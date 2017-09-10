Самая крутая Skoda Octavia станет гибридом

Как и другие автопроизводители, Skoda вынашивает планы по выпуску спортверсий своих автомобилей, оснащенных гибридными силовыми установками.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

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Skoda Octavia RS нынешнего поколения, снятая с продаж в России
Skoda Octavia RS нынешнего поколения, снятая с продаж в России

Следующее поколение Skoda Octavia RS, выход которого ожидается в 2021 году, будет оснащаться гибридной силовой установкой, в состав которой войдет бензиновый или турбодизельный двигатель. Об этом британскому изданию Autocar рассказал член Совета директоров Skoda, ответственный за техническое развитие Кристиан Штрубе.

«Octavia — хорошая возможность [для использования гибридной технологии]. Возможно, в версии RS, потому что это хорошее сочетание экологичности [и производительности]. Если вы водите автомобиль со скоростью 70 км/ч, вы можете ездить так каждый день, используя только электродвигатели, но если вы хотите развлечься в выходные — у вас есть версия RS», — рассуждает господин Штрубе.

Skoda выпустит свой первый гибридный автомобиль с возможностью зарядки батарей от обычной бытовой сети уже в следующем году. Это будет модель Superb, которую оснастят почти точной копией силовой установки концепткара Vision RS, показанного на Парижском автосалоне в этом месяце.

Напомним, что гибридная силовая установка концепта Vision RS состоит из 148-сильного бензинового турбодвигателя объемом 1,5 л и электромотора мощностью 101 л.с. Суммарная мощность установки составляет 242 л.с., чего достаточно, чтобы разогнать автомобиль, подобный концепткару Vision RS, до скорости 100 км/ч за 7,1 секунды.

Новое поколение автомобиля Skoda Octavia RS будет оснащаться подобной силовой установкой, но большей мощности.

Нынешнее же поколение Octavia RS имеет 242-сильный бензиновый двигатель, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 6,6 секунды. Кристиан Штрубе уверен, что будущие модели RS, несомненно, окажутся быстрее нынешних.

Следует упомянуть, что обычные Octavia тоже получат гибридные силовые установки, но не столь мощные, и случится это уже в 2020 году.

Компания Skoda также планирует выпуск полностью электрических моделей RS. Об этом изданию Autocar поведал директор по продажам и маркетингу Skoda Ален Фэйви, добавив, что первым таким автомобилем будет кроссовер, который появится в 2022 году.

Отважатся ли чехи привезти гибридную Октавию RS в Россию? Все зависит от объемов продаж гибридных автомобилей в нашей стране в 2021 году и от того, по какой цене Skoda сможет предложить спорткар RS нам. Надежды мало, так как даже обычной бензиновой Октавии RS у нас уже нет: из-за низкого спроса ее поставки прекращены, как и поставки обычной Октавии в богатой комплектации Laurin & Klement, а также в версии Scout. Если за три года ничего не изменится, то ждать новинку нам не стоит.

  • В России более популярны кроссоверы с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Именно на них делает ставку компания Skoda, когда речь заходит о нашей стране. В скором времени в РФ начнут собирать и продавать кроссовер Skoda Karoq.
  • По этой же причине большим спросом у нас пользуется кроссовер Skoda Kodiaq, который только в сентябре этого года приобрели 2239 россиян. В результате автомобиль занял 21-е место в списке самых популярных моделей в России, составленном AEB по итогам продаж прошлого месяца.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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