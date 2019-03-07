Речь о семействе ВАЗ-2121, которое раньше носило гордое имя Нива. За 40 лет модель обросла множеством самых разных модификаций, в том числе редких и даже экзотических.

Материалы по теме На широкой Ниве: 15 версий легендарного российского вседорожника

ВАЗ-2121, ныне Лада-4х4, — один из самых любимых и прославленных отечественных автомобилей.

За четыре с лишним десятилетия семейство расширилось так, что если писать обо всех версиях, впору создавать объемный том. А может, и не один.

Множество модификаций были серийными или мелкосерийными. Некоторые, кстати, создавали не только у нас, но и за рубежом, где классическая Нива стала одним из самых успешных отечественных автомобилей за всю историю.

В галерее ниже- лишь малая толика вариаций на тему Нивы, зато все они очень необычные и очень мало известные.





Историю легкового полного привода читайте по этой ссылке.

Фотоподборку редких отечественных грузовиков смотрите здесь.

Редкие и малоизвестные модели ЗАЗ вы увидите тут.

Автопарк необычных УАЗов найдете по этой ссылке.

Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...

...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.

К самым популярным аксессуарам для Лады 4х4 в нашем интернет-магазине относятсябраслеты на колеса, антибуксы и рывковые тросы.

Фото: из архива автора