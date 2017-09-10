Skoda Rapid нового поколения — первые подробности

В Сети оказались фотографии нового поколения чешской модели. Есть информация и о технике будущего Рапида.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

На фотографиях изображен хэтчбек, который в России вообще не продается. Тем не менее так вскоре будет выглядеть и лифтбек. Помимо внешности, решенной в стиле грядущего концепта Vision RS, машину ждут серьезные технические изменения.

С устаревшей платформы PQ25 новое поколение Rapid переедет на модульную MQB. Это приведет к тому, что фактически новое поколение Rapid перейдет в гольф-класс. Машина получит иные турбоагрегаты, другую начинку и станет технологичнее.

Одновременно Skoda Rapid, конечно же, и подорожает. И нет никаких оснований предполагать, что новый Rapid в таком виде доберется до России.

Фото: Auto-mania.cz

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Отзывы о Skoda Rapid (8)

Skoda 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Цена, салон, багажник.

Недостатки:

Слишком низкий.

Комментарий:

До этого автомобиля ездил на подержанном праворульном японце. Салон в принципе нормальный, хотя и какой-то безликий. Но в целом, все нравится. Вот только клиренс низковат. Стоит съехать с асфальта, сразу начинаешь цеплять брюхом. Так что, на дачу езжу аккуратно. У меня механика, сначала долго не ...

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