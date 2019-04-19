12 модификаций вазовской «копейки» — вы о них точно не знали

Двухдверки, версии для спецслужб и, конечно, экспортные варианты Жигулей: некоторые из них были серийными, другие — штучными. А какие-то и вовсе создали в единственном экземпляре и никогда не показывали широкой общественности.

Материалы по теме
«Копейка» — копия Fiat 124? Ищем десять отличий

Ровно 49 лет назад, 19 апреля 1970 года, в Тольятти с главного конвейера сошли первые серийные ВАЗ-2101.

Машину создавали на базе Fiat-124, однако количество переделок и усовершенствований было таково, что назвать Ладу лицензионной копией Фиата было бы неправильно.

За все время производства модели выпустили почти пять миллионов ВАЗ-2101 и его модификаций (включая 11-ю и 13-ю модели).

В подборке ниже — наиболее знаковые и интересные версии первых Жигулей, которые в конце своей жизни и получили прозвище «копейка».

12 модификаций вазовской «копейки» — вы о них точно не знали
  • Полюбоваться на редкие Лады разных моделей можно здесь.
  • 15 малоизвестных версий Нивы смотрите по этой ссылке.
  • 15 советских пикапов собраны тут.
  • Автопарк необычных УАЗов вы найдете, пройдя по ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
Фото: АВТОВАЗ и из архива автора
12 модификаций вазовской «копейки» — вы о них точно не знали
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые