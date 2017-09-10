Новую Skoda Rapid представят до конца года

Компания Skoda готовит компактную модель, которая получит новый фирменный дизайн. Автомобиль покажут до конца этого года.

Новое поколение Skoda Rapid 2019

Skoda Rapid, премьера которого не за горами, станет первой моделью, созданной на новой платформе A0 MQB, приспособленной для использования самых современных технологий.

Сегодня компания Skoda опубликовала первое изображение нового поколения модели Rapid, которая будет конкурировать не с Volkswagen Polo или Ford Fiesta, а с машинами класса С, то есть с Volkswagen Golf или Ford Focus. Вначале чехи покажут хэтчбек Rapid Spaceback, у нас неизвестный, но в Европе пользующийся популярностью. А вот лифтбек, вероятнее всего, представят только весной следующего года.

На фотографии виден силуэт автомобиля, который дает представление о пропорциях кузова. Следует отметить, что конструкция этой пятидверной модели достаточно своеобразная и отличается динамичностью линий.

Разработчики обещают, что новое поколение Skoda Rapid получит внешность, схожую с дизайном концепта Vision RS, который был показан неделю назад на Парижском автосалоне. Как мы и предполагали, по сути это была презентация новой компактной модели, а не просто общей концепции.

Концепт Skoda Vision RS

При создании автомобиля нового поколения Skoda Rapid была впервые использована платформа A0 MQB, которая сочетает в себе компактные размеры и вместительность. При этом автомобиль будет оснащаться многочисленными инновационными системами помощи водителю.

Автомобили Skoda меняются. Например, новое поколение спортивной версии Октавии получит гибридную силовую установку.

Skoda решилась привезти в Россию кроссовер Karoq, который во многом будет похож на Volkswagen Tiguan.

Фото: Skoda