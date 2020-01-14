Уникальные версии Москвича-412: пикапы, спорткупе, хэтчбеки

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Москвич-412 — один из самых удачных для рубежа 1970-х советских автомобилей.
Передовой, оригинальный, элегантный кузов 408-го хорошо сочетался с новым мощным 75-сильным двигателем.
На родине модель выпускали также в Ижевске, где она постепенно обрастала оригинальными модификациями.
На базе 412-х за несколько десятилетий построили немало редких, иногда даже в единичных экземплярах версий. Причем далеко не только в Советском Союзе.
Москвич-412 от фирмы Porsche
Москвич-412 от фирмы Porsche
Что компания Porsche приложила руки к созданию ВАЗ-2108, нынче знают многие. А вот то, что знаменитая фирма в первой половине 1970-х предложила свой вариант улучшения Москвича-412, известно куда меньше. Внешние изменения были минимальны, в салоне установили иные сиденья с комбинированной обивкой и подголовниками, поменяли карты дверей и рулевое колесо. Однако экспорт Москвичей уже падал, и смысла в таких изменениях не было.
Раллийный, британский Москвич-412
Раллийный, британский Москвич-412
После ралли-марафонов Лондон-Сидней и Лондон-Мехико продажи Москвичей-412 на Западе ненадолго, но сильно выросли. Поэтому завод делал для Великобритании, где продавали около 3000 машин в год, версии с правым рулем. Британский экспортер — фирма Satra даже выставляла Москвичи на местные ралли. Вскоре продажи на Альбионе упали практически в десять раз. Часть последних праворульных Москвичей остались на родине и встречались иногда на улицах Москвы.
Москвич-пикап производства британского экспортера
Москвич-пикап производства британского экспортера
Аккуратные пикапы с правым рулем — творчество британского экспортера. Делали такие машины из фургонов. Сам АЗЛК товарных пикапов не выпускал, строил их лишь для своих заводских нужд. Кроме того, пикапы в СССР сооружали из старых машин некоторые ремзаводы.
Москвич-3-5-2
Москвич-3-5-2
Дизайн 412-го посчитали на заводе настолько удачным, что уже в 1970-м сделали прототип перспективной модели, по сути, представляющий собой увеличенный и немного измененный 412-й. Москвич-3-5-2 открыл историю интересных опытных образцов семидесятых, которые, увы, в серийный автомобиль так и не воплотились.
Трехдверный универсал для финского рынка
Трехдверный универсал для финского рынка
Финское творчество — трехдверный универсал. Завод делал только пятидверные автомобили Москвич-434. В Финляндии помимо таких машин предлагали и трехверные, сооруженные из фургонов. Связано это было с особенностями местных налогов.
Москвич-412 — прототип фирмы Konela
Москвич-412 — прототип фирмы Konela
Еще в 1972-м финский экспортер фирма Konelа предложила свой взгляд на модернизацию Москвича-412. Изменили ручки дверей, элементы салона, поставили наружный замок багажника и переместили на заднее крыло горловину бензобака. «Четыреста двенадцатый» таким не стал, но кое-что появилось позднее на Москвиче-2140.
Самодельное купе из Люблина
Самодельное купе из Люблина
Польский механик и спортсмен Йозеф Назарук из Люблина — владелец Москвича-412 — в начале 1970-х сделал из советского седана симпатичное спорткупе. Причем кузовом не ограничился, а доработал и двигатель, подняв, по его утверждениям, мощность процентов на двадцать пять. Как с этим справлялась коробка передач, неизвестно.
Первый прототип ИЖ-2125
Первый прототип ИЖ-2125
Ижевский завод пошел своим путем. Первый прототип хэтчбека сделали с четырьмя фарами, как на экспортных московских машинах выпуска до 1970 года. Доработанный вариант ИЖ-2125 пошел-таки в серию в 1973 году.
ИЖ-6Ф
ИЖ-6Ф
Второй ижевский оригинальный автомобиль — фургон ИХ-2715 начинался с довольно неуклюжего опытного образца ИЖ-6Ф, представляющего собой широкий «ящик» на обрезанном кузове. В серию же пошел гармоничный «каблук» и унифицированный с ним пикап.
ИЖ-2715-013-01
ИЖ-2715-013-01
Специально для экспорта в Латинскую Америку и Финляндию выпускали ИЖ-2715-013-01, он же Elite Pick Up, — пикап с удлиненной платформой. Предусмотрели и тент в цвет кузова.
Прототип пятидверного пикапа ИЖ.
Прототип пятидверного пикапа ИЖ.
Необычный автомобиль, по сути — седан с приделанным кузовом пикапа, построили в Ижевске в единственном экземпляре. Вроде бы, с прицелом на экспорт в Китай.
Гоночный Москвич-412, построенный в МАДИ
Гоночный Москвич-412, построенный в МАДИ
В 1970-е Москвич-412 был очень популярен у советских раллистов и кольцевиков. В 1975-м в НАМИ под руководством инженера и гонщика Станислава Гесс де Кальве создали уникальный кольцевой автомобиль. Предельно облегченная машина массой всего около 800 кг имела 140-сильный мотор с двумя карбюраторами Weber, доработанные коробку передач и подвеску. Несколько лет назад по мотивам этого автомобиля построили копию, но, правда, осовремененную.
- Иллюстрированная история Москвича-412 — тут.
Фото: из архива автора