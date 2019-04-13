15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Пикапы, которые делали в СССР, как и прочие грузовики, частникам не продавали. Ситуация стала меняться лишь в перестроечные времена. Но и тогда «автомобили с рюкзачками» выпускали мелкосерийно. «За рулем» проследил их эволюцию в нашей стране.

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Класс пикапов на базе легковых моделей у нас несколько десятилетий был очень малочисленным. А ведь наверняка такие машины пользовались бы спросом!

Они дешевле обычных легковых, но удобны, скажем, для мелких сельских хозяйств. Правда, тогда уж неплохо бы еще иметь и полный привод.

И такие пикапы у нас тоже, оказывается, были — посмотрите на них в фотогалерее ниже.