С ноября 2019 года страны Таможенного союза — Россия, Беларусь и Казахстан — должны перейти на электронные ПТС. Уже сейчас производители и импортеры могут получать такие документы на новые машины, но они не торопятся. ЗР выяснил, почему и чего ждать рядовым автовладельцам.

Автор: Александр Жихарев

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Введение электронного ПТС чем-то напоминает советские планы на жизнь при коммунизме. Тогда руководители СССР называли конкретные сроки наступления светлого будущего, но оно так и не наступило. С электронными ПТС та же история: уже несколько раз назначали даты, а затем их сдвигали — по «объективным причинам».

Одна из них — отсутствие единой базы данных ГИБДД. Существовали базы в отдельных регионах, работающие на различном программном обеспечении. Объединить их в единую структуру стало неординарной задачей, которую можно сравнить со сборкой бракованного детского пазла: в квадратное отверстие нужно вставить цилиндр, а в овальное — кубик. Причем в ходе доработки элементов важно ничего не потерять.

Ценой гигантских усилий все-таки удалось создать общероссийскую базу данных ГИБДД. Помимо программистов трудились юристы, которые адаптировали законы под новые документы и методы вза­имодействия. Аналогичная работа идет в странах Таможенного союза — Беларуси и Казахстане. Кстати, одна из причин переноса сроков введения ЭПТС связана с тем, что в дружественных государствах до сих пор отсутствуют нормативно-правовые акты, позволяющие работать с системой электронных паспортов.

Переход на электронные ПТС облегчит процесс регистрации и таможенного оформления.

Переходный период

До 1 ноября 2019 года дозволено выдавать как бумажные, так и электронные ПТС. В январе в свет вышла первая сотня электронных документов. Но это не рабочий процесс, а тренировка — компании пробуют работать по-новому.

Алгоритм таков. Производитель или импортер автомобиля получает допуск к базе данных, имеющей высокий уровень защиты информации К1. Оформляя ПТС на новую машину, нужно заполнить необходимые графы и подключить положенные документы. Никто не изобретал велосипед: принцип схож с используемым в программе С1 — удобном инструменте бухгалтеров, маркетологов и складских работников.

Поскольку импортер сам заполняет необходимые данные, а электронный ПТС формируется автоматически, таможне нет необходимости заниматься оформлением ПТС на ввозимые машины. Значит, дистрибьюторы экономят время. Ведь ввозимая машина помещается на таможенный склад и покидает его лишь после оформления документов и уплаты всех положенных сборов и пошлин. Мало того что хранение там платное, так еще и товар зависает — а это живые деньги. С введением электронных ПТС появляется возможность сократить время таможенной очистки с двух-трех недель до нескольких дней.

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Но пока производители и импортеры не торопятся с переходом на электронный документо­оборот. Причин тому несколько. Некоторые компании знают, что у них есть огрехи в документе под названием «Одобрение типа транспортного средства». Например, неточно указаны размеры, не внесены данные одной из модификаций. Кроме того, для импортируемых автомобилей, имеющих в Европе мощность, например, 255 л.с., повсеместно оформлялось Одобрение типа транспортного средства с указанной мощностью 249 л.с. - тем самым будущего владельца избавляли от повышенной налоговой ставки. Если адаптация параметров машины под российские законы проходила формально, выявленное несовпадение станет основанием для отказа, - поэтому производители и импортеры сейчас активно подчищают хвосты.

Пока непонятно, как к новым документам отнесутся покупатели. При приобретении машины человек получает договор-купли продажи, а ПТС находится где-то в электронных недрах. Многие могут отказаться от сделки, обоснованно опасаясь возможных сбоев новой системы. И наверняка с электронным ПТС возникнут проблемы у автомобилистов из Беларуси и Казахстана, где система еще не функционирует.

Документы на подержанную технику

Такую выписку хозяин машины может получить непосредственно на смартфон и направить ее, например, потенциальному покупателю.

Владельцам старых машин не придется менять бумажный ПТС на электронный — оба документа законны. При желании уже сейчас можно получить электронный документ. Старый в этом случае аннулируется.

Министерство внутренних дел не будет оформлять ЭПТС. Этим займутся уполномоченные негосударственные организации. На начальном этапе это будут операторы техосмотра, которые уже подключены к информационным системам по защищенным каналам связи. Некоторые из них с марта начали оформлять электронные ПТС на ранее зарегистрированные машины.

Требования к операторам серьезные. Например, они должны иметь техническую возможность определять достоверность идентификационных номеров. Обязательна банковская гарантия и страховка гражданской ответственности на сумму не менее 20 миллионов рублей на случай, если неквалифицированные действия оператора приведут к ущербу третьих лиц. У пострадавших появится возможность требовать компенсации ущерба, если уже после регистрации выяснится, что у машины ­перебиты номера.

Самоходная техника

С 1 ноября на электронные ПТС перейдет и вся новая техника, регистрируемая в Гостехнадзоре: бульдозеры, экскаваторы, тракторы, вездеходы, квадроциклы и снегоходы. По информации от наших источников, близких к этой структуре, ситуация далеко не безоблачная. У Госавтоинспекции и Гостехнадзора уровень работы разный. Если ГИБДД — этакий современный житель мегаполиса, то Гостехнадзор — его родственник из глубинки. До 1 ноября осталось полгода, но до сих пор функционируют отдельные базы данных по реги­онам, а потому непонятен дальнейший алгоритм действий. Скорее всего, для самоходной техники сделают очередное послабление, дав некоторую отсрочку, - иначе не избежать больших проблем.

Взгляд в будущее

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Будущее — за цифровым хранением информации. У электронного ПТС много преимуществ. Его нельзя потерять, а пропажа бумажного обернется хлопотами по восстановлению и денежными потерями — хотя бы потому, что, если на ПТС стоит штамп «Дубликат», машина автоматически теряет около 10% своей цены. Кстати, когда система заработает, владельцы автомобилей с ПТС-дубликатами наверняка окажутся в первых рядах желающих поменять их на электронные.

По электронному ПТС легко проследить историю машины. В недалеком будущем электронный паспорт включат в структуру единого портала «Госуслуги». Третьи лица смогут получить ограниченную информацию об интересующем их автомобиле, а сам собственник — максимальную. Например, позвонил потенциальный покупатель машины — и владелец быстро направил ему подробную историю. Объем предоставляемой информации сейчас определяется. Помимо стандартных данных, которые указаны в ПТС, это могут быть сведения об авариях, страховых случаях, пробеге во время оформления полиса ОСАГО или прохождения ТО.

Наличие обширной базы данных позволит эффективно выявлять «криминальные» автомобили. При подделке документов часто меняют отдельные цифры или буквы. Система сразу обнаружит машины, которые никогда не выпускались либо уже существуют в другом регионе.

Как ни крути, цифровое будущее неизбежно. Главное, чтобы путь к нему не был сильно ухабист.