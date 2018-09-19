Новая «трешка» BMW: первое официальное изображение

BMW опубликовала первый тизер, посвященный новому поколению 3-й серии. Баварский автопроизводитель в последние месяцы не таясь заявлял о том, что в инженерных мастерских компании ведется разработка новинки. Компания даже выпускала собственные «шпионские снимки» с испытаний прототипов.
На тизере видны фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также классическая широкая решетка радиатора (так называемые «ноздри»). Здесь она объединена визуально с головной оптикой, в отличие от других последних моделей BMW.
Ожидается, что оснащаться BMW M340i M, которую рассекретят первой, будет 3-литровым 6-цилиндровым рядным бензиновым турбодвигателем B58. Его мощность составляет около 360 л.с. В базе автомобиль будет с задним приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода xDrive станет опцией. Пока неясно, будет ли новинка агрегатироваться механической коробкой передач.
Особое внимание при разработке нового BMW 3-й серии инженеры уделили подвеске автомобиля. Ход новых амортизаторов был несколько увеличен, что создало хороший баланс между спортивной и комфортной ездой. Модели наподобие BMW M340i будут оснащаться спортивной подвеской, с которой дорожный просвет автомобиля ниже на 10 мм.
Все подробности о новом BMW 3-й серии будут рассекречены во время презентации автомобиля на автосалоне в Париже.
- Другая новинка BMW — BMW Z4.
- Следом за BMW 3-й серии и BMW Z4 появится кросс-купе BMW X7.
Фото: BMW
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