BMW объявила цены на новый Х4 в России

Продажи среднеразмерного купеобразного кроссовера второго поколения начнутся в нашей стране 14 июля. Базовая модификация BMW X4 xDrive20i будет стоить 3 350 000 рублей.

Подробно о новом поколении BMW X4 «За рулем» рассказывал в феврале, а в начале марта машину со всех ракурсов осмотрел наш корреспондент на Женевском автосалоне и записал видео.

В Россию новинка прибудет к середине лета в трех бензиновых и одной дизельной модификациях, все они идут в комплекте с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Единственная дизельная версия xDrive20d располагает двигателем мощностью 190 л.с. и стоит от 3 460 000 рублей. Базовая бензиновая модификация xDrive20i (184 л.с.) чуть доступнее — от 3 350 000 рублей. В стандартную комплектацию входит подвеска M Sport, светодиодные фары, противотуманки, электропривод крышки багажника, обогрев передних сидений и контурная подсветка салона. Для сравнения скажем, что самый доступный Mercedes-Benz GLC Coupe (а это главный конкурент BMW X4) стоит в России от 3 790 000 рублей.

Версия xDrive30i, дефорсированная специально для российского рынка до налогововыгодных 249 л.с., обойдется минимум в 3 680 000 рублей. Она снабжена трехзонным климат-контролем, навигационной системой и трехлетней подпиской на услуги онлайн-сервиса BMW ConnectedDrive.

Наиболее мощная и дорогая модификация BMW X4 M40i (360 л.с.) будет стоить в России 4 990 000 рублей. В ее оснащение входят спортивные сиденья и руль, дифференциал M Sport, усиленные тормоза, оригинальный М-обвес кузова, 20-дюймовые колесные диски с разноразмерными шинами.

Для любой из версий доступен большой список опций, способный значительно увеличить стоимость автомобиля.

В феврале фирма BMW определилась с местом строительства своего завода в России.

В конце этого года BMW представит свой большой флагманский кроссовер Х7.

Фото: BMW

Видео: «За рулем»