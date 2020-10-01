Седан для парткома: удивительная история ГАЗ‑12 ЗИМ

Солидный, элегантный автомобиль стал одним из символов послевоенного промышленного подъема СССР. Несущий кузов, гидромуфта, передние тормоза с двумя цилиндрами на каждое колесо, а главное — стиль.

Материалы по теме ГАЗ-12 ЗИМ: партийная кличка

ЗИМ (Завод имени Молотова), он же ГАЗ‑12, - первый в истории горьковский автомобиль с изображением оленя на эмблеме. Машину спроектировали в рекордные сроки — чуть более чем за два года. Предназначена она была, в основном, для советской и партийной номенклатуры в качестве служебной. Ее, правда, продавали, но покупателей на дорогущий седан было ничтожно мало.

Первые товарные седаны собрали осенью 1950 года, а на конвейер модель поставили весной 1951‑го. Солидный, элегантный седан получил ряд передовых для нашего автопрома технических решений. Да и не только для нашего.

ГАЗ‑12 ЗИМ в 1950 году выглядел свежо и элегантно, менее помпезно и более современно, чем ЗИС‑110, основные мотивы дизайна которого заимствовали у предвоенного Паккарда. ЗИМ не повторял ни один американский аналог напрямую, но некоторые элементы: скажем, капот, решетку радиатора, бамперы с массивными клыками, хромированный молдинг — сделали, конечно, под влиянием заокеанской стилистики. Кстати, большинство американских машин тех лет, даже разных концернов, тоже были похожи друг на друга.

Buick Roadmaster Cadillac 75 Fleetwood Dodge Coronet

Семиместный ЗИМ имел очень солидные длину — 5165 мм и базу — 3200 мм. Откидными стульчиками — страпонтенами — пользовались, правда, разве только большие компании в такси: уж очень на них было неудобно. Главному конструктору завода ГАЗ Андрею Липгарту в министерстве настоятельно советовали просто скопировать раму у американцев, например, с Бьюика. Но в распоряжении горьковских конструкторов был мотор, развивающий всего 90 л.с. А рамная машина получилась бы заведомо тяжелой. Липгарт принял смелое решение: используя опыт, накопленный при создании Победы ГАЗ-М20, сделать кузов несущим. ЗИМ не был первым столь длинным автомобилем с несущим кузовом. Скажем, у Ситроена 11CV была версия с базой 3270 мм. Однако французский автомобиль был совсем иной конструкции — переднеприводный. Советский же автопром по-прежнему ориентировался на американскую школу. Масса ЗИМа составила всего 1940 кг. Правда, из-за отсутствия рамы в серию не запустили кабриолет. Он потребовал бы слишком много доработок. Но открытые кузова для СССР приоритетными и не были. Не только Buick, но и все прямые американские аналоги ЗИМа имели мощные рамы. Это позволяло легко делать самые разные, в том числе открытые кузова. Но в результате масса, скажем, модели Cadillac 75 с близкой к параметрам ГАЗ‑12 базой составляла 2200–2300 кг. Впрочем, американцы ставили куда более мощные моторы.

Новинка ЗИМа, необычная для советского автопрома, - гидромуфта в трансмиссии, сглаживающая рывки при неаккуратной работе педалью сцепления. В принципе, на машине можно было тронуться даже с третьей — прямой передачи. Советская гидромуфта представляла собой копию предвоенного устройства Fluid Drive концерна Chrysler. Американцы продолжали применять гидромуфты и после войны, но их уже вытесняли автоматические коробки передач.

Шестицилиндровый двигатель ГАЗ‑12 рабочим объемом 3,48 л — развитие предвоенного мотора ГАЗ‑11. На ЗИМе ­стояла самая мощная версия: при степени сжатия 6,7 двигатель выдавал 90 л.с. Конструкция горьковской «шестерки» имела в основе двигатель Dodge D5 конца 1930‑х. Послевоенная версия американского мотора при рабочем объеме 3,8 л и степени сжатия 7,0 выдавала 103 л.с. - сравнимо с мощностью двигателя ЗИМа. Хотя американские фирмы на аналогичных автомобилях часто ставили и V‑образные «восьмерки».

По шасси ЗИМ максимально унифицировали с Победой. В том числе использовали и пружинную переднюю подвеску с рычажными амортизаторами. Их рычаги выполняли и роль верхних рычагов подвески. Подвеска ГАЗ‑12, как и Победы ГАЗ-М20, представляла собой фактически копию конструкции, применяемой на седане Opel Kapitän с 1938 года.

Салон ГАЗ‑12 сделали в общей американизированной стилистике тех лет. Причем панель приборов и верхняя часть дверей были оформлены под дерево. Машина имела часы, радиоприемник и — впервые для завода ГАЗ — руль с хромированным кольцом звукового сигнала, позднее перешедший и на Победу.

Несмотря на общую с ЗИМом стилистику, салон Победы был иным. Даже рисунок всех приборов отличался от зимовского. И ЗИМ, и Победа по дизайну панели приборов были близки к американцам, в частности к автомобилям Chevrolet. В таком же стиле делали тогда салоны многих ­заокеанских машин.

Партсобрание

ГАЗ‑12 ЗИМ с гидромуфтой в трансмиссии и передними тормозами с двумя цилиндрами на каждое колесо для советского автопрома был передовым. А несущий кузов — прогрессивным даже по сравнению со многими зарубежными аналогами. Горьковские инженеры и художники, как и при создании Победы, умело приспособили к своим производственным возможностям и местным условиям эксплуатации ряд современных технических и стилистических идей.

Семиместные седаны делали в относительно небольших количествах. До 1960 года собрали всего 21 527 машин, включая модификации для такси и службы скорой помощи.