Полетать на шаре, прыгнуть с парашюта... — 5 мест для экстремального отдыха в Подмосковье

«За рулем» рассказал, куда в выходные поехать за порцией адреналина

Мотокросс и эндуро

Мотопарк «Вельяминово»

Московская область, городской округ Истра, деревня Вельяминово (55.878950, 36.857453).

Чем заняться?

Отличное место для тех, кто хочет приобрести навыки вождения мотоцикла, квадроцикла, маунтинбайка или приобщить к мотоспорту подростка. Опытные инструкторы расскажут теорию, поездят вместе с вами, «поставят» технику и лишь потом отправят в одиночный заезд.

В зимнее время можно попробовать свои силы в автодрифте по льду.

После тренировки многие остаются посмотреть на соревнования мастеров мотоспорта: всего в парке 10 трасс общей протяженностью 8 км, есть каскады трамплинов, перепады высот до 30 метров, лесные участки для эндуро-кросса.

Время работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 19:00. Понедельник – выходной день.

Цена: стоимость тренировки на мотоцикле начинается от 4500 рублей. В нее входит работа тренера, аренда трассы, «железного коня» и экипировки, пользование раздевалкой.

Квадроциклы, багги и… БМП

АТВ Парк

Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Кузнецы (55.895492, 38.701690).

Чем заняться?

Сюда едут, чтобы принять участие в романтичных, но достаточно сложных ночных заездах на квадроциклах или в квадроквестах (от 6500 рублей).

Днем в парке работают несколько живописных маршрутов для «квадриков» и багги различной сложности – на любой опыт и вкус. Новичкам обычно рекомендуют вариант «лайт». Перед заездом проведут подробный инструктаж и снабдят полной экипировкой.

А еще в парке можно прокатиться на БРДМ и БМП (от 4500 рублей); поиграть в пейнтбол, лазертаг и фаертаг (от 1800 рублей).

Время работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.

Цена: заезд по маршруту «Лайт» обойдется в 3850 рублей. Другие цены можно посмотреть на сайте.

Спортивные самолеты и вертолеты

«Небо в подарок»

Москва, Волоколамское шоссе, 2, этаж 25, офис 17Г (55.807756, 37.505684).

Полеты происходят в разных локациях Подмосковья. Предварительно надо подъехать в московский офис, выбрать подходящую программу и удобный по расположению аэродром. Схему подробного проезда к нему выдадут.

Чем заняться?

Можно взять уроки пилотажа, заняв место второго пилота. А если готовы испытать перегрузки, отправляйтесь учиться выполнять «петли», «бочки» и другие фигуры высшего пилотажа на Як-52. Все время рядом с вами будет летчик-инструктор, который в любой момент сможет взять управление на себя.

«Небо в подарок» предлагает больше ста разных полетов: на вертолете, планере, параплане, автожире, дельтаплане и паралете.

Часы работы: в офис можно приехать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 11 до 18:30. На звонки отвечают ежедневно, в будние дни с 9:30 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 18:00.

Цена: полет на параплане обойдется в 4000 рублей, полет на самолете вторым пилотом – в 5800 рублей, экстрим на спортивном самолете обойдется в 10 тысяч рублей.

Прыжок с парашютом

Авиационно-спортивный клуб «Аэроклассика»

Московская область, Рузский городской округ, аэродром Ватулино (55.662399, 36.142303).

Чем заняться?

Первый прыжок с парашютом лучше совершить в тандеме с инструктором – опытным парашютистом. В небо на высоту 3000-4000 метров вас поднимет самолет Ан-2 или Ан-28. Время свободного падения продлится около минуты.

В выходные дни записываться на прыжок не нужно, просто приезжайте на аэродром. В будние дни позвоните по телефону, указанному на сайте клуба, за сутки до выбранной даты.

Надевайте свободную одежду без капюшонов, на ногах должна быть закрытая обувь на плоской подошве, лучше всего – кроссовки.

Время работы: с пятницы по воскресенье с 8:00 до 22:00.

Цена: прыжок с высоты до 3000 м стоит 18 тысяч рублей, с 4000 м – 19 тысяч рублей.

Полетать на воздушном шаре

Воздухоплавательный клуб «Аэровальс»

Московская область, город Дмитров, Правонабережная улица, 1Б (56.355163, 37506008).

Чем заняться?

Клуб «Аэровальс» предлагает 10 программ полетов: можно полететь вдвоем, в компании, с семьей. Если есть желание освоить азы пилотирования аэростатом, выбирайте программу «Стань пилотом». Вы примете участие в подготовке воздушного шара к полету, пройдете инструктаж и вместе с инструктором отправитесь на прогулку на высоте 500 метров.

С марта по ноябрь полеты проходят на рассвете и за три часа до заката. В дневное время полетам мешают «термики» – восходящие потоки теплого воздуха. Они образуются из-за того, что солнце нагревает землю.

Длится прогулка час или чуть больше. За это время вы увидите и при желании сфотографируете с высоты старинный Дмитров с белокаменным Борисоглебским мужским монастырём и пятиглавым Успенским собором, канал имени Москвы и реку Яхрома.

Кроме того, клуб организует полеты над Истрой, Переславль-Залесским и Самарой.

Выбрать программу и записаться на полет можно на сайте клуба.

Или приехать в московский офис клуба в будние дни с 10:00 до 17:00 по адресу: Волоколамское шоссе, 88, стр. 8, оф. 225 (55.822449, 37.443332).

Цена: 7990 рублей – за участие одного человека в групповом полете. Но лучше рассчитать стоимость воздушной прогулки на сайте клуба – она зависит от программы и количества участников.

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