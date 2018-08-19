В честь собственной эмблемы, на которой изображена летящая стрела, фирма Skoda решила установить необычное достижение. На скорости 215 км/ч пассажир Октавии, мастер боевых искусств Маркус Хаас, голой рукой остановил стрелу, выпущенную лучницей Лоуренс Балдауфф.
В прошлое воскресенье в китайском городе Урумчи автомобилисты стали свидетелями необычного заезда: человек маневрировал в потоке с помощью специального костюма на роликах. Похожий был у главного героя фильма «Доспехи Бога 3», сыгранного Джеки Чаном.
Автомобили Subaru любят явно не за дизайн и не за отделку интерьера. Главные козыри марки — оппозитные моторы и полный привод, который японцы непременно называют симметричным. И добавляют: будущее Subaru определяют новые решения — глобальная модульная платформа SGP, вариатор, комплекс систем безопасности EyeSight.
С недавних пор полосы общественного транспорта на столичных дорогах отделяют не стандартной сплошной линией, а островками безопасности. Есть и другое новшество: изменилась схема разметки в местах примыканий. «За рулем» выяснил, зачем все это понадобилось Дептрансу и как ехать водителям, чтобы не нарушить Правила.
На входе — обычный УАЗ пикап. На выходе — шестиколесный монстр на шинах низкого давления, способный везти полторы тонны груза по вязкому грунту. На испытаниях «За рулем» трехосник Ямал Т‑64 не ударил в грязь лицом.
11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали
В этом году легендарной 24-й Волге исполняется 50 лет. Самое время вспомнить о самых интересных особенностях машины и связанных с ней фактах, о которых мало кто знает.
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