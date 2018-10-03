Skoda назвала сроки появления Karoq в России

Представители компании рассказали о том, когда «младший брат» Кодиака поступит в продажу в России.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Skoda > Karoq

Произойдет это после локализации производства в России, в конце следующего года. Об этом «За рулем» рассказал глава российского отделения компании Ян Прохазка. При этом в Шкоде пока не определились, где будут собирать кроссовер: на заводе в Калуге, рядом с VW Tiguan, или на сборочной площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где ранее собирали снятую с производства Skoda Yeti, идеологическим наследником которой и стал Karoq.

Прохазка отметил, что в Skoda пришли к мнению, что Karoq необходим в России, так как у нас серьезно растет сегмент кроссоверов, в котором чешская компания представлена лишь большим Кодиаком.

По словам топ-менеджера, машина должна будет пройти полную локализацию, то есть ее будут собирать со сваркой и окраской кузовов. Связано это с тем, что импорт автомобилей в России сегодня экономически нецелесообразен, а крупноузловая сборка не позволит получить льготы.

Ян Прохазка отказался назвать примерный диапазон российских цен на Karoq, сославшись на нестабильный курс рубля. При этом он отметил, что, естественно, кроссовер будет дешевле Kodiaq.

Skoda Karoq был представлен год назад. Машина построена на модульной платформе MQB и технически пересекается с Volkswagen Tiguan. На европейском рынке кроссовер предлагается с литровым (115 л.с.) и 1,5-литровым (150 л.с.) бензиновыми турбомоторами, а также турбодизелем в двух степенях форсировки: 150 и 190 л.с. Но с какими силовыми агрегатами и в каких комплектациях Карок представят на российском рынке, решение пока не принято.

Фото: Skoda

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