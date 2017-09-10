Покупаем Гранту с пробегом: на что обратить внимание Если вы выбираете подержанную Ладу Гранту, значит, имеющийся бюджет и без того трещит по швам. Тем обиднее будет израсходовать его на неподходящий вариант. ЗР поможет не ошибиться с приобретением и разобраться в потенциальных проблемах. Новый VW Touareg, Land Rover Discovery и Lexus RX 350: большой тест-драйв «За рулем» загнал Туарег третьего поколения, настоящего «проходимца» и паркетник в песчаный карьер и выяснил, кто из них лучше на серьезном бездорожье. Lifan Murman в бизнес-классе: продержится? Какой красавец, сказал я себе, глядя в объектив камеры на движущийся по широкой магистрали Lifan Murman. Сразу захотелось рассмотреть его поближе, и такая возможность у меня была.