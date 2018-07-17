Кросс-купе Skoda Kodiaq: первые фотографии и информация

Благодаря очередной утечке из китайского патентного бюро стали известные некоторые подробности о новой версии чешского кроссовера.

О том, что Skoda Kodiaq обзаведется купеобразным вариантом, стало известно еще в начале года, но первые изображения оказались в Сети только сейчас. Чехи решили не изменять себе и оставили машину практичной, потому кроссовер сохранил пятидверный кузов, хотя крыша к задним стойкам у него и сильно заваливается, образуя динамичный силуэт.

Машина, которая получит приставку GT в названии, обзавелась и новым передним бампером с интегрированными в верхней части противотуманными фарами, а на задней двери у кроссовера вместо логотипа красуется крупная и размашистая надпись «SKODA». Также у нового кроссовера иные фонари, а выхлопные трубы разнесены по краям видоизмененного заднего бампера.

Длина Skoda Kodiaq GT по сравнению с «донором» за счет бамперов уменьшилась на 63 мм до 4634 мм, а высота — на 27 мм до 1649 мм. Колесная база — прежняя, и это оставляет надежду на то, что задним пассажирам здесь будет не тесно.

Какими силовыми агрегатами будет оснащаться Skoda Kodiaq GT, пока неизвестно. Китайские СМИ предполагают, что это будет 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 186 или 220 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться исключительно 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Но если чехи выведут машину и на европейский рынок, то появление в гамме турбодизеля неизбежно.

Судя по описанию в патентной заявке, уже в базовой комплектации кроссовер получит панорамную крышу, несколько вариантов колесных дисков и разные оформления радиаторной решетки.

Официальная премьера Skoda Kodiaq GT пройдет в этом году. Вероятнее всего, машину покажут осенью на мотор-шоу в Гуанчжоу.

Весной в России стартовало производство доступных вариантов большого Skoda Kodiaq.

В течение ближайших пары лет у Skoda появится еще один кроссовер, сделанный по мотивам концепта Vizion X, показанного в марте.

Фото: Autohome.com.cn