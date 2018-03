Ближе к народу: у кроссовера Skoda Kodiaq будет дешевая комплектация

Речь идет о локализованном автомобиле с младшим двигателем и передним приводом. В продаже он появится в мае.

Цена самого дешевого Skoda Kodiaq составит 1 339 000 рублей за версию Active с двигателем 1.4 TSI мощностью 125 л.с. При этом нужно понимать, что чудес не бывает, и это будет переднеприводный автомобиль с механической коробкой передач. Для сравнения — сейчас самая дешевая комплектация Ambition Plus с мотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с., полным приводом и DSG обходится в 2 017 000 рублей.

Но все же ожидается, что и другие комплектации станут чуть доступнее. Подробнее о новых ценах локализованной модели расскажут в конце апреля, перед стартом продаж. Заказать можно будет версии с бензиновыми и дизельным двигателями объемами 1,4 л и 2,0 л мощностью от 125 до 180 л.с.

Таким образом, автомобиль с мотором 1.4 TSI предложат как с передним, так и с полным приводом, с автоматической и механической коробками передач — ранее вариантов комплектации было меньше.

Сегодня кроссовер продается на российском рынке в четырех комплектациях: Ambition Plus, Style Plus, Scout и Sportline, с бензиновыми моторами 1.4 TSI мощностью 150 л.с., 2.0TSI, 180 л.с. и дизельным 2.0 TDI, 150 л.с., только с полным приводом и роботизированными коробками передач DSG-6 и DSG-7. Минимальную цену автомобиля мы указали выше, а максимальная — за автомобиль в модификации Style Plus с бензиновым мотором 2.0 — составляет 2 625 000 рублей.

Фото: Skoda