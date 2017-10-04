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Менее чем через десять лет (по тем временам сравнительно недолгий срок для конвейерной жизни советского автомобиля) после начала выпуска Москвича‑402, пережившего несколько модернизаций, включая создание модели 403, - в серию пошел Москвич‑408 с совершенно иным кузовом. Он оказался продуктом эволюции, а не принципиально новой моделью, - на МЗМА было принято модернизировать машины поэтапно. От 403‑го по наследству перешли двигатель, подвеска и тормоза.
В 1964 году вряд ли кто-то на заводе предполагал, что кузов, подвеска и рулевое управление Москвича‑408 доживут, пусть и в модернизированном виде, до второй половины 1980‑х годов и будут еще долго выпускаться в Ижевске, изрядно подпортив имидж некогда уважаемой модели. Но в середине 1960‑х Москвич‑408 отвечал требованиям времени. Вскоре он получил прогрессивный и крайне удачный двигатель, а с ним и новое имя — Москвич‑412.
Совсем новый кузов Москвича‑408 сочетали с подвеской, рулевым управлением, тормозами и силовым агрегатом предыдущего Москвича‑403. Спереди — двухрычажная подвеска, в основе который лежала конструкция середины 1950‑х годов, вовсе не устаревшая. Аналогичная использовалась на прямых аналогах и ровесниках — седанах Opel Kadett и Fiat 1300/1500. У автомобилей BMW и Ford спереди была уже подвеска McPherson. Мощность двигателя объемом 1,4 литра на Москвиче‑408 удалось поднять до 50 л.с. Однако для машины такого класса этого оказалось уже мало.
Совсем новый кузов Москвича‑408 сочетали с подвеской, рулевым управлением, тормозами и силовым агрегатом предыдущего Москвича‑403. Спереди — двухрычажная подвеска, в основе который лежала конструкция середины 1950‑х годов, вовсе не устаревшая. Аналогичная использовалась на прямых аналогах и ровесниках — седанах Opel Kadett и Fiat 1300/1500. У автомобилей BMW и Ford спереди была уже подвеска McPherson. Мощность двигателя объемом 1,4 литра на Москвиче‑408 удалось поднять до 50 л.с. Однако для машины такого класса этого оказалось уже мало.
С «лица» первые прототипы Москвича‑408 походили на Fiat 1800 образца 1959 года. Его стилистику, правда, уже в измененном, четырехфарном образе, унаследовали и модели Fiat 1300 и 1500.
С «лица» первые прототипы Москвича‑408 походили на Fiat 1800 образца 1959 года. Его стилистику, правда, уже в измененном, четырехфарном образе, унаследовали и модели Fiat 1300 и 1500.
Первые прототипы Москвича‑408 появились еще в самом начале 1960‑х. В них, как, впрочем, и во многих европейских аналогах тех лет, чувствуется влияние американской стилистики.
Первые прототипы Москвича‑408 появились еще в самом начале 1960‑х. В них, как, впрочем, и во многих европейских аналогах тех лет, чувствуется влияние американской стилистики.
Задняя часть Москвича очень похожа на корму всё того же седана Fiat 1800. Впрочем, в подобном стиле делали и иные европейские автомобили тех лет.
Задняя часть Москвича очень похожа на корму всё того же седана Fiat 1800. Впрочем, в подобном стиле делали и иные европейские автомобили тех лет.
Вертикальные задние фонари Москвича‑408 решены в стиле американских автомобилей, модном в конце 1950‑х — начале 1960‑х годов.
Вертикальные задние фонари Москвича‑408 решены в стиле американских автомобилей, модном в конце 1950‑х — начале 1960‑х годов.
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Москвич‑408 не копировал ни один европейский аналог и выглядел достойно на их фоне. Постепенно художники МЗМА пришли к оригинальному, очень гармоничному и современному дизайну серийного Москвича‑408.
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Ford Taunus 17M
Ford Taunus 17M
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Opel Kadett A
Opel Kadett A
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BMW 1500
BMW 1500
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Москвич‑408
Москвич‑408
Москвич‑408 получил новый салон с модным в 1960‑е годы спидометром с растянутой шкалой. Руль поначалу был такой же, как у Москвича‑403, но вскоре его цвет изменили на входивший в моду черный. В салоне советского седана угадываются некоторые мотивы Фиата‑1800, но о прямом копировании речь не идет.
Москвич‑408 получил новый салон с модным в 1960‑е годы спидометром с растянутой шкалой. Руль поначалу был такой же, как у Москвича‑403, но вскоре его цвет изменили на входивший в моду черный. В салоне советского седана угадываются некоторые мотивы Фиата‑1800, но о прямом копировании речь не идет.
На многих зарубежных моделях спереди уже ставили дисковые тормоза, а на Москвиче они появились лишь в 1976 году — с приходом модели 2140. Мощный и динамичный Москвич‑412 — первый советский массовый автомобиль, получивший гидровакуумный усилитель тормозов. Лицензию на узел марки Girling купили у знаменитой британской компании Lucas. Гидровакуумные усилители применяли на большинстве аналогов Москвича, в частности на Фиатах.
На многих зарубежных моделях спереди уже ставили дисковые тормоза, а на Москвиче они появились лишь в 1976 году — с приходом модели 2140. Мощный и динамичный Москвич‑412 — первый советский массовый автомобиль, получивший гидровакуумный усилитель тормозов. Лицензию на узел марки Girling купили у знаменитой британской компании Lucas. Гидровакуумные усилители применяли на большинстве аналогов Москвича, в частности на Фиатах.
Двигатель Москвич‑412 (фото справа) очень похож на BMW М10 (фото слева) — первоначально М115. Немецкий мотор рабочим объемом 1,5 литра (82 × 71 мм) тоже развивал минимум 75 л.с. при 5300 об/мин. Но советский агрегат не был его копией: у немецкого двигателя — чугунный блок цилиндров и иная камера сгорания, а также совершенно другое расположение навесных агрегатов. Наличие съемных гильз в алюминиевом блоке позволяло легко ремонтировать агрегат, и это в наших условиях — очень важное достоинство Москвича. В 1967 году в производство пошел Москвич‑412, главным отличием которого был современный верхневальный двигатель рабочим объемом 1,5 литра (82×70 мм) с алюминиевым блоком цилиндров и запрессованными в него чугунными гильзами. Базовый мотор при 5800 об/мин развивал 75 л.с. - весьма солидно для тех лет. Надежный двигатель имел отличный потенциал для форсировки и увеличения рабочего объема.
Двигатель Москвич‑412 (фото справа) очень похож на BMW М10 (фото слева) — первоначально М115. Немецкий мотор рабочим объемом 1,5 литра (82 × 71 мм) тоже развивал минимум 75 л.с. при 5300 об/мин. Но советский агрегат не был его копией: у немецкого двигателя — чугунный блок цилиндров и иная камера сгорания, а также совершенно другое расположение навесных агрегатов. Наличие съемных гильз в алюминиевом блоке позволяло легко ремонтировать агрегат, и это в наших условиях — очень важное достоинство Москвича. В 1967 году в производство пошел Москвич‑412, главным отличием которого был современный верхневальный двигатель рабочим объемом 1,5 литра (82×70 мм) с алюминиевым блоком цилиндров и запрессованными в него чугунными гильзами. Базовый мотор при 5800 об/мин развивал 75 л.с. - весьма солидно для тех лет. Надежный двигатель имел отличный потенциал для форсировки и увеличения рабочего объема.
Величина переменная
Материалы по теме
В 1970 году Москвичи моделей 408 и 412 получили новый дизайн, в том числе заметные изменения в салоне, прямоугольные фары, иную крышку багажника и задние фонари. Машина стала еще современнее и привлекательнее.
Умело используя передовые зарубежные наработки (в первую очередь, двигатель), на МЗМА сделали оригинальный и очень удачный для начала 1970‑х годов автомобиль. Однако — не без слабых мест. В частности, передние барабанные тормоза уже устарели, четырехступенчатая коробка передач была слаба и ненадежна. От этого недостатка, кстати, не избавились до окончания производства последнего заднеприводного семейства Москвич‑2140/2138.
- Чьей копией была Волга ГАЗ-21, узнайте тут.
- Как делали главный автомобиль страны ЗИЛ-111, рассказано здесь.
- Как появился Москвич-402 — символ оттепели, читайте в этой публикации.
- Историю создания первой легковушки СССР — автомобиля НАМИ-1 — читайте тут.
- Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут.
- С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
- Не обошлось без клонирования и при создании Москвича-2141.
- О том, чьей копией была легендарная Победа ГАЗ-М20, читайте здесь.
- Запорожец ЗАЗ-965 тоже имеет заграничных родственников.
- Какие заокеанские прототипы были у лимузина Чайка ГАЗ-13, мы вспоминали в этой публикации.
Fiat? BMW? Opel? — с чего срисовали Москвич-408/412
Разбираем в основных деталях семейство Москвичей‑408 и —412: что здесь скопировано, а что — оригинальное. Вы удивитесь, насколько эта разработка — советская. Fiat? BMW? Opel? — с чего срисовали Москвич-408/412