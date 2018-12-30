ЗИС‑101: из чего сделали первый советский лимузин

История создания ЗИС‑101 — одна из самых запутанных. Обычно в связи с первым ЗИСом поминают марку Buick, однако это не совсем справедливо. Точки над i расставляет автоисторик ЗР.

Первые два опытных образца ЗИС‑101 были седанами, серийные машины — лимузинами с внутренней перегородкой. По эскизам 1934–1935 годов создали четыре макета, которые разнились в основном оформлением передка. Как и готовый автомобиль, они были выполнены в американской стилистике, эталонной в те годы для многих фирм мира, - но в точности ни одну заокеанскую машину не повторяли. Чертежи для изготовления кузова и оснастки, необходимой для его производства, делали специалисты американской фирмы Budd.

Buick 1934 модельного года. В первой публикации в журнале «За рулем» о скором появлении нового советского автомобиля привели изображение именно такой машины. Но ЗИС‑101, увидевший свет в 1936‑м, уже совсем другой, причем куда современнее — с более сглаженными линиями кузова.

Buick Roadmaster 1936 года. Наш ЗИС многими элементами и линиями напоминает эту модель. Но лишь в той же степени, в какой многие американские автомобили в те годы походили друг на друга.

История создания ЗИС‑101 вроде бы совсем простая, но в то же время одна из самых запутанных. Понятно, что без американского автопрома не обошлось. Обычно в связи с первым ЗИСом поминают марку Buick, однако это не совсем справедливо. Да и какой конкретно Buick послужил прототипом нашего лимузина?

Подвески на длинных продольных рессорах для ЗИС‑101 заимствовали у Л‑1, то есть у Бьюика 1932 года.

На автомобилях концерна GM уже с 1934 года ставили передние независимые пружинные подвески.

Шасси ЗИС‑101 представляло собой мощную раму с Х‑образной средней частью. Выпускной тракт рядного восьмицилиндрового двигателя размещен слева, аккумулятор — справа, под сиденьем переднего пассажира.

Шасси Бьюика 32–90 образца 1932 года иное — без Х‑образной части рамы. Но выпуск и аккумулятор расположены так же, как у ЗИСа. Именно таким, видимо, и было шасси Л‑1 — точной копии Бьюика 1932 года.

Рама ЗИС‑101 копирует уже усиленную раму автомобилей Buick 1933 модельного года. Но у Бьюика выпускная линия — с правой стороны (поскольку двигатель уже модернизированный), а аккумулятор — с левой.

Началось всё в 1932 году, когда на заводе ­«Красный путиловец» (позднее — Кировский завод) в Ленинграде собрали шесть лимузинов Л‑1. Вот они-то были практически точной копией большой машины Buick 32–90: отличались от нее только штампованными колесами вместо спицованных и эмблемой. Рядный восьмицилиндровый мотор рабочим объемом 5,7 литра развивал 105 л.с. Подвески — зависимые, ­рессорные, тормоза — механические.

Рядный восьмицилиндровый двигатель ЗИС‑101 имел рабочий объем 5,76 литра (диаметр цилиндра 85 мм, ход поршня 127 мм) и развивал 90 л.с. (при степени сжатия 4,8), позднее — 100 л.с. (степень сжатия 5,5). На версии ЗИС‑101А степень сжатия подняли до 6,4, а мощность — до 116 л.с.

Мотор ЗИС‑101 практически скопирован с агрегата автомобиля Л‑1, то есть был копией двигателя Бьюика 1932 года, но с чуть увеличенным рабочим объемом цилиндров. Американский агрегат объемом 5,7 литра (84,1 × 127 мм) развивал 105 л.с.

Опыта производства автомобилей, тем более таких сложных, у ленинградского завода не было. К тому же в 1933‑м перед ним поставили совсем иные задачи. Но идею подхватил директор ЗИСа Иван Лихачев. Для московского завода было престижно первым наладить полноценное серийное ­производство представительского автомобиля. ­Лихачев получил поддержку в верхах, и в 1934–1935 годах был создан ЗИС‑101.

Салон ЗИС‑101 был решен в американском стиле, но впрямую ни одну модель не копировал. В одном ряду с обычными приборами, включая и амперметр, - часы и даже циферблат настройки радиоприемника (кстати, ЗИС‑101 — первый советский автомобиль с таким устройством). Слева и справа — небольшие бардачки.

К дизайну Бьюиков салон ЗИСа отношения не имеет. Заметно некоторое сходство с интерьером автомобилей Packard — машины этой марки почитали в СССР особенно, поскольку на них ездили высшие руководители страны.

ПЕРВЫЙ В РОДУ

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ЗИС‑101 делали на конвейере — серийно, хотя и в относительно небольших количествах. Он стал самой массовой легковой моделью завода за всю его историю. Всего собрали около 9500 машин, включая несколько кабриолетов ЗИС‑102 и модер­низированных ЗИС‑101А 1940 года. Советский лимузин скомпилирован из американских дизайнерских и инженерных решений, однако полной копией некой одной модели не является.

К концу 1930‑х годов зависимая передняя подвеска, механические тормоза да и рядная «восьмерка» выглядели уже архаичными. На рубеже 1940‑х завод готовил модернизированный ЗИС‑103, но работе помешала война. А в 1943‑м стали проектировать совсем другой (и опять же с признаками американского влияния) автомобиль — ЗИС‑110. О нем мы уже рассказывали (ЗР, № 7, 2018).