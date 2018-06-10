На Ютубе опубликовано видео, в котором запечатлен сотрудник сервисной службы компании Tesla, спящий за рулем электромобиля Model S. Машина при этом сама ехала с довольно высокой скоростью по автостраде.
Купив машину, владелец, как правило, стремится тут же «доукомплектовать» его предметами первой необходимости. Однако сколько людей — столько и мнений, и у каждого водителя собственные представления о том, что нужно приобрести в первую очередь.
Перед судом предстали три сотрудника Госавтоинспекции Гурьевского района Калининградской области. Двое вымогали взятку у задержанного ими пьяного водителя, а третий согласился выступить посредником при передаче денег.
Грузовики в СССР долго были самыми главными автомобилями. Их в огромных количествах производили более ста заводов! Нет, конечно, базовые шасси и агрегаты делали куда меньше предприятий. Но множество других, более мелких заводов и заводиков практически во всех республиках Союза выпускали фургоны, самосвалы, различные спецмашины. Так что советские грузовики — это целая вселенная!
Кто сказал «уазик»? Протрите глаза! Трэкол‑39041 похож на машину из Ульяновска лишь внешне. Его собирают в подмосковных Люберцах, и это один из самых доступных «водоплавающих» вездеходов на шинах низкого давления.
Модернизированный NX с головой нырнул в электронную гонку и стал богаче и безопаснее, но цены удержал на прежнем уровне. Тест-драйв Лексуса проходил в Альпах, там, где армия Суворова теснила французов. И подарил особое чувство защищенности.
Наши грузовики, которых вы никогда не видели
Грузовики в СССР долго были самыми главными автомобилями. Их в огромных количествах производили более ста заводов! Нет, конечно, базовые шасси и агрегаты делали куда меньше предприятий. Но множество других, более мелких заводов и заводиков практически во всех республиках Союза выпускали фургоны, самосвалы, различные спецмашины. Так что советские грузовики — это целая вселенная!
Многие помнят массовые модели, на которых учились ездить и сдавали экзамены на права, работали, с которыми познакомились в армии, наконец, просто перевозили мебель на новую квартиру. Но помимо серийных, широко известных машин наши заводы построили уйму прототипов, опытных образцов. Кроме того, ряд предприятий мелкосерийно выпускали грузовики и фургоны, которые нынче почти забыты. В нашей подборке — лишь капля из этого огромного океана…
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