Новая Skoda Octavia станет произведением искусства

Чешская фирма рассказала о новом поколении своей популярной модели. Octavia сохранит базовый кузов лифтбек, но он будет замаскирован под седан. Силовые агрегаты получат 48-вольтовый гибридный довесок.

Skoda Octavia третьего поколения после рестайлинга

Осенью 2016 года Octavia нынешнего, третьего поколения пережила рестайлинг, в результате которого получила весьма спорное «четырехглазое» оформление передка, о которое было сломано немало копий. Тогдашний шеф-дизайнер чешской фирмы Йозеф Кабан уволился через несколько месяцев после премьеры, но даже с «подпорченным личиком» Octavia осталась самой продаваемой моделью чешской фирмы. В России, правда, ее, судя по июльской статистике, скоро обгонит Kodiaq, однако лидерство в С-классе Octavia, скорее всего, сохранит.

Алан Фейвей, директор по продажам и маркетингу фирмы Skoda, в интервью британскому журналу Auto Express рассказал о том, какой будет новая Octavia. По его словам, модель четвертого поколения дебютирует в начале 2020 года и станет настоящим произведением искусства. Из чего можно сделать вывод, что дизайн новой Октавии уже утвержден и Оливер Штефани, нынешний шеф-дизайнер Шкоды, учел допущенные его предшественником ошибки, то есть не хочет раздражать целевую аудиторию стилистическими экзерсисами. Вместе с тем известно, что Octavia четвертого поколения получит ярко выраженный трехобъемный седанообразный профиль, но при этом останется лифтбеком с вместительным и практичным багажником.

В основу новинки ляжет модернизированная всефольксвагеновская платформа MQB, а наиболее ходовыми двигателями станут бензиновый 1.5 TSI и совершенно новый дизельный 1.5 TDI, которые будут снабжены 48-вольтовым гибридным довеском в виде стартер-генератора и компактной литий-ионной батареи. Гибридизация должна дать хорошие экологические показатели и снизить налоговую нагрузку на европейских покупателей. Побочный положительный эффект — снижение расхода топлива. А вот цена на новые Октавии наверняка вырастет.

В октябре на Парижском автосалоне Skoda представит две новые версии компактного кроссовера Karoq — Sportline и Scout.

В апреле Skoda представила свой самый дешевый кроссовер под названием Kamiq.

Фото: Skoda