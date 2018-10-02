Skoda Kodiaq RS: заряжен на все 100!

Отказал стеклоомыватель? Купи чупа-чупс! Простой и дельный совет дал бывалый читатель журнала «За рулем». Поройтесь-ка в памяти — наверняка и у вас есть свои ноу-хау использования подручных средств для ремонта. Присылайте — авторы всех опубликованных советов получают хорошие призы. Свежий выпуск «За рулем»: Гранта против Логана, самые яркие фары, ресурс масла Революция в шинном мире, зафиксированная в ходе супертеста 10 комплектов 16-дюймовых нешипованных шин; все о ресурсе и выборе моторного масла; чего ждать рынку от обновленной Лады Гранты; история одной аварии; как быстрее и дешевле добраться из Москвы в Питер и обратно; фары какого из 11 бюджетных автомобилей светят ярче — об этом и не только читайте в октябрьском выпуске журнала «За рулем». Уже в киосках! Назвал полицейского козлом. Это оскорбление? Давайте выясним, какое наказание предусмотрено за оскорбление сотрудника ДПС и можно ли считать оскорблением слово «козел», примененное к сотруднику дорожно-постовой службы.