15 версий легендарной Нивы, которых вы не видели

Речь о семействе ВАЗ-2121, которое раньше носило гордое имя Нива. За 40 лет модель обросла множеством самых разных модификаций, в том числе редких и даже экзотических.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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На широкой Ниве: 15 версий легендарного российского вседорожника

ВАЗ-2121, ныне Лада-4х4, — один из самых любимых и прославленных отечественных автомобилей.

За четыре с лишним десятилетия семейство расширилось так, что если писать обо всех версиях, впору создавать объемный том. А может, и не один.

Множество модификаций были серийными или мелкосерийными. Некоторые, кстати, создавали не только у нас, но и за рубежом, где классическая Нива стала одним из самых успешных отечественных автомобилей за всю историю.

В галерее ниже- лишь малая толика вариаций на тему Нивы, зато все они очень необычные и очень мало известные.

15 версий легендарной Нивы, которых вы не видели

  • Историю легкового полного привода читайте по этой ссылке.
  • Фотоподборку редких отечественных грузовиков смотрите здесь.
  • Редкие и малоизвестные модели ЗАЗ вы увидите тут.
  • Автопарк необычных УАЗов найдете по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
  • К самым популярным аксессуарам для Лады 4х4 в нашем интернет-магазине относятсябраслеты на колеса, антибуксы и рывковые тросы.

Фото: из архива автора
15 версий легендарной Нивы, которых вы не видели
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Отзывы о LADA 4x4 (19)

LADA 1991 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Проходимость, постоянный привод на 4 колеса при том, что цена почти на порядок ниже аналогов, созданных иностранными конструкторами, ремонтопригодность, дешевизна и доступность запчастей в любом районом центре.

Недостатки:

грубоватая отделка, некачественная покраска, слабоватый двигатель и небольшой ресурс комплектующих.

Комментарий:

Нивой владею с 1992 года (выпуск конца 1991 — полгода простояла на стоянке в магазине). Это был вариант с еще старым кузовом и карбюраторным двигателем 1,6. Проездил на ней 11 лет — 135000 км, продал, купил новую, уже инжекторную, проехал за 10 лет еще 120000 км, продал и купил в 2013 году новую ...

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