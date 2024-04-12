Где покормить крокодила и покататься на верблюде — 5 лучших экотуров по Подмосковью

«За рулем» рассказал, куда поехать пообщаться с редкими животными

Американские страусы на ферме «Русский страус»

Московская область, Серпуховский район, деревня Старые Кузьменки (55.043049, 37.408584).

Ферма «Русский страус»

Как доехать

По Симферопольскому шоссе надо проехать 62 км от МКАД, потом повернуть направо на деревню Старые Кузьменки.

Что посмотреть

На ферме африканские страусы и австралийские страусы эму обитают в больших загонах. Выглядит самая крупная птица современности внушительно. Ее рост доходит до 2 м 70 см, вес – до 156 кг. Страус не летает, зато бегает со скоростью до 70 км/ч.

Еще здесь есть перуанские ламы, вьетнамские поросята и нубийские козы. Всех разрешают погладить и покормить. По ферме можно погулять самостоятельно или присоединиться к экскурсиям, которые проводят три раза в день.

В выходные дни на территории работает кафе, где можно попробовать блюда из страусиных яиц.

В магазине при ферме продают страусиное мясо и яйца (каждое весит около 2 кг).

Часы работы

Со вторника по воскресенье с 10:30 до 17:00. Понедельник – выходной день.

Стоимость

Взрослый билет стоит 800 рублей, детский (от 3 до 14 лет) – 400 рублей, дети до трех лет – бесплатно.

Верблюды и яки в этнопарке «Кочевник»

Московская область, Сергиево-Посадский район, село Морозово (56.241326, 38.051608).

Этнопарк «Кочевник»

Как доехать

По Ярославскому шоссе надо проехать чуть больше 45 км, потом 3 км в сторону города Хотьково. Доехав до указателя «Этнопарк Кочевник», поворачивайте к селу Морозово.

Что посмотреть

Настоящий музей кочевых народов под открытым небом. Вы сможете побывать в монгольской юрте, чукотской яранге, ненецком чуме и тюркской юрте.

Здесь живут калмыцкие двугорбые верблюды, монгольские яки, маламуты – ездовые собаки Крайнего Севера, ослы, овцы, козы и гуси.

Всех животных разрешают покормить (специальный корм продается в этнопарке), сфотографироваться с ними. А на верблюдах, осликах и собачьих упряжках можно еще и покататься!

В тире учат стрелять из лука, метать копье, топор и дротики. Проводятся экскурсии и мастер-классы.

Пообедать можно в расположенных на территории кафе, где помимо привычных шашлыков и плова можно попробовать национальные блюда кочевых народов, в том числе бурятские и монгольские.

Часы работы

Этнопарк открыт для посещения в пятницу, субботу, воскресенье, а также во все праздничные дни с 10:00 до 18:00.

Стоимость

Взрослый билет в выходные и праздничные дни стоит 700 рублей, в пятницу – 500 рублей.

Детский (от 5 до 14 лет) – 350 руб.

Дети до 5 лет – бесплатно.

Крокодилы и улитки в «Экодеревушке»

Московская область, Коломенский городской округ, село Парфентьево (55.109557, 38.826747).

Экодеревушка

Как доехать

По Новорязанскому шоссе предстоит проехать 110 км от МКАД, далее повернуть направо (ориентир – заправка «Газпромнефть») и через 1,5 км – налево.

Что посмотреть

В «Экодеревушке» обитают 7 видов хищных рептилий разного размера, в том числе миссисипский аллигатор, нильский крокодил, гребнистый крокодил и гладколобый кайман Шнайдера.

Покормить хищного крокодила с помощью удочки – где еще такое удастся?

На улиточной ферме вам покажут, как разводят улиток деликатесных сортов. Можно попробовать блюда из моллюсков: эскарго, паштет и филе улиток.

На рыбной ферме разводят русского осетра и речную форель. Свежую рыбу при желании можно купить.

Часы работы

Посетителей ждут с 10:00 до 20:00, в том числе в выходные и праздничные дни.

Стоимость

Взрослый билет к крокодилам стоит 500 рублей, детский – 450 (до 4 лет – бесплатно).

Взрослый билет на рыбную ферму – 400 рублей, детский – 350 рублей. Посетить улиточную ферму можно за 200 рублей.

Альпаки на экоферме «Российские альпаки»

Московская область, Дмитровский район, деревня Походкино (56.182806, 37.336803).

Экоферма «Российские альпаки»

Как проехать

Из Москвы по Дмитровскому шоссе до поворота на трассу А-107 (примерно 26 км). Через 7 км будет поворот направо, далее примерно столько же надо проехать прямо и повернуть налево – в деревню Походкино. На территории фермы есть парковка.

Что посмотреть

Альпаки – копытные, выведенные древними инками около 6000 лет назад. Будто сделанные из плюша большеглазые дружелюбные и любопытные зверушки «улыбаются», когда довольны, чем вызывают восторг у посетителей.

Экскурсоводы много рассказывают про их необычное руно – гипоаллергенное, теплое, водо- и огнестойкое.

Еще на ферме живут косматые шотландские коровы, ламы, кролики, верблюд, коза и овечка. Всех (кроме коров) можно гладить и кормить.

После общения с животными на территории фермы можно поиграть в подвижные игры или просто погулять.

На территории есть кафе с демократичными ценами и бесплатная парковка.

Часы работы

Ежедневно с 12:00 до 17:00. Посещение по предварительной записи на сайте.

Стоимость

В будни взрослый билет стоит 1100 рублей, детский (4-14 лет) – 600 рублей.

В выходные и праздничные дни взрослые платят 1650 рублей, за детей (4-14 лет) – 700 рублей.

Дети до 4 лет посещают ферму бесплатно.

Зубры и бизоны в Приокско-Террасном заповеднике

Московская область, Серпуховский городской округ, местечко Данки (54.910905, 37.570499).

Приокско-Террасный заповедник

Как доехать

По Симферопольскому шоссе надо проехать 97 км в сторону области, далее повернуть на населенный пункт Данки (по указателю). Проехать поселок до указателей направо, свернуть к заповеднику.

Что посмотреть

Это настоящий музей природы под открытым небом – здесь можно увидеть 57 видов диких животных и 153 вида пернатых.

Наибольший интерес вызывают современники мамонта – двухметровые зубры весом около тонны.

По трехкилометровой тропе «Дорога к зубрам» туристы идут в сопровождении экскурсовода. В зубровом питомнике вы увидите не только «царя быков». Тут содержат бизонов, пятнистых оленей, лисиц. Можно подняться на пятиметровую вышку и понаблюдать за поведением животных с высоты.

А на высоте 8 метров «внутри деревьев» расположена экотропа «Сквозь листву». Это смотровые площадки, соединенные мостиками. С них можно рассмотреть верхушки деревьев, услышать совсем рядом пение птиц и полюбоваться красотой заповедника с высоты птичьего полета.

Экологическую тропу с интерактивными заданиями «Дерево-Дом» любят посетители с детьми. Четыре маршрута из веревочных переправ и подвесных мостов расположены на разной высоте: от 1,5 до 6 метров. Для самых маленьких маршрут с препятствиями проложен по земле.

После прогулки вас пригласят в Музей природы. В его залах расскажут о других животных заповедника: лосе, бобре, кабане, рыси.

Часы работы

Посещение «Дороги к зубрам» возможно только с экскурсоводом. В будни экскурсии проводят трижды в день: в 11:00, 13:00, 15:00 (билеты продаются до 15:00). В выходные и праздничные дни – каждый час с 9:00 до 16:00 (билеты продаются до 16:00).

Стоимость

Взрослые за экскурсию по «Дороге к зубрам» платят 500 рублей. Детский билет (от 6 до 17 лет) стоит 300 рублей. Дети до 6 лет посещают заповедник бесплатно.

Стоимость посещения «высотных» экотроп зависит от выбранного маршрута. Цены можно посмотреть тут.

Где увидеть круглый танк и машину Сталина – 5 подмосковных музеев техники тут