Skoda представила предвестника нового Rapid

На автосалон в Париж Skoda привезла концепт заряженного хэтчбека Rapid RS. Такой мог бы стать конкурентом VW Golf GTI и Renault Megane RS. Но главное — дизайн, примерно так будет выглядеть будущий серийный Rapid Spaceback.

Skoda Vision RS

Концепт убивает сразу двух зайцев: демонстрирует не только внешность будущего автомобиля, но и новый взгляд на заряженные машины версии RS. А еще это первая работа Оливера Стефани на посту шеф-дизайнера марки, которая демонстрирует, как в целом будет меняться облик автомобилей Skoda.

Skoda Vision RS

Дизайн Vision RS весьма экспрессивен и выразителен. Надеемся, яркая внешность концепта не потускнеет по пути к конвейеру, с которого будут уже сходить автомобили Skoda Rapid. Длина Skoda Vision RS составляет 4356 мм, высота — 1431 мм, ширина — 1810 мм, а колесная база концепта растянулась на внушительные для класса 2650 мм. В результате автомобиль получился длиннее, ниже и намного шире, чем Rapid Spaceback. Больше на 15 л оказался и багажник, объем которого равен 430 литрам. Вероятно, новое поколение Rapid, которое выйдет уже в следующем году, получит те же пропорции.

Skoda Vision RS

Другой изюминкой концепта Vision RS, кроме дизайна и пропорций, является гибридная силовая установка. Она состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя TSI и электромотора. Суммарная мощность составляет 241 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7,1 секунды и развивать максимальную скорость в 210 км/ч. Для ускорения с 80 до 120 км/ч требуется 8,9 секунды. При этом выбросы СО 2 составляют в среднем 33 г на один километр.

Интерьер решен в минималистком стиле, на центральной консоли возвышается большой отдельно стоящий экран мультимедийной системы

Электродвигатель автомобиля питается от блока литий-ионных батарей емкостью 13 кВт/ч, который можно зарядить за 2,5 часа. При движении исключительно на электротяге полного заряда хватит на 70 км пути.

Передние кресла в Skoda называют спортивными, но выглядят они крайне необычно

Кроме автомобилей Vision RS и Kodiaq RS на стенде Skoda в Париже сегодня красуются еще три интересных выставочных экземпляра — Octavia G-TEC, Karoq Scout и Karoq Sportline.

Skoda Rapid переходит в другой класс автомобилей.

Skoda Vision RS — это первая работа нового шеф-дизайнера компании Оливера Стефани.

Фото: Skoda