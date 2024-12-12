Эта Гранта сохранит продукты свежими по дороге в магазин: полезная модификация от АВТОВАЗа

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Рефрижераторный фургон на базе Lada Granta показали на Comtrans/Urbantrans

На выставке Comtrans/Urbantrans АВТОВАЗ представил Lada Granta рефрижератор.

Рефpижерaтoр Lada Grаntа LCV фургoн
Рефpижерaтoр Lada Grаntа LCV фургoн

Автомобиль имеет вместительный холодильный отсек объемом 3,2 кубических метра, благодаря которому можно транспортировать за один раз большие объемы продукции. Грузоподъемность автомобиля – 800 кг.

Рефpижерaтoр Lada Grаntа LCV фургoн
Рефpижерaтoр Lada Grаntа LCV фургoн
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Рефрижераторная установка Carrier Citimax 280 может поддерживать температуру в кузове от +12 до -12 градусов по Цельсию.

Под капотом автомобиля установлен привычный 90-сильный бензиновый двигатель, разгоняющий «рабочую лошадку» до 130 км/ч. Заявленный расход топлива – 9,5 л/100 км. Коробка передач – механическая.

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Анастасия Глущенко
Фото:Данила Козлов
Количество просмотров 7
12.12.2024 
Фото:Данила Козлов
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40