Эта Гранта сохранит продукты свежими по дороге в магазин: полезная модификация от АВТОВАЗа

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Рефрижераторный фургон на базе Lada Granta показали на Comtrans/Urbantrans
На выставке Comtrans/Urbantrans АВТОВАЗ представил Lada Granta рефрижератор.
Рефpижерaтoр Lada Grаntа LCV фургoн
Автомобиль имеет вместительный холодильный отсек объемом 3,2 кубических метра, благодаря которому можно транспортировать за один раз большие объемы продукции. Грузоподъемность автомобиля – 800 кг.
Рефpижерaтoр Lada Grаntа LCV фургoн
Рефрижераторная установка Carrier Citimax 280 может поддерживать температуру в кузове от +12 до -12 градусов по Цельсию.
Под капотом автомобиля установлен привычный 90-сильный бензиновый двигатель, разгоняющий «рабочую лошадку» до 130 км/ч. Заявленный расход топлива – 9,5 л/100 км. Коробка передач – механическая.
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Анастасия Глущенко
Фото:Данила Козлов
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12.12.2024
Фото:Данила Козлов
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Отзывы о LADA Granta (20)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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