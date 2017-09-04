Про ВАЗ‑2101 написано несчетное количество страниц и, казалось бы, все давно известно. И все же мнение, что «копейка» — практически точная копия седана Fiat 124, распространено столь же широко, как суждение, что от итальянской конструкции в советской практически ничего не осталось. Так сколько все-таки в нашей «единичке» от итальянского Фиата?

Мы неоднократно касались истории создания первенца Волжского автозавода и причин выбора именно итальянской модели (например, в ЗР №10, 2007), и сейчас речь не о том. Попробуем разобраться в инженерии и разложить по полочкам основные элементы и конструктивные решения итальянской и советской машин.

Fiat 124 — типичная итальянская конструкция: сочетание передовых решений, например дисковых тормозов, с довольно архаичным нижневальным двигателем. Главной задачей советских инженеров стало приспособление конструкции к возможностям отечественной промышленности и, конечно, к нашим условиям эксплуатации.

В основе первых Жигулей ВАЗ‑2101 лежит Fiat 124, ставший в 1966‑м автомобилем года в Европе. Выбор прототипа для советского автомобиля во многом определяла цена, а Fiat 124 был вполне современным и, главное, простым и практичным автомобилем. Кроме того, классическая компоновка с приводом на задние колеса была понятнее руководству советского автопрома, а потому милее переднеприводной. И в ремонте проще. Перечислим не обнаруживаемые «невооруженным глазом», но важные изменения. В коробке передач усилили синхронизаторы. Увеличили диаметр сцепления: 200 мм вместо 182 у Фиата. Сделали это, справедливо полагая, что качество советских накладок будет нестабильным да и буксовать на наших «направлениях» придется чаще.

Переднюю подвеску ВАЗ‑2101 по сравнению с итальянским прототипом конструктивно не изменили. Однако практически все ее элементы, в том числе рычаги и пальцы шаровых опор, усилили.

От задних дисковых тормозов отказались в пользу барабанных. На наших грязных дорогах задние диски изнашивались слишком интенсивно. На ВАЗ‑2101 каждый из раздельных контуров тормозов имеет свой бачок для тормозной жидкости — для удобства ремонта и обслуживания. У итальянской модели бачок единый.

Вместо итальянской пружинной задней подвески с тремя штангами и стабилизатором спереди, применили иную, по тем временам более современную — на пяти штангах. Такую схему итальянцы, кстати, тоже применяли, но на спортивной версии Fiat 124 Spider.



Номинал «копейки»

Конечно, у первых Жигулей степень копирования выше, чем у иных отечественных автомобилей. Ведь «срисовывание» некоторых узлов и агрегатов ЗИС-110, ЗАЗ-965 и Победы ГАЗ-М20, которые создавались с оглядкой на западные машины, было нелегальным, а с Жигулями все более чем легально. Для производства ВАЗ-2101 купили, считай, готовый завод. Но и свои руки мы приложили.

Вместо нижневального мотора Фиата (73 × 71,5 мм) сделали, по сути, новый двигатель (76×66 мм). Иные размеры заложили с расчетом на последующую гамму двигателей большего объема и мощности. Вазовский мотор при такой же, как у фиатовского, степени сжатия (8,8) получился чуть мощнее — 64 л.с. против 60 при 5600 об/мин. Предельный крутящий момент увеличился с 87 Н·м при 3400 об/мин до 89 Н·м при тех же оборотах. К слову, у итальянцев был уже и мощный двухвальный мотор, но для массового советского автомобиля такой агрегат явно не подходил.

Салоны трудно отличить один от другого, разница лишь в нюансах. Так, вместо сигнальной лампы перегрева двигателя, примененной итальянцами, на комбинации приборов ВАЗ‑2101 появился датчик температуры охлаждающей жидкости.

Внешне машины отличались друг от друга незначительно. Жигулевские клыки бамперов больше, чем у Фиата, а ручки дверей — вытяжные вместо фиатовских кнопочных. Кузов ВАЗ‑2101 заметно усилен во многих местах. Масса советской машины выросла по сравнению с итальянской примерно на 100 кг (955 кг против 855 у Фиата 124). Утяжеление частично скомпенсировано приростом мощности советского двигателя.

«Единичка» внешне мало отличалась от итальянской машины и сохранила ее инженерную концепцию, но в конструкцию двигателя, трансмиссию, подвеску и тормозá наши специалисты внесли немало грамотных и продуманных изменений. Это был единственно верный способ резко увеличить производство легковых автомобилей в СССР к началу 1970‑х: творческое заимствование достижений зарубежной инженерии и, главное, технологии массового произ­водства. Жизнеспособность и приспо­­собленность тольяттинской «классики» (начиная с ВАЗ‑2101) к нашим условиям доказала жизнь. Правда, завод слишком долго оставался заложником базовой конструкции. Но это уже другая история.