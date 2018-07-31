Компания Skoda анонсировала условно оффроудную версию Scout своего компактного кроссовера Karoq. Полноценная премьера состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Karoq пришел на смену Yeti в мае прошлого года, но до России пока не добрался — чешская фирма изучает возможности локализации этой модели в нашей стране. Между тем «За рулем» уже успел протестировать новинку, а в Европе скоро появится условно оффроудная версия Карока и станет третьей в линейке Scout (в ней уже есть Octavia и Kodiaq).

Понятно, что езда по настоящему бездорожью Скаутам не по зубам, и главное для этой линейки — грубоватый и практичный имидж. Тем не менее Karoq Scout будет предлагаться только с полным приводом и защитным пластиковым обвесом по кругу. О том, будет ли увеличен дорожный просвет, производитель пока ничего не сообщил, зато рассказал, что машина получит щедрый набор шильдиков и нашивок Scout, оригинальные колесные диски и контрастную черно-коричневую обивку сидений.

Karoq Scout будет предлагаться с тремя двигателями на выбор: бензиновым 1.5 TSI (150 л.с.) и дизельным 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). Все идут в комплекте с 7-ступенчатым роботом DSG, и лишь для 150-сильного дизеля доступна альтернатива в виде 6-ступенчатой МКП.

В июне немецкая гонщица Сабина Шмитц за рулем кроссовера Skoda Kodiaq RS установила рекорд круга на Нюрбургринге в классе 7-местных SUV.

В апреле Skoda представила свой самый дешевый кроссовер под названием Kamiq.

Фото: Skoda