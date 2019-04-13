15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Материалы по темеЭто невероятно: Папа Римский теперь ездит на пикапе УАЗ
Класс пикапов на базе легковых моделей у нас несколько десятилетий был очень малочисленным. А ведь наверняка такие машины пользовались бы спросом!
Они дешевле обычных легковых, но удобны, скажем, для мелких сельских хозяйств. Правда, тогда уж неплохо бы еще иметь и полный привод.
И такие пикапы у нас тоже, оказывается, были — посмотрите на них в фотогалерее ниже.
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Фото: из архива автора
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