Двухдверки, версии для спецслужб и, конечно, экспортные варианты Жигулей: некоторые из них были серийными, другие — штучными. А какие-то и вовсе создали в единственном экземпляре и никогда не показывали широкой общественности.

Ровно 49 лет назад, 19 апреля 1970 года, в Тольятти с главного конвейера сошли первые серийные ВАЗ-2101.

Машину создавали на базе Fiat-124, однако количество переделок и усовершенствований было таково, что назвать Ладу лицензионной копией Фиата было бы неправильно.

За все время производства модели выпустили почти пять миллионов ВАЗ-2101 и его модификаций (включая 11-ю и 13-ю модели).

В подборке ниже — наиболее знаковые и интересные версии первых Жигулей, которые в конце своей жизни и получили прозвище «копейка».