Где увидеть круглый танк и машину Сталина – 5 подмосковных музеев техники
Музей техники Вадима Задорожного
Московская область, городской округ Красногорск, поселок Архангельское, Ильинское шоссе, 4-й километр, строение 8 (55.795833, 37.296648).
Как доехать. От МКАД направляйтесь по Волоколамскому или Новорижскому шоссе до поворота на Ильинское шоссе. Примерно через 2 км справа будет въезд на парковку музея.
Что посмотреть. Настоящий рай для любителей ретроавтомобилей, мотоциклов, самолетов, железнодорожного транспорта и другой техники прошлого века.
В уличной экспозиции, занимающей 3,5 га, и в крытых выставочных залах площадью 6000 м2 представлено более 1000 экспонатов. Среди них – редчайшие образцы, которых во всем мире осталось считаные единицы.
Поражает воображение коллекция ретроавтомобилей: «американцы» всех времен (начиная с конца XIX века); европейское ретро от Rolls-Royce, Mercedes-Benz, BMW, Alfa Romeo, Horch, Delahayе и многие другие. Представлены автомобили из кремлевского ГОНа (Гаража особого назначения): ЗИС-115 И. Сталина, ЗИС-110Б наркома Л. Берии, ЗИЛ-111Г генсека Л. Брежнева.
Здесь собрана большая коллекция самолетов ОКБ «Яковлев», в том числе знаменитые советские истребители ЯК-1, ЯК-3, ЯК-9. Есть еще вертолеты, бронетехника, артиллерия, железнодорожная техника, стрелковое оружие, велосипеды и многое другое.
Большая часть техники – на ходу. На лекциях и динамических показах легендарные танки (в том числе американские Т-32 и Sherman) можно увидеть в движении.
На территории проложена железнодорожная ветка, на которой стоят два паровоза: советский Л-4674 и немецкий BR-52.
Для гостей работает парковка (платная), кафе (в том числе и полевая кухня), ресторан, кондитерская. Есть зона аттракционов и детская площадка.
Часы работы
В выходные и праздничные дни: с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00). В будни (кроме понедельника): с 10:00 до 19:00 (касса до 18:00). Понедельник – санитарный день.
Стоимость билетов
Взрослый комплексный билет – 1000 рублей.
Семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка) – 2500 рублей.
Школьники и учащиеся колледжей могут посетить музей бесплатно (если с собой есть карта «Москвенок» или справка из учебного заведения).
За отдельную плату можно принять участие в экскурсиях.
Военно-технический музей славы
Московская область, городской округ Черноголовка, село Ивановское, строение 1 (56.033092, 38.291021)
Как доехать. По Щелковскому шоссе надо доехать до Малого Московского кольца, потом повернуть налево в направлении Ярославского шоссе. Вскоре будет поворот на село Макарово. Через село Макарово можно будет въехать в село Ивановское.
Что посмотреть. Главная изюминка музея – единственная в мире безаэродромная «летающая тарелка», которая могла взлетать и садиться почти с любой поверхности, будь то земляная площадка или водная поверхность. Летательный аппарат ЭКИП (ЭКология И Прогресс) был разработан в 1980-х годах советскими конструкторами под руководством Л. Щукина.
Проект опережал развитие авиастроения на пару десятилетий, но, к сожалению, его заморозили в 90-е из-за недостатка финансирования.
Популярностью у посетителей пользуется коллекция редких образцов пожарной техники и оборудования: от насоса Густава Листа XIX века до техники огнеборцев производства ГАЗ, ЗИЛ. ЗИС, Ford.
А еще здесь собрана огромная коллекция ретроавтомобилей, в том числе:
- Форды 1906-1926 годов выпуска, среди которых легендарный Ford Model T Tourabout 1910 года;
- советские автомобили прошлого века: ГАЗ М1 (1936), Москвич-400-420А (1949), Волга ГАЗ-21 (1956) и многие другие машины производства ГАЗ, АЗЛК, ЗИЛ, ЗАЗ;
- отечественные автомобили такси, начиная от ГАЗ-А (1932) и ЗИС-110 (1947) до ГАЗ-24-01 (1970);
- автомобили советской партийной элиты, в том числе ЗИМ ГАЗ-12 (1948) и Чайка ГАЗ-13 (1959);
Много военной техники времен Второй мировой войны: немецкие танки, БТР, мотоциклы, американские автомобили Dodge и Studebaker, французские, японские и канадские бронетранспортеры, грузовики и мотоциклы.
Всего в музее хранится более 400 редчайших экспонатов, большая часть из них – на ходу.
Часы работы
Ежедневно с 10:00 до 17:00 (касса до 16:00).
Стоимость билетов
Взрослый билет: 1000 рублей.
Школьникам, студентам дневных отделений вузов, многодетным семьям и представителям других льготных категорий билет обойдется в 500 рублей.
Дети до 6 лет посещают музей бесплатно.
За отдельную плату можно принять участие в экскурсиях.
Центральный музей Военно-Воздушных сил
Московская область, городской округ Щелково, р.п. Монино, ул. Музейная, 1 (55.832871, 38.182575).
Как доехать. По Горьковскому шоссе двигайтесь в сторону области до поворота на Монино (через Балашиху). У поворота на Монино надо развернуться и проехать в обратном направлении около 1,5 км до поворота направо по указателю «Центральный музей Военно-Воздушных сил». Поверните по указателю. Примерно через 900 м будет поворот налево, на территорию музея.
Что посмотреть. Один из крупнейших авиационных музеев Европы трудно осмотреть за один день. Размеры впечатляют: на 10 280 м2 экспозиций (в ангарах и под открытым небом) представлено 34 894 экспоната.
Здесь можно увидеть авиационную технику времен Первой мировой и гражданских войн, в том числе первый в мире отечественный бомбардировщик «Илья Муромец», французский «Вуазен», британский «Сопвич».
Два зала посвящены истории отечественной авиации в годы Великой Отечественной войны. Посетители могут увидеть истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортные самолеты и самолеты-разведчики. Особенный интерес посетителей вызывает Ла-7, на котором Герой Советского Союза Иван Кожедуб уничтожил 17 фашистских самолетов.
Под открытым небом выставлены 110 современных самолетов и вертолетов, которые были разработаны в ОКБ Ильюшина, Микояна, Сухого, Туполева, Антонова, Яковлева, Мясищева, Миля, Камова.
Здесь можно увидеть авиационные двигатели, средства спасения, различное вооружение, униформу летного состава и личные вещи известных авиаторов.
Часы работы
Зависят от времени года. В зимний период (с 5 октября по 31 марта) закрытая экспозиция и открытая площадка доступны для посетителей со среды по воскресенье включительно с 9:00 до 17:45.
На территории есть бесплатная парковка.
Стоимость билетов
Билет на осмотр закрытой экспозиции стоит 300 рублей (льготный – 150 рублей). Чтобы осмотреть открытую площадку, также необходимо приобрести билет за 300 рублей (льготный – 150 рублей).
Льготные билеты предоставляются учащимся школ, студентам дневных отделений колледжей и вузов, пенсионерам, военнослужащим и другим льготным категориям.
Бесплатно попасть в музей можно по Пушкинской карте.
Танковый музей (Технический центр) Центрального парка «Патриот»
Московская область, Одинцовский городской округ, городок Кубинка-1, (55.565486, 36.712026)
Как доехать. По Минскому шоссе до 63-го км. Потом до моста на Наро-Фоминск, развернуться в обратную сторону до указателя «Танковый музей». Затем повернуть направо.
Важно. Парковка в парке «Патриот», частью которой является Технический центр, платная. Но вы сможете передвигаться в парке на авто, не превышая скорости 20 км/ч.
Что посмотреть. Бронетанковый музей в Кубинке – так раньше называлась одна из крупнейших в мире и одна из самых больших в России коллекция бронетехники. В 2015 году музей вошел в состав парка «Патриот», но туда можно купить отдельный билет.
Теперь здесь можно посмотреть, как реставрируют танки, и увидеть бронетехнику в движении – в определенные дни танкисты показывают гостям возможности боевых машин на ходу.
Наибольший интерес вызывают:
- отечественные танки – от Е-34 до современного Т-90А;
- самоходные артиллерийские установки «Акация», «Тюльпан» и «Гиацинт»;
- отечественные бронетранспортеры и боевые машины пехоты, начиная с 30-х годов прошлого века;
- лендлизовская и трофейная бронетанковая техника из Англии, Швеции, Франции, Канады;
- германская самоходная мортира «Карл» времен Второй мировой войны. Такая штурмовала Брестскую крепость и Севастополь. Стреляла снарядами массой более 2 т на расстояние до 6,7 км;
- «шаротанк», самый необычный танк Вермахта. Он имеет почти идеальную шарообразную форму, внутри может разместиться один человек. Советские солдаты нашли его в августе 1945-го при освобождении Манчжурии от японцев;
- самый тяжелый в мире немецкий танк «Маус» массой почти 189 тонн. Фердинанд Порше создал всего две такие машины, обе были захвачены советскими войсками в 1945 году.
Часы работы
С понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (кассы работают до 16:30). В выходные дни с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30).
В понедельник парк не принимает посетителей.
На территории работает кафе «Гвардеец».
Стоимость билетов
Взрослый билет – 400 рублей.
Детский билет – 200 рублей, для многодетных – 100 рублей. Можно использовать Пушкинскую карту.
Парк Патриот
Московская область, Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе (55.580850, 36.826157)
Как доехать. Двигаться предстоит по трассе М-1. Надо проехать дальше до 59-го км Минского шоссе. Там будет развязка, которая позволит въехать в парк по бесплатному северному дублеру или по платному отрезку шоссе.
Что посмотреть. В первую очередь советуем посетить Музейную площадку № 1. Здесь вы увидите:
- редкие образцы бронетанковой, авиационной, артиллерийской техники (как времен СССР, так и современной);
- технику и беспилотники, побывавшие в сирийском конфликте (в том числе и отбитые у террористов), увидите реконструкцию разрушенной «Пальмиры»;
На тренажерах можно стать водителем армейского КАМАЗа, пилотом самолета Ан-2 и Миг-29, механиком-водителем танка Т-90, пострелять в электронном тире.
На выставке «Атом на службе Родины» станете свидетелем распада ядра атома, увидите макеты ядерных боеприпасов в натуральную величину и катушку Теслы.
Обязательно посетите партизанскую деревню времен Великой Отечественной. Блиндажи, смотровая вышка, предметы быта бойцов воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. В живом уголке обитают куры, утки, козы – живность, которую обычно разводили партизаны. А на партизанской кухне можно попробовать кашу, свежевыпеченный хлеб и чай из самовара.
Часы работы
С понедельника по пятницу – с 10:00 до 17:00 (кассы работают до 16:30)
В выходные дни – с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30).
В понедельник парк не принимает посетителей.
Стоимость билетов
Единый билет для взрослых (он дает возможность посетить Музейную площадку № 1, партизанскую деревню и Технический центр) стоит 1000 рублей.
Единый детский – 500 рублей.
На территории работают несколько кафе и столовая.
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