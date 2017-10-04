Разбираем в основных деталях семейство Москвичей‑408 и —412: что здесь скопировано, а что — оригинальное. Вы удивитесь, насколько эта разработка — советская.

Менее чем через десять лет (по тем временам сравнительно недолгий срок для конвейерной жизни советского автомобиля) после начала выпуска Москвича‑402, пережившего несколько модернизаций, включая создание модели 403, - в серию пошел Москвич‑408 с совершенно иным кузовом. Он оказался продуктом эволюции, а не принципиально новой моделью, - на МЗМА было принято модернизировать машины поэтапно. От 403‑го по наследству перешли двигатель, подвеска и тормоза.

В 1964 году вряд ли кто-то на заводе предполагал, что кузов, подвеска и рулевое управление Москвича‑408 доживут, пусть и в модернизированном виде, до второй половины 1980‑х годов и будут еще долго выпускаться в Ижевске, изрядно подпортив имидж некогда уважаемой модели. Но в середине 1960‑х Москвич‑408 отвечал требованиям времени. Вскоре он получил прогрессивный и крайне удачный двигатель, а с ним и новое имя — Москвич‑412.

Совсем новый кузов Москвича‑408 сочетали с подвеской, рулевым управлением, тормозами и силовым агрегатом предыдущего Москвича‑403. Спереди — двухрычажная подвеска, в основе который лежала конструкция середины 1950‑х годов, вовсе не устаревшая. Аналогичная использовалась на прямых аналогах и ровесниках — седанах Opel Kadett и Fiat 1300/1500. У автомобилей BMW и Ford спереди была уже подвеска McPherson. Мощность двигателя объемом 1,4 литра на Москвиче‑408 удалось поднять до 50 л.с. Однако для машины такого класса этого оказалось уже мало.

С «лица» первые прототипы Москвича‑408 походили на Fiat 1800 образца 1959 года. Его стилистику, правда, уже в измененном, четырехфарном образе, унаследовали и модели Fiat 1300 и 1500.

Первые прототипы Москвича‑408 появились еще в самом начале ­1960‑х. В них, как, впрочем, и во многих европейских аналогах тех лет, чувствуется влияние американской стилистики.

Задняя часть Москвича очень похожа на корму всё того же седана Fiat 1800. Впрочем, в подобном стиле делали и иные европейские автомобили тех лет.

Вертикальные задние фонари Москвича‑408 решены в стиле американских автомобилей, модном в конце 1950‑х — начале 1960‑х годов.

Москвич‑408 не копировал ни один европейский аналог и выглядел достойно на их фоне. Постепенно художники МЗМА пришли к оригинальному, очень гармоничному и современному дизайну серийного Москвича‑408. Ford Taunus 17M

Opel Kadett A

BMW 1500

Москвич‑408



Москвич‑408 получил новый салон с модным в 1960‑е годы спидометром с растянутой шкалой. Руль поначалу был такой же, как у Москвича‑403, но вскоре его цвет изменили на входивший в моду черный. В салоне советского седана угадываются некоторые мотивы Фиата‑1800, но о прямом копировании речь не идет.

На многих зарубежных моделях спереди уже ставили дисковые тормоза, а на Москвиче они появились лишь в 1976 году — с приходом модели 2140. Мощный и динамичный Москвич‑412 — первый советский массовый автомобиль, получивший гидровакуумный усилитель тормозов. Лицензию на узел марки Girling купили у знаменитой британской компании Lucas. Гидровакуумные усилители применяли на большинстве аналогов Москвича, в частности на Фиатах.

Двигатель Москвич‑412 (фото справа) очень похож на BMW М10 (фото слева) — первоначально М115. Немецкий мотор рабочим объемом 1,5 литра (82 × 71 мм) тоже развивал минимум 75 л.с. при 5300 об/мин. Но советский агрегат не был его копией: у немецкого двигателя — чугунный блок цилиндров и иная камера сгорания, а также совершенно другое расположение навесных агрегатов. Наличие съемных гильз в алюминиевом блоке позволяло легко ремонтировать агрегат, и это в наших условиях — очень важное достоинство Москвича. В 1967 году в производство пошел Москвич‑412, главным отличием которого был современный верхневальный двигатель рабочим объемом 1,5 литра (82×70 мм) с алюминиевым блоком цилиндров и запрессованными в него чугунными гильзами. Базовый мотор при 5800 об/мин развивал 75 л.с. - ­весьма солидно для тех лет. Надежный двигатель имел отличный потенциал для форсировки и увеличения рабочего объема.

Величина переменная

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В 1970 году Москвичи моделей 408 и 412 получили новый дизайн, в том числе заметные изменения в салоне, прямо­угольные фары, иную крышку багажника и задние фонари. Машина стала еще современнее и привлекательнее.

Умело используя передовые зарубежные наработки (в первую очередь, двигатель), на МЗМА сделали оригинальный и очень удачный для начала 1970‑х годов автомобиль. Однако — не без слабых мест. В частности, передние барабанные тормоза уже устарели, четырехступенчатая коробка передач была слаба и ненадежна. От этого недостатка, кстати, не избавились до окончания производства последнего заднеприводного семейства Москвич‑2140/2138.

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