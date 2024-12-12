«Серые» иномарки снимут с учета в ГАИ и лишат ПТС — объясняем

Росстандарт: владельцы ввезенных по «серым» схемам иномарок могут лишиться ПТС

Испытательные лаборатории, выдающие свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), могут лишить аккредитации. О соответствующих проверках недобросовестных организаций рассказали в Росстандарте.

В ходе конференции автомобильных инженеров (ААИ) заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин подчеркнул, что добросовестные компании, напротив, получат поддержку в виде перевода документооборота в электронный вид и содействие в ускорении работы.

Кузьмин уточнил, что санкционные меры затронут только тех, кто штампует СБКТС пачками.

«Росстандартом будут применяться соответствующие меры, в том числе ходатайство в адрес Минпромторга об исключении из перечня уполномоченных на оформление электронных паспортов таких организаций», – подчеркнул Кузьмин.

В экспертном сообществе поддерживают данную меру и считают, что в этой сфере давно нужно было навести порядок. При этом эксперты высказывают опасения, что жесткие меры могут затронуть добропорядочных покупателей иномарок – ГАИ попросту лишит их ПТС.

«Лаборатории, которые выдают СБКТС дистанционно, зависимы от информации, которую им предоставил заявитель. Если информация была недостоверной или заведомо подложной, человек с таким ЭПТС приезжает в ГИБДД, и там выявляют несоответствие и отказывают в регистрации», – объясняет руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Он уточнил, что регистрацию автомобилей не приостановят, проблемы могут возникнуть на этапе проверки и выявления несоответствия данных. При этом Шелков выразил надежду, что массового характера каких-то нестыковок не должно произойти. К тому же в МВД, в целом, стараются не ущемлять права автовладельцев необоснованно.

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Источник: gazeta.ru