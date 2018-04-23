Присматриваемся к бюджетному кроссоверу Skoda Kamiq

В Китае Skoda Kamiq поступит в продажу уже этим летом и, по слухам, будет на 15–20% дешевле Хендэ Креты, которая на местном рынке носит индекс ix25. О российских перспективах китайско-чешской новинки пока можно только гадать, но, учитывая, что именно такого типа машины сейчас наиболее востребованы в нашей стране, шансы на локализацию есть. Подробности — в нашей галерее.
- Для Европы Skoda готовит другой, более изысканный субкомпактный паркетник, предвестником которого является показанный в марте на Женевском автосалоне концепт Vision X.
- В феврале Skoda представила обновленное семейство Fabia, но в России эта модель, к сожалению, сейчас официально не доступна.
Фото: autohome.com.cn
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