Skoda Kodiaq RS: заряжен на все 100!

Подготовка к премьере шла так, будто речь идет не об очередной модификации, коих у Кодиака уже несколько, а о новой модели, которая призвана привести чешскую марку если к мировому успеху, то уж к серьезному росту продаж точно. Многочисленные тизеры, спланированные утечки информации, краткие рассказы о деталях… Все это должно было подогревать интерес к машине на протяжении нескольких месяцев. Ну а теперь машина рассекречена полностью. Все подробности — в нашей фотогалерее.
- Еще до премьеры Skoda Kodiaq успела поставить весьма необычный рекорд Нюрнбургринга.
- Также Skoda показала в Париже предвестника нового поколения Rapid.
Фото: Skoda
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