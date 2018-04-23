Присматриваемся к бюджетному кроссоверу Skoda Kamiq

Накануне Пекинского автосалона состоялась презентация субкомпактного паркетника Skoda Kamiq. В России этот автомобиль мог бы составить достойную конкуренцию Хендэ Крете.

В Китае Skoda Kamiq поступит в продажу уже этим летом и, по слухам, будет на 15–20% дешевле Хендэ Креты, которая на местном рынке носит индекс ix25. О российских перспективах китайско-чешской новинки пока можно только гадать, но, учитывая, что именно такого типа машины сейчас наиболее востребованы в нашей стране, шансы на локализацию есть. Подробности — в нашей галерее.

Присматриваемся к бюджетному кроссоверу Skoda Kamiq

  • Для Европы Skoda готовит другой, более изысканный субкомпактный паркетник, предвестником которого является показанный в марте на Женевском автосалоне концепт Vision X.
  • В феврале Skoda представила обновленное семейство Fabia, но в России эта модель, к сожалению, сейчас официально не доступна.

Фото: autohome.com.cn

Присматриваемся к бюджетному кроссоверу Skoda Kamiq
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые