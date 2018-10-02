Skoda Kodiaq RS: заряжен на все 100!

На автосалоне в Париже чехи представили свой первый RS-кроссовер. В компании говорят, что эта модификация крайне важна для нее.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Подготовка к премьере шла так, будто речь идет не об очередной модификации, коих у Кодиака уже несколько, а о новой модели, которая призвана привести чешскую марку если к мировому успеху, то уж к серьезному росту продаж точно. Многочисленные тизеры, спланированные утечки информации, краткие рассказы о деталях… Все это должно было подогревать интерес к машине на протяжении нескольких месяцев. Ну а теперь машина рассекречена полностью. Все подробности — в нашей фотогалерее.

Skoda Kodiaq RS: заряжен на все 100!

Фото: Skoda

Skoda Kodiaq RS: заряжен на все 100!

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Skoda Kodiaq (1)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительность, хорошая связка дизель + 7DSG, simply clever, качество исполнения

Недостатки:

Неудобная (субъективно) посадка сиденья водителя, подвеска неожиданно "козлит" на асфальте, цена

Комментарий:

Читайте обзор Путешествие на Kodiaq, там есть подробности

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые