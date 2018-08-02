Skoda Karoq Sportline: атлетический макияж для рабочей лошадки

Вслед за версией Scout компания Skoda анонсировала условно спортивное исполнение Sportline компактного кроссовера Karoq. Его мировая премьера состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Karoq идет по стопам старшего брата — кроссовера Kodiaq: сначала была версия Scout, теперь Sportline, далее, вероятно, будет по-настоящему спортивный Karoq RS. А Sportline — это скорее имиджевая версия для тех, кто хочет иметь агрессивно выглядящий, но необязательно быстрый автомобиль. Тем не менее только в версии Sportline компактный чешский кроссовер оснащается 190-сильным бензиновым мотором 2.0 TSI. Также для Спортлайна доступны 150-сильный двигатель 1.5 TSI и турбодизель 2.0 TDI (150 либо 190 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая МКП либо 7-ступенчатый робот DSG, привод — передний либо полный.

Внешние отличия версии Sportline от прочих сводятся к оригинальным 18- и 19-дюймовым колесным дискам, спортивному обвесу с черными вставками, черной крыше и черным корпусам зеркал заднего вида. В салоне — спортивные передние кресла с черной обивкой и белой прострочкой, алюминиевые накладки на педалях, руль с перфорированной кожаной обивкой, красная контурная светодиодная подсветка. Виртуальный щиток приборов будет предлагаться за доплату.

Если Skoda все-таки решит продавать Karoq в России, то наверняка мы увидим и версию Sportline. По крайней мере Kodiaq в таком исполнении купить можно.

В июне немецкая гонщица Сабина Шмитц за рулем кроссовера Skoda Kodiaq RS установила рекорд круга на Нюрбургринге в классе 7-местных SUV.

В апреле Skoda представила свой самый дешевый кроссовер под названием Kamiq.

Фото: Skoda