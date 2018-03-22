Skoda в ударе: когда ждать новый кроссовер в России?

Компания Skoda Auto отчиталась за 2017 фискальный год. Четвертый год подряд чешская марка демонстрирует рост, устанавливая рекорд за рекордом. Причем основной вклад в положительную динамику внесли новые кроссоверы — Kodiaq и Karoq.

Бернхард Майер, председатель совета директоров Skoda Auto.

Председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер, выступая перед съехавшимися в Млада Болеслав журналистами, светился от счастья. Еще бы: это под его началом вот уже который год чехи взмывают все выше и выше. Глава марки признался, что его компания поздно уловила главный тренд на всех без исключения рынках — кроссоверизацию. «Мы поздно присоединились с быстрорастущим рынку SUV», — сетует г-н Майер.

За минувший год по всему миру в гаражи клиентов марки разъехалось 1 200 500 Шкод (+6,6%), причем основной вклад в копилку продаж внес Китай — здесь было реализовано 325 тысяч автомобилей Skoda. Мы лишь шестом месте с результатом 62 300 единиц. Если говорить о моделях (сегодня в портфолио чехов их семь), то лидерство по-прежнему за Октавией — 418 800 проданных лифтбеков и универсалов. Однако Kodiaq наступает стремительно: за первый полный год продаж (модель была представлена в 2016-м) было реализовано 100 тыс. флагманских кроссоверов. Компактный Karoq, продающийся в Европе с октября, тоже был воспринят клиентами с энтузиазмом: за первые несколько недель им передали 6500 машин, в ожидании поставок находятся еще несколько тысяч. Впечатляют и январь-февраль текущего года — за этот период клиентам сгрузили 196 тыс. машин, причем прирост как раз за счет сладкой парочки кроссоверов.

Напомнить собравшимся о прошлом был призван этот Skoda Trekka 1966 года выпуска. Всего было изготовлено 3000 таких машин. Конкретно этот экземпляр для музея марки был выкуплен у одного из коллекционеров в Новой Зеландии, где модель и собиралась для местного рынка. Ее разработали на тогдашнем шасси Октавии Супер (длина колесной базы была уменьшена с 2389 до 2165 мм).

И тут самое время переходить к основной интриге — поставкам Карока в нашу страну. Мой коллега Александр Виноградов побывал на ездовой презентации новинки и даже заверил меня, что ждет ее с нетерпением, чтобы обновить свой гараж. Но ждать ему еще предстоит неопределенное время. На мой прямой вопрос о перспективах появления Skoda Karoq в РФ Бернхард Майер ответил: «Мы изучаем на данный момент возможность расширения производства в России, чтобы запустить эту модель в вашей стране, потому что текущих объемов площадок в Нижнем Новгороде и Калуге недостаточно. Как только этот вопрос будет решен, мы объявим о запуске Карока в России».

Еще один представший перед собравшими журналистами автомобиль — концептуальный Skoda Vision X. Уже в 2019 году чехи обещают справить премьеру серийного кроссовера, который займет место между Кароком и Кодиаком.

Между тем упоминалась на итоговой пресс-конференции еще одна любопытная деталь. Материнской группой Volkswagen чешской марке поставлена задача разработать на платформа MQB-A0 (на ней созданы новые Polo и Fabia) кроссовер для рынков развивающихся стран (не путать о готовящемся специально для Китая кроссовере, о котором мы рассказывали ранее). Первыми, если все пойдет по плану, его увидят индусы уже в 2021 году. Г-н Майер заявил, что новый автомобиль, вероятно, будет поставляться и в Россию. Посему, не исключено, что отсутствие решения по Кароку до сих пор объясняется теми же резонами, что и судьба французской парочки Captur/Kaptur, — для нас просто готовят другой компактный кроссовер и называться он будет Caroq. На счет названия шучу.

Текущая модельная линейка Шкоды представлена семью моделями — от компактного Citigo до флагманского Superb.

Что же чехи готовят в будущем? Прошлогодний рост операционной прибыли на 34,6% дает им возможность, по признанию Майера, инвестировать в новые технологии и электромобильность. Фирменная «Стратегия-2025», основанная на росте мирового рынка до 95 млн проданных автомобилей через восемь лет, предполагает вывод 19 новинок уже в ближайшие пару лет (одна из них — упоминавшийся третий кроссовер), а до 2025 года модельная линейка Skoda будет насчитывать десять полностью электрических машин. Их концептуальный прообраз Vision E был представлен прошлой осенью во Франкфурте, а первенцем уже в будущем году станет Citigo BEV. Всего на плагин-гибриды и электрокары пустят в ближайшие годы около двух миллиардов евро, а их производство наладят в Млада Болеславе, для чего уже ударными темпами нанимают дополнительный персонал.

Фото: Артур Саруханов и Skoda