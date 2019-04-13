15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Пикапы, которые делали в СССР, как и прочие грузовики, частникам не продавали. Ситуация стала меняться лишь в перестроечные времена. Но и тогда «автомобили с рюкзачками» выпускали мелкосерийно. «За рулем» проследил их эволюцию в нашей стране.

Материалы по теме
Это невероятно: Папа Римский теперь ездит на пикапе УАЗ

Класс пикапов на базе легковых моделей у нас несколько десятилетий был очень малочисленным. А ведь наверняка такие машины пользовались бы спросом!

Они дешевле обычных легковых, но удобны, скажем, для мелких сельских хозяйств. Правда, тогда уж неплохо бы еще иметь и полный привод.

И такие пикапы у нас тоже, оказывается, были — посмотрите на них в фотогалерее ниже.

15 советских пикапов, которые от нас скрывали
  • Историю создания первой легковушки СССР — автомобиля НАМИ-1 — читайте тут.
  • Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут.
  • С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
  • Не обошлось без клонирования и при создании Москвича-2141.
  • О том, чьей копией была легендарная Победа ГАЗ-М20, читайте здесь.
  • Запорожец ЗАЗ-965 тоже имеет заграничных родственников.
  • Какие заокеанские прототипы были у лимузина Чайка ГАЗ-13, мы вспоминали в этой публикации.
Фото: из архива автора

15 советских пикапов, которые от нас скрывали
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые