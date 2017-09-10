Skoda показала дизайн нового Rapid

В Париже компания Skoda представит свое новое видение автомобилей RS на примере Skoda Vision RS с гибридным двигателем. Позже на базе концепта будет построен Skoda Rapid Spaceback.

Экстерьер Skoda Vision RS украшен элементами из карбона

Пятидверка в нашей стране неизвестна, а вот в Европе пользуется спросом. Впрочем, передняя часть у двух модификаций абсолютно идентична, потому можно прикинуть, как будет выглядеть и лифтбек.

В Skoda решили сделать Vision RS показательно экологичным. Кстати, это первая работа нового шеф-дизайнера компании Оливера Стефани (Йозеф Кабан, пытавшийся превратить модели Skoda то в Audi, то в Mercedes-Benz, ушел в BMW спустя пару месяцев после премьеры обновленной Октавии). Вероятно, когда дело дойдет до серийной модели, а это, вероятнее всего, будет Skoda Rapid Spaceback RS, многие необычные вещи исчезнут.

Например, при создании концепта использовались материалы растительного происхождения, карбон из переработанной полиэфирной нити, а под капотом установлена гибридная силовая установка.

Концепт Skoda Vision RS — прообраз будущего автомобиля Skoda Rapid Spaceback RS

Гибридная силовая установка концепта Vision RS состоит из 1,5-литрового бензинового мотора TSI мощностью 150 л.с. и 102-сильного электродвигателя. Суммарная мощность этих двух агрегатов составляет 245 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до скорости 100 км/ч за 7,1 секунды, а со скорости 80 км/ч до 120 км/ч — за 8,9 секунды. При этом в атмосферу выбрасывается всего 33 грамма CO 2 на километр пути.

Салон концепта украшен кристаллическими вставками

Гибридная силовая установка оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 13 кВт/ч, который можно заряжать от обычной бытовой сети. При использовании специальной двухфазной станции время, необходимое для полного заряда батареи, составляет 2,5 часа. Емкости аккумулятора хватит, чтобы проехать до 70 километров, используя исключительно электротягу.

Кресла Skoda Vision RS — настоящие спортивные «ковши» с трехточечными ремнями безопасности

Концепт Skoda Vision RS, который мы увидим на автосалоне в Париже всего через несколько дней, будет окрашен в особый оттенок белого цвета с синеватым отливом и мерцающим эффектом «ксералик». Краска создана на основе органики и, со слов разработчиков, способна отражать тепло, сохраняя прохладу в салоне.

Белый кузов концепта Skoda Vision RS украшают элементы и декоративные вставки из черного карбона: решетка радиатора, передний и задний спойлеры, диффузор, чаши зеркал заднего вида и накладки на пороги. Также карбоном обрамлены воздухозаборники и воздуховоды концепта.

Рулевое колесо выполнено из особого экологичного материала

Сиденья Skoda Vision RS обшиты алькантарой с вставками из углеродного волокна. На боковинах кресел можно заметить чешский флаг, который появился там не просто так, а в честь 100-летия со дня основания Чехословакии. В ногах водителя и пассажиров концепта лежат не обычные коврики, а сплетенные из листьев ананасового дерева, рисунок структуры которых повторяет рисунок плетения углеродных волокон. Особого внимания заслуживает рулевое колесо с яркой красной отметкой «ноля» вверху, как в спортивных болидах, и с особой текстурой поверхности. Материал, из которого выполнено рулевое колесо, также используется в оформлении салона концепта, и обязательно появится в будущих моделях чешского бренда.

Также в Париже будет представлен спортивный кроссовер Skoda Kodiaq RS.

Skoda Rapid нового поколения уже готовится к выходу в свет, но не в Париже. Позже.

Фото: Skoda