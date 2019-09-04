Москвич-412: вот как советские инженеры переделали двигатель BMW

412-й Москвич — одна из самых успешных моделей завода АЗЛК, и во многом благодаря двигателю. Ходит легенда, что он был лицензионной копией мотора BMW-1500 (позже известного как BMW M10). Только это не совсем легенда.

Материалы по теме Машины нашего детства — ретротест Москвича-2140

К нам на тест попала очень редкая машина — так называемый переходной 412-й. Его отличает иная задняя часть — вентиляционные решетки на задних крыльях, фонари — все как у будущего Москвича-2140. Такие автомобили выпускались с конца ноября до конца декабря 1975-го. Наш экземпляр — декабрьский.

Нельзя не отметить хорошо проработанную эргономику. Даже по сегодняшним меркам посадка в 412-м удобная. Взаимное расположение сиденья и органов управления вопросов не вызывают. Ноги и руки согнуты под правильным углом. А до рычага коробки передач не нужно тянуться. Жигулям такое и не снилось.

Довольно большой багажник позволяет загрузить машину по полной, чем владельцы и пользовались. Да и сам салон, несмотря на короткую колесную базу в 2400 мм, довольно просторен. Места сзади хватает. Но сидеть неудобно — диван слишком мягкий. При посадке буквально чувствуешь, как подушка прогибается до каркаса сиденья.

Баварские корни

Доля правды в истории про лицензионный двигатель BMW есть — многие решения действительно взяты от «баварцев». Например, наклонный блок цилиндров — это необходимо для снижения общей высоты двигателя и, как следствие, снижения центра тяжести. А также полусферические камеры сгорания — клапаны располагаются друг напротив друга. Это заметно улучшает процесс смесеобразования и отвода отработавших газов. В итоге с 1,5-литрового объема сняли 75 л.с. — отличный показатель для конца 60-х!

Москвич действительно хорошо ускоряется. У него отличная тяга на низких оборотах, которая практически не спадает, пока стрелка тахометра не подберется к красной зоне. Кстати, обороты максимальной мощности для того времени очень высокие — почти 6000 об/мин. Обидно, что разгонную динамику сильно портят настройки коробки передач, и не слишком удачно подобранные передаточные числа — еще полбеды. У Москвича совершенно невнятный избирательный механизм. «Замешивание» рычага перед включением нужной передачи отнимает слишком много времени. Именно поэтому, несмотря на большую мощность, динамика 412-го ничуть не лучше, чем у Жигулей. К тому же москвичевская коробка еще и не отличалась надежностью.

Полуторалитровый двигатель Москвича-412 выдает 75 л.с.

Стоит отдать должное неубиваемой подвеске — независимая пружинная спереди и рессорная сзади. Можно смело мчать по самым убитым дорогам. А вот управляемость далека от идеала даже по меркам 70-х: чрезмерные запаздывания на поворот руля, огромные крены. Еще хуже дела с шумоизоляцией — ее, по сути, нет. Слышно, как работает двигатель, как грохочет подвеска, как шумит ветер. В Москвиче очень шумно. Особенно на фоне Жигулей и Волг из той же эпохи.

Москвич-412 (декабрь, 1975 г.) «Переходной» Москвич-412 отличается задней частью, как у модели 2140.

Спортивные успехи

Но, несмотря на все недостатки, 412-й Москвич умудрился громко заявить о себе на весь мир благодаря спортивным успехам. В 1968 году на старт марафона Лондон-Сидней протяженностью 16 000 км вышло четыре Москвича-412. В итоге все и благополучно добрались до финиша. А команда АЗЛК заняла 4-е место в командном зачете.

Москвич-412 несется по Лондону на марафоне Лондон-Сидней 1968 года.

В 1970 году состоялся легендарный супермарафон Лондон-Мехико протяженностью 26 000 км. Из пяти стартовавших экипажей финишировали три. Команда АЗЛК завоевала бронзу в командном зачете. А лучший из Москвичей с бортовым номером 28 под управлением Леонтия Потапчика, Юрия Лесовского и Эдуарда Баженова финишировал 12-м! Это была маленькая, но большая победа.

Экипаж Леонтия Потапчика, который занял 12-е место на марафоне Лондон-Мехико.

В 1971-м наши Москвичи заняли 5-е и 6-е места в суточном марафоне «24 часа Спа».

Еще успешнее 412-е Москвичи выступали в Туре Европы. В 1971 году экипаж на Москвиче-412 занял третье место (второе место досталось советской новинке ВАЗ-2101), попутно завоевав «золотой кубок» за первое место в командном зачете. В том же году наши Москвичи приняли участие в гонке «24 часа Спа». На трассе в Арденнах финишировали два из трех автомобилей, заняв пятое и шестое места в своем классе. А уже в 1974 году легендарный советский гонщик Стасис Брундза выиграл Тур Европы на все том же Москвиче-412.

Самым большим триумфом 412-го в мировом автоспорте стала победа Стасиса Брундзы в Туре Европы 1974 года.

К сожалению, 412-й стал последней по-настоящему успешной моделью завода. После этого Москвич стал откатываться в тень ВАЗа, из которой так и не смог выйти. В начале XXI века завод ушел в историю.