с задним приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода xDrive станет опцией. Пока неясно, будет ли новинка агрегатироваться механической коробкой передач.

Особое внимание при разработке нового BMW 3-й серии инженеры уделили подвеске автомобиля. Ход новых амортизаторов был несколько увеличен, что создало хороший баланс между спортивной и комфортной ездой. Модели наподобие BMW M340i будут оснащаться спортивной подвеской, с которой дорожный просвет автомобиля ниже на 10 мм.

Все подробности о новом BMW 3-й серии будут рассекречены во время презентации автомобиля на автосалоне в Париже.

Фото: BMW

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые