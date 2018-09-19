Новая «трешка» BMW: первое официальное изображение

Автомобиль на фотографии очень похож на новое поколение BMW 3-й серии, премьера которого состоится на автосалоне в Париже в октябре.

Новый BMW 3-й серии покажут в Париже через месяц

BMW опубликовала первый тизер, посвященный новому поколению 3-й серии. Баварский автопроизводитель в последние месяцы не таясь заявлял о том, что в инженерных мастерских компании ведется разработка новинки. Компания даже выпускала собственные «шпионские снимки» с испытаний прототипов.

На тизере видны фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также классическая широкая решетка радиатора (так называемые «ноздри»). Здесь она объединена визуально с головной оптикой, в отличие от других последних моделей BMW.

Новинка будет примерно на 55 кг легче, чем модель предыдущего поколения. Кроме того, инженеры повысили жесткость кузова на кручение и при этом сохранили идеальное распределение веса по осям в пропорции 50:50.

Ожидается, что оснащаться BMW M340i M, которую рассекретят первой, будет 3-литровым 6-цилиндровым рядным бензиновым турбодвигателем B58. Его мощность составляет около 360 л.с. В базе автомобиль будет с задним приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода xDrive станет опцией. Пока неясно, будет ли новинка агрегатироваться механической коробкой передач.

Особое внимание при разработке нового BMW 3-й серии инженеры уделили подвеске автомобиля. Ход новых амортизаторов был несколько увеличен, что создало хороший баланс между спортивной и комфортной ездой. Модели наподобие BMW M340i будут оснащаться спортивной подвеской, с которой дорожный просвет автомобиля ниже на 10 мм.

Все подробности о новом BMW 3-й серии будут рассекречены во время презентации автомобиля на автосалоне в Париже.

Другая новинка BMW — BMW Z4.

Следом за BMW 3-й серии и BMW Z4 появится кросс-купе BMW X7.

Фото: BMW