Skoda показала конкурента Kia Rio X-Line и Lada Vesta SW Cross

Новая Fabia Combi Scoutline отличается от универсала большими колесами и обвесом.

Skoda Fabia Combi Scoutline

Пару месяцев назад Skoda выпустила в продажу обновленный универсал Fabia, а сегодня компания презентовала версию Scoutline на базе этой модели. Главным отличием автомобиля стал его внедорожный дизайн и большие колеса.

Кузов новой Skoda Fabia Combi Scoutline украшают тонкие матовые накладки черного цвета. Они закрывают пороги и обрамляют колесные арки. В нижней части переднего бампера появился серебристый спойлер, выступающий на пару сантиметров вперед. Низ заднего бампера украшает такой же серебристый диффузор весьма замысловатого дизайна. Кроме того, Fabia Combi Scoutline отличается серебристыми рейлингами на крыше и корпусами зеркал заднего вида того же цвета.

Skoda Fabia Combi Scoutline

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, что несколько увеличивает дорожный просвет. При желании покупатель может заказать 17-дюймовые колеса цвета матового антрацита, как на фотографии.

Под капот Scoutline устанавливаются те же двигатели MPI и TSI, что и на универсал Fabia Combi. Это 3-цилиндровые бензиновые моторы объемом 1 литр, выхлоп которых соответствует нормам Евро-6, оснащенные функцией Старт/Стоп и системой рекуперации энергии торможения. Двигатели TSI, кроме всего прочего, оснащены фильтрами твердых частиц бензина.

Skoda Fabia Combi Scoutline

Как и обновленный недавно универсал Skoda Fabia Combi, версия Scoutline получила новую обивку сидений, модернизированную панель приборов и самый большой багажник в классе объемом от 530 до 1395 литров. Список опций автомобиля пополнился такими вещами, как светодиодные фары и задние фонари, система управления дальним светом Auto Light Assist, система мониторинга слепых зон Blind Spot Detect и система Rear Traffic Alert, которая при помощи радаров следит во время движения задним ходом за другими участниками дорожного движения и предупреждает об их приближении. Радиус действия этой системы гораздо шире, чем у обычных парктроников. Кроме того, Skoda Fabia Combi Scoutline может оснащаться USB-портом в задней части салона, съемной светодиодной лампой и двухслойными ковриками.

Skoda Fabia Combi Scoutline

Конкурентами Skoda Fabia Combi Scoutline станут, например, Kia Rio X-Line и Lada Vesta SW Cross. Но не в России. К сожалению, в нашу страну поставлять автомобиль, оснащенный литровыми моторами, чехи не планируют.

В России Fabia не продается. Снят с продаж и кроссовер Yeti, но ему на замену скоро придет Skoda Karoq.

На днях стало известно, что исчезнет и Skoda Rapid, который заменят моделью под названием Scala.

Фото: Skoda