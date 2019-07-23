С чего срисовали Волгу ГАЗ-21: с Форда? Крайслера? Или Москвича-402?

Материалы по теме
Самая прославленная и самая почитаемая Волга — да и вообще одна из самых любимых машин времен СССР — встала на конвейер в 1956 году. ГАЗ‑21 оказался второй после Москвича‑402 новой моделью времен оттепели и одним из символов обновления страны и роста ее промышленного потенциала.
По тем временам Волга была вполне современным, а отчасти и передовым автомобилем. А вот насколько ее конструкция и дизайн оригинальны? Об этом спорят по сей день. Причем по-прежнему жарко и непримиримо.
Волга ГАЗ‑21 — типичный автомобиль своего времени: классическая компоновка, передняя подвеска — независимая, пружинная, задняя — на продольных рессорах. В качестве аналогов на ГАЗе изучали (а потом на испытаниях сравнивали с Волгой) в первую очередь американские Ford Mainline и Chevrolet Styleline. Но в части конструкции кýзова у этих машин заимствовать было нечего. Американские образцы — рамные, а кузов Волги — несущий. У газовцев был уже богатый опыт создания подобных конструкций для Победы и ЗИМа. Конструктивно кузов ГАЗ-М21 похож скорее на Москвич‑402, поскольку последний тоже проектировали в Горьком.
Волга ГАЗ‑21 — типичный автомобиль своего времени: классическая компоновка, передняя подвеска — независимая, пружинная, задняя — на продольных рессорах. В качестве аналогов на ГАЗе изучали (а потом на испытаниях сравнивали с Волгой) в первую очередь американские Ford Mainline и Chevrolet Styleline. Но в части конструкции кýзова у этих машин заимствовать было нечего. Американские образцы — рамные, а кузов Волги — несущий. У газовцев был уже богатый опыт создания подобных конструкций для Победы и ЗИМа. Конструктивно кузов ГАЗ-М21 похож скорее на Москвич‑402, поскольку последний тоже проектировали в Горьком.
Прототип ГАЗ-М21 1955 года выглядел свежо и, пожалуй, даже современнее иных западных аналогов. В определенной мере Волга стилистически тяготела к американскому дизайну, но в те годы по этому пути шли очень многие европейские фирмы.
Прототип ГАЗ-М21 1955 года выглядел свежо и, пожалуй, даже современнее иных западных аналогов. В определенной мере Волга стилистически тяготела к американскому дизайну, но в те годы по этому пути шли очень многие европейские фирмы.
Ford Mainline, дебютировавший в 1952 году, - один из главных аналогов ГАЗ-М21. Но схожих черт в дизайне совсем немного, в целом они общие для многих американских и европейских машин тех лет.
Ford Mainline, дебютировавший в 1952 году, - один из главных аналогов ГАЗ-М21. Но схожих черт в дизайне совсем немного, в целом они общие для многих американских и европейских машин тех лет.
По легенде, на изменении решетки радиатора прототипа настоял маршал Жуков. Кругляк со звездой сделал Волгу более похожей на Ford. Зарубежные дилеры к советскому символу отнеслись, понятно, прохладно. Через пару лет решетку изменили, сделав почти такой же, как на прототипе 1955 года.
По легенде, на изменении решетки радиатора прототипа настоял маршал Жуков. Кругляк со звездой сделал Волгу более похожей на Ford. Зарубежные дилеры к советскому символу отнеслись, понятно, прохладно. Через пару лет решетку изменили, сделав почти такой же, как на прототипе 1955 года.
На первых Волгах стоял нижнеклапанный мотор — вариация на тему двигателя Победы. Но основным стал совершенно новый алюминиевый верхнеклапанный агрегат (70–85 л.с. в зависимости от степени сжатия), который прямых аналогов не имел. Лишь по геометрическим параметрам цилиндров (92 × 92 мм) мотор унифицировали с V8 Чайки ГАЗ‑13. А в основе ее агрегата лежала конструкция Крайслера. Мотор Волги в модернизированном виде, но уже явно устарев, прожил на конвейере фактически полвека.
На первых Волгах стоял нижнеклапанный мотор — вариация на тему двигателя Победы. Но основным стал совершенно новый алюминиевый верхнеклапанный агрегат (70–85 л.с. в зависимости от степени сжатия), который прямых аналогов не имел. Лишь по геометрическим параметрам цилиндров (92 × 92 мм) мотор унифицировали с V8 Чайки ГАЗ‑13. А в основе ее агрегата лежала конструкция Крайслера. Мотор Волги в модернизированном виде, но уже явно устарев, прожил на конвейере фактически полвека.
Передняя независимая пружинная подвеска Волги — типичная для своего времени конструкция. Подобные на автомобилях США применяли с середины 1930‑х годов. На первых Волгах были рычажные амортизаторы, телескопические появились в 1960‑м.
Передняя независимая пружинная подвеска Волги — типичная для своего времени конструкция. Подобные на автомобилях США применяли с середины 1930‑х годов. На первых Волгах были рычажные амортизаторы, телескопические появились в 1960‑м.
Многие компании, в том числе Ford на американских моделях, в середине 1950‑х, сохранив общую схему пружинной подвески с телескопическими амортизаторами, перешли от шкворней к шаровым опорам. На Волге от шкворней и игольчатых подшипников отказались лишь в начале ХХI столетия.
Многие компании, в том числе Ford на американских моделях, в середине 1950‑х, сохранив общую схему пружинной подвески с телескопическими амортизаторами, перешли от шкворней к шаровым опорам. На Волге от шкворней и игольчатых подшипников отказались лишь в начале ХХI столетия.
ГАЗ-М21 — первый советский легковой автомобиль с серийной автоматической коробкой передач. Но таковой оснастили лишь несколько сотен машин. Ни соответствующей культуры производства, ни подходящего масла, ни квалифицированного обслуживания в стране просто не было. На часть уже выпущенных с автоматом машин позднее даже установили обычную механику. Автомат прижился лишь на мелкосерийной правительственной Чайке ГАЗ‑13.
ГАЗ-М21 — первый советский легковой автомобиль с серийной автоматической коробкой передач. Но таковой оснастили лишь несколько сотен машин. Ни соответствующей культуры производства, ни подходящего масла, ни квалифицированного обслуживания в стране просто не было. На часть уже выпущенных с автоматом машин позднее даже установили обычную механику. Автомат прижился лишь на мелкосерийной правительственной Чайке ГАЗ‑13.
В основе автоматической коробки Волги и Чайки — агрегат Ford, правда заметно переработанный. Об этом неоднократно рассказывали горьковские инженеры — создатели коробки передач.
В основе автоматической коробки Волги и Чайки — агрегат Ford, правда заметно переработанный. Об этом неоднократно рассказывали горьковские инженеры — создатели коробки передач.
Салон Волги выглядел современно, свежо и оригинально. Правда, от некоторых смелых решений, опробованных на опытных образцах, отказались.
Салон Волги выглядел современно, свежо и оригинально. Правда, от некоторых смелых решений, опробованных на опытных образцах, отказались.
В салоне Волги использовали лишь некоторые мотивы Форда, в первую очередь — спидометр, да и то заметно переработанный.
В салоне Волги использовали лишь некоторые мотивы Форда, в первую очередь — спидометр, да и то заметно переработанный.
РУССКАЯ РЕКА
Материалы по теме
Первая Волга ГАЗ-М21 — один из самых самобытных и оригинальных советских автомобилей. Сказался уже богатый опыт инженеров и стилистов, накопленный при создании Победы и ЗИМа. ГАЗ‑21 не копировал какой-либо конкретный западный образец. Создатели Волги лишь творчески использовали последние достижения западных, в первую очередь американских, компаний. Подобным образом действовали тогда и некоторые европейские дизайнеры и конструкторы.
К середине 1960‑х Волга стала стремительно устаревать на фоне западных аналогов: она так и не получила независимую заднюю подвеску, более мощный двигатель и тормозá, автоматическую или хотя бы четырехступенчатую коробку передач. Кое-что внедрили на ГАЗ‑24 в 1968 году, но многие недостатки так и не изжили. Но это тема отдельного, долгого разговора.
- Как появился Москвич-402 — символ оттепели, читайте в этой публикации.
- Историю создания первой легковушки СССР — автомобиля НАМИ-1 — читайте тут.
- Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут.
- С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
- Не обошлось без клонирования и при создании Москвича-2141.
- О том, чьей копией была легендарная Победа ГАЗ-М20, читайте здесь.
- Запорожец ЗАЗ-965 тоже имеет заграничных родственников.
- Какие заокеанские прототипы были у лимузина Чайка ГАЗ-13, мы вспоминали в этой публикации.