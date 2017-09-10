Skoda отказалась от имени Rapid

В процессе разработки преемника семейства Rapid чехи решили заодно сменить имя автомобиля. Теперь это будет Scala.

Новое название модели звучит многообещающе

Следует сразу оговориться, что новое звучное, во всяком случае в России, имя Scala не имеет ничего общего со скалой. Оно образовано от латинских слов «stairs» или «ladder», переводящихся как «лестница», и должно символизировать шаг вперед и вверх, который делает чешский автопроизводитель, выпуская эту новую модель.

Как сказал генеральный директор компании Skoda Бернхард Майер, Scala открывает следующую главу в истории компактного класса Skoda и устанавливает новые стандарты технологичности, безопасности и дизайна в своем сегменте. Следует отметить также то, что Skoda Scala станет первой моделью компании, на крышке багажника которой будет не логотип марки, а название бренда — Skoda. Теперь есть все основания считать новинку не обновленной, а полноценной новой моделью.

Впервые место логотипа займет надпись Skoda

Новая модель, так скоро сменившая имя с Rapid на Scala, была представлена широкой публике в Париже в качестве концепта Vision RS всего пару недель назад. К моменту выхода автомобиля в продажу он, вероятно, не будет выглядеть столь эффектно, по крайней мере пока не появится вариант RS.

Как ожидается, Skoda Scala станет конкурировать на рынке с автомобилями класса «С», такими как Ford Focus, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.

Фото: Skoda