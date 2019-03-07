Материалы по темеНа широкой Ниве: 15 версий легендарного российского вседорожника
ВАЗ-2121, ныне Лада-4х4, — один из самых любимых и прославленных отечественных автомобилей.
За четыре с лишним десятилетия семейство расширилось так, что если писать обо всех версиях, впору создавать объемный том. А может, и не один.
Множество модификаций были серийными или мелкосерийными. Некоторые, кстати, создавали не только у нас, но и за рубежом, где классическая Нива стала одним из самых успешных отечественных автомобилей за всю историю.
В галерее ниже- лишь малая толика вариаций на тему Нивы, зато все они очень необычные и очень мало известные.
- Историю легкового полного привода читайте по этой ссылке.
- Фотоподборку редких отечественных грузовиков смотрите здесь.
- Редкие и малоизвестные модели ЗАЗ вы увидите тут.
- Автопарк необычных УАЗов найдете по этой ссылке.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
- ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
- К самым популярным аксессуарам для Лады 4х4 в нашем интернет-магазине относятсябраслеты на колеса, антибуксы и рывковые тросы.
Фото: из архива автора
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