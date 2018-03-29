Ближе к народу: у кроссовера Skoda Kodiaq будет дешевая комплектация

Сколько лошадиных сил нужно в городе? Мощный двигатель — удовольствие дорогое: тут вам и высокие налоги, и большой расход топлива, и прочие сопутствующие «прелести». Но и с «овощным» мотором в городе не жизнь! Так какая же мощность будет в самый раз? Почему вы никогда не купите немецкий футбольный клуб. Даже если вы Абрамович Клуб Бундеслиги невозможно купить. Ни за какие деньги. Что будет, если помыть двигатель? Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы?