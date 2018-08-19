11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали

В этом году легендарной 24-й Волге исполняется 50 лет. Самое время вспомнить о самых интересных особенностях машины и связанных с ней фактах, о которых мало кто знает.

11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали

  • О том, как проходил ретропробег двух 24-х Волг в Нижний Новгород, читайте тут.
  • Фотоподборку автомобилей Волга, которых вы никогда не видели, смотрите по этой ссылке.
  • Любимые Волги Юрия Никулина мы собрали в этой публикации.

Фото: Анастасии Авериной и из архива автора

11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали
Фото: Онлайн-редакция
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