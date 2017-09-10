На фотографиях изображен хэтчбек, который в России вообще не продается. Тем не менее так вскоре будет выглядеть и лифтбек. Помимо внешности, решенной в стиле грядущего концепта Vision RS, машину ждут серьезные технические изменения.
С устаревшей платформы PQ25 новое поколение Rapid переедет на модульную MQB. Это приведет к тому, что фактически новое поколение Rapid перейдет в гольф-класс. Машина получит иные турбоагрегаты, другую начинку и станет технологичнее.
Одновременно Skoda Rapid, конечно же, и подорожает. И нет никаких оснований предполагать, что новый Rapid в таком виде доберется до России.
- Skoda поделилась информацией о следующем поколении Octavia. По словам представителей компании, машина будет настоящим произведением искусства.
- Сейчас чехи сосредоточены на кроссоверах. Так, у марки появился купе-кроссовер на базе Kodiaq. Но в Европе его продавать не планируют.
Фото: Auto-mania.cz
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