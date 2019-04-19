Материалы по теме«Копейка» — копия Fiat 124? Ищем десять отличий
Ровно 49 лет назад, 19 апреля 1970 года, в Тольятти с главного конвейера сошли первые серийные ВАЗ-2101.
Машину создавали на базе Fiat-124, однако количество переделок и усовершенствований было таково, что назвать Ладу лицензионной копией Фиата было бы неправильно.
За все время производства модели выпустили почти пять миллионов ВАЗ-2101 и его модификаций (включая 11-ю и 13-ю модели).
В подборке ниже — наиболее знаковые и интересные версии первых Жигулей, которые в конце своей жизни и получили прозвище «копейка».
- Полюбоваться на редкие Лады разных моделей можно здесь.
- 15 малоизвестных версий Нивы смотрите по этой ссылке.
- 15 советских пикапов собраны тут.
- Автопарк необычных УАЗов вы найдете, пройдя по ссылке.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
- а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
Фото: АВТОВАЗ и из архива автора
Читать комментарии (1)