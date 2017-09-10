Самая крутая Skoda Octavia станет гибридом

Как и другие автопроизводители, Skoda вынашивает планы по выпуску спортверсий своих автомобилей, оснащенных гибридными силовыми установками.

Skoda Octavia RS нынешнего поколения, снятая с продаж в России

Следующее поколение Skoda Octavia RS, выход которого ожидается в 2021 году, будет оснащаться гибридной силовой установкой, в состав которой войдет бензиновый или турбодизельный двигатель. Об этом британскому изданию Autocar рассказал член Совета директоров Skoda, ответственный за техническое развитие Кристиан Штрубе.

«Octavia — хорошая возможность [ для использования гибридной технологии ] . Возможно, в версии RS, потому что это хорошее сочетание экологичности [и производительности]. Если вы водите автомобиль со скоростью 70 км/ч, вы можете ездить так каждый день, используя только электродвигатели, но если вы хотите развлечься в выходные — у вас есть версия RS», — рассуждает господин Штрубе.

Skoda выпустит свой первый гибридный автомобиль с возможностью зарядки батарей от обычной бытовой сети уже в следующем году. Это будет модель Superb, которую оснастят почти точной копией силовой установки концепткара Vision RS, показанного на Парижском автосалоне в этом месяце.

Напомним, что гибридная силовая установка концепта Vision RS состоит из 148-сильного бензинового турбодвигателя объемом 1,5 л и электромотора мощностью 101 л.с. Суммарная мощность установки составляет 242 л.с., чего достаточно, чтобы разогнать автомобиль, подобный концепткару Vision RS, до скорости 100 км/ч за 7,1 секунды.

Новое поколение автомобиля Skoda Octavia RS будет оснащаться подобной силовой установкой, но большей мощности.

Нынешнее же поколение Octavia RS имеет 242-сильный бензиновый двигатель, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 6,6 секунды. Кристиан Штрубе уверен, что будущие модели RS, несомненно, окажутся быстрее нынешних.

Следует упомянуть, что обычные Octavia тоже получат гибридные силовые установки, но не столь мощные, и случится это уже в 2020 году.

Компания Skoda также планирует выпуск полностью электрических моделей RS. Об этом изданию Autocar поведал директор по продажам и маркетингу Skoda Ален Фэйви, добавив, что первым таким автомобилем будет кроссовер, который появится в 2022 году.

Отважатся ли чехи привезти гибридную Октавию RS в Россию? Все зависит от объемов продаж гибридных автомобилей в нашей стране в 2021 году и от того, по какой цене Skoda сможет предложить спорткар RS нам. Надежды мало, так как даже обычной бензиновой Октавии RS у нас уже нет: из-за низкого спроса ее поставки прекращены, как и поставки обычной Октавии в богатой комплектации Laurin & Klement, а также в версии Scout. Если за три года ничего не изменится, то ждать новинку нам не стоит.

В России более популярны кроссоверы с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Именно на них делает ставку компания Skoda, когда речь заходит о нашей стране. В скором времени в РФ начнут собирать и продавать кроссовер Skoda Karoq.

По этой же причине большим спросом у нас пользуется кроссовер Skoda Kodiaq, который только в сентябре этого года приобрели 2239 россиян. В результате автомобиль занял 21-е место в списке самых популярных моделей в России, составленном AEB по итогам продаж прошлого месяца.

Фото: Skoda