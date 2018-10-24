Skoda рассказала о замене Rapid: первая информация и фотографии

Чехи раскрыли некоторые технические подробности и опубликовали снимки серийной версии нового хэтчбека.

Официальный дебют Skoda Scala, а именно так решили назвать модель, которая придет на смену хэтчбеку Skoda Rapid Spaceback, состоится ближе к концу года, а его продажи начнутся в первой половине следующего года.

По сравнению с нынешним поколением Spaceback, Scala немного прибавит в размерах. Длина новинки составляет 4362 мм (+58мм), высота — 1471 мм, ширина — 1793 мм, на 47 мм увеличится колесная база (до 2649 мм). Объем багажного отделения варьируется от 467 до 1410 литров.

Чехи говорят о том, что новый хэтчбек будет самым просторным в классе, причем не боятся сравнения с более крупной Октавией. Например, пространство для ног в 73 мм здесь точно такое же, высота салона даже больше (982 мм против 980 мм у Skoda Octavia), а длина салона позади передних сидений лишь немного уступает — 1425 против 1429 мм.

В Skoda говорят, что Scala будет «типичной Шкодой» с фирменными решениями в стиле Simply Clever: хэтчбек получит скребок для льда, который разместится в лючке бензобака, зонтик и многое другое. Кроме того, в качестве опционального оборудования для Skoda Scala будут предложены электроприводы задней двери и даже фаркопа, который скроется под задним бампером.

Машина явно больше не станет позиционироваться в бюджетном сегменте: так, дорогие комплектации получат виртуальную приборную панель на базе 10,25-дюймового экрана и информационно-развлекательную систему с 9,2-дюймовым тачскрином. У Skoda Scala будет полностью светодиодная светотехника.

Skoda Scala станет первой моделью компании, получившей так называемую eSIM: для доступа к интернету не нужна будет отдельная SIM-карта или подключение к смартфону. Также машину оснастят системой eCall: европейским аналогом нашей ЭРА-ГЛОНАСС.

Хэтчбек получит пять двигателей: три бензиновых и дизель, а также битопливный вариант. Все силовые агрегаты будут иметь турбонаддув, непосредственный впрыск топлива и систему Start/Stop.

Базовым для Skoda Scala станет литровый двигатель мощностью 95 л.с., который доступен исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Его 115-сильный вариант и 1,5-литровый агрегат (150 л.с.) будут доступны с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а за доплату — с роботизированной коробкой DSG7.

Единственный турбодизель — 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 115 л.с., соответствующий новому экологическому стандарту Euro 6d-TEMP. Машина с ним будет оснащаться 6-ступенчатой механикой или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями DSG7.

Наконец, Skoda Scala получит заводскую версию битопливного литрового мотора, который может работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (CNG). Версия G-Tec в последней версии выдает 90 л.с. Данный вариант будет доступен исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Опционально для Skoda Scala доступен спортпакет с адаптивными амортизаторами и заниженным на 15 мм дорожным просветом. Подвеска получит два режима: Normal и Sport, в последнем амортизаторы «зажимаются» для более драйверской езды. Выбор режимов езды осуществляет водитель.

Благодаря использованию платформы MQB Skoda Scala получит и множество самых современных систем безопасности. Система предупреждения о фронтальных столкновениях с автоматической экстренной системой торможения на «городских» скоростях будет входить в стандартное оснащение всех версий. Также все версии получат систему удержания в полосе. За доплату доступны адаптивный круиз-контроль, который способен поддерживать скорость до 210 км/ч, и новая версия системы обнаружения объектов в «мертвых» зонах: если сегодня она способна обнаружить объекты на расстоянии до 20 метров от машины, но в новой версии оно увеличивается до 70 метров. Машина получит 9 подушек безопасности (включая коленную для водителя), систему автопарковки и множество других электронных систем безопасности.

О том, появится ли Skoda Scala в России, пока ничего неизвестно. А вот обновленная Skoda Fabia Scoutline, которую показали совсем недавно, у нас точно продаваться не будет.

Skoda расширяет и гамму кроссоверов. Так, флагманский Kodiaq получил купеобразную версию GT.

Фото: Skoda