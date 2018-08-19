11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали В этом году легендарной 24-й Волге исполняется 50 лет. Самое время вспомнить о самых интересных особенностях машины и связанных с ней фактах, о которых мало кто знает. Все секреты стратегии Subaru: вариаторы, оппозитные моторы и радары Автомобили Subaru любят явно не за дизайн и не за отделку интерьера. Главные козыри марки — оппозитные моторы и полный привод, который японцы непременно называют симметричным. И добавляют: будущее Subaru определяют новые решения — глобальная модульная платформа SGP, вариатор, комплекс систем безопасности EyeSight. Новая разметка на выделенках: главная засада С недавних пор полосы общественного транспорта на столичных дорогах отделяют не стандартной сплошной линией, а островками безопасности. Есть и другое новшество: изменилась схема разметки в местах примыканий. «За рулем» выяснил, зачем все это понадобилось Дептрансу и как ехать водителям, чтобы не нарушить Правила.