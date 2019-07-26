Это эпохальная модель в нашей автоистории, и не столько потому, что делали машину для высших руководителей СССР. Ведь она должна была не просто догнать, но перегнать Америку! Мог ли главный автомобиль страны оказаться копией — вот вопрос, ответ на который дает эксперт «За рулем».

Это первый в истории страны автомобиль с серийным двигателем V8. Первый легковой ЗИЛ, который изготавливали не на потоке, как модели 101 и 110, а штучно. А еще 111‑й ЗИЛ — первый советский автомобиль с кондиционером (правда, ставили его лишь на часть машин, с индексом ЗИЛ‑111А).

ЗИЛ‑111, выпуск которого начали в ноябре 1958 года, должен был стать примером того, что СССР может не только догнать, но и перегнать Америку. ­Удалось ли это?

Огромный (длина 6137 мм) и тяжелый (полная масса 3130 кг) семиместный лимузин сделали, разумеется, на мощной раме с Х‑образным усилителем посредине. Помимо лимузина в совсем небольших количествах собирали кабриолеты, иных кузовов делать не планировали. Разумеется, ЗИЛ‑111 создавали, пристально изучив американские достижения, особенно автомобили самых престижных заокеанских марок — Chrysler Imperial, Cadillac и Lincoln.

Рама ЗИЛ‑111 конструктивно близка к раме автомобилей марки Cadillac с поперечиной сзади и Х‑образной частью посредине. С 1957 года Кадиллаки получили более легкую Х‑образную раму. Такую сделали на Чайке ГАЗ‑13, появившейся чуть позже, чем ЗИЛ‑111.

Дизайн ЗИЛ‑111 — отчасти курьез. Машину рисовал художник Лев Еремеев, который работал и над Чайкой ГАЗ‑13. Автомобили получились очень похожими, особенно «с лица». В итоге в СССР с небольшим интервалом выпустили два лимузина (ЗИЛ на полкласса выше Чайки), которые с первого взгляда, особенно ненатренированного, было трудно различить.

Коробкой передач лимузина ЗИЛ‑111 управляли с помощью кнопок. Такая конструкция поражала воображение тогдашних советских автомобилистов.

В основе дизайна ЗИЛ‑111, как и Чайки ГАЗ‑13, - стилистика американского автомобиля Packard Patrician. Его в числе других иномарок показывали на закрытой выставке в НАМИ в 1956 году. Дизайн автомобилей Packard для середины 1950‑х был вполне передовым, но сама фирма переживала далеко не лучшие времена. В выборе стилистики сказалось, видимо, и давнее, еще с довоенных времен, уважение высших руководителей СССР к марке Packard.

Именно фирма Chrysler непродолжительное время увлекалась кнопочным управлением автоматической коробкой. Оттуда подобное решение перешло не только на ЗИЛ‑111, но и на Чайку ГАЗ‑13.

Версия ЗИЛ‑111Г, которую в конце 1962 года запустили в серию, уже довольно сильно отличалась от всех американских машин тех лет. Существенно переработали не только переднюю часть кузова, но и корму.

Салон ЗИЛ‑111 поражал роскошью и обилием хрома. Хромированные накладки были даже на спицах руля.

Советский прототип ЗИЛ-Э111Г «с лица» очень походил на Cadillac 1959 модельного года. Такой Cadillac многие видели на знаменитой американской выставке 1959 года в Москве.

Дизайн интерьера советского лимузина во многом заимствован у автомобилей Cadillac — в частности, размашистый спидометр. А вот селектора управления коробкой передач справа под рулем у советской машины, естественно, нет.

Усилитель тормозов автомобилей ЗИЛ‑111Г и ГАЗ‑13 (фото слева) — копия нового усилителя фирмы Chrysler (фото справа), который начали выпускать во второй половине 1950‑х.

Передняя подвеска ЗИЛ‑111 традиционна для тех лет: двухрычажная, независимая, пружинная, с рычажными амортизаторами. Сзади — продольные рессоры.

Двухрычажная пружинная подвеска была у многих американских моделей. Зиловская больше всего похожа на конструкцию фирмы Chrysler. Но у американского аналога более прогрессивные, телескопические амортизаторы (сзади — тоже продольные рессоры).

Двигатель V8 рабочим объемом 6 литров (100 × 95 мм) развивал 200 л.с. при ­4200 об/мин и работал в паре с двухступенчатой автоматической коробкой передач. Дефорсированный аналог этого мотора устанавливали на грузовики ЗИЛ. Постепенно модернизируя, агрегат выпускали почти полвека. На ЗИЛ‑111 впервые в стране применили вакуумный усилитель тормозов, расположенный слева (по ходу движения) от двигателя.

Концептуально двигатель ЗИЛ напоминал крайслеровский мотор объемом 354 кубических дюйма (5,8 л, 100 × 92 мм), который ставили, в частности, на Chrysler Imperial 1953 года. Такая машина была в распоряжении московских инженеров. Двухступенчатая коробка передач — практически копия крайслеровского агрегата Power Flite, дебютировавшего в 1952‑м. Вакуумный усилитель тормозов на ЗИЛ‑111 тоже как у Крайслера.

ТРИЖДЫ ОДИН

Говорили, что сам Хрущев настоял, чтобы ЗИЛ сделали непохожим на Чайку, которая в советской автомобильной иерархии стояла пониже. Так или иначе, стилисты московского завода довольно ловко провели фейслифтинг, изменив переднюю часть кузова. Так появился опытный образец ЗИЛ-Э111Г.

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В конце 1950‑х годов догнать Америку, как призывали лозунги тех лет, на ЗИЛ‑111 все-таки удалось, хотя бы отчасти. Но перегнать — нет. Советская машина впитала творчески переработанные достижения заокеанского автопрома, однако далеко не все. Скажем, Кадиллаки в те годы в качестве опции имели заднюю подвеску на пневмобаллонах.

Но главное в том, что за океаном подобные автомобили делали сотнями тысяч, а ЗИЛ‑111 оставался штучной, эксклюзивной машиной для высших партийных чиновников СССР. До 1967 года сделали всего 112 автомобилей всех модификаций, включая кабриолеты, из них лишь 26 машин — обновленной модели ЗИЛ‑111Г.