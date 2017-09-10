Skoda отказалась от имени Rapid

В процессе разработки преемника семейства Rapid чехи решили заодно сменить имя автомобиля. Теперь это будет Scala.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

Новое название модели звучит многообещающе
Новое название модели звучит многообещающе

Следует сразу оговориться, что новое звучное, во всяком случае в России, имя Scala не имеет ничего общего со скалой. Оно образовано от латинских слов «stairs» или «ladder», переводящихся как «лестница», и должно символизировать шаг вперед и вверх, который делает чешский автопроизводитель, выпуская эту новую модель.

Как сказал генеральный директор компании Skoda Бернхард Майер, Scala открывает следующую главу в истории компактного класса Skoda и устанавливает новые стандарты технологичности, безопасности и дизайна в своем сегменте. Следует отметить также то, что Skoda Scala станет первой моделью компании, на крышке багажника которой будет не логотип марки, а название бренда — Skoda. Теперь есть все основания считать новинку не обновленной, а полноценной новой моделью.

Впервые место логотипа займет надпись Skoda
Впервые место логотипа займет надпись Skoda

Новая модель, так скоро сменившая имя с Rapid на Scala, была представлена широкой публике в Париже в качестве концепта Vision RS всего пару недель назад. К моменту выхода автомобиля в продажу он, вероятно, не будет выглядеть столь эффектно, по крайней мере пока не появится вариант RS.

Как ожидается, Skoda Scala станет конкурировать на рынке с автомобилями класса «С», такими как Ford Focus, Peugeot 308 и Volkswagen Golf.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Rapid (8)

Skoda 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Цена, салон, багажник.

Недостатки:

Слишком низкий.

Комментарий:

До этого автомобиля ездил на подержанном праворульном японце. Салон в принципе нормальный, хотя и какой-то безликий. Но в целом, все нравится. Вот только клиренс низковат. Стоит съехать с асфальта, сразу начинаешь цеплять брюхом. Так что, на дачу езжу аккуратно. У меня механика, сначала долго не ...

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