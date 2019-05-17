11 модификаций Волги ГАЗ-21, которых как бы не было

Как известно, разнообразием модификаций массовых моделей, особенно с разными кузовами, советский автопром покупателей не баловал. Вот и Волгу ГАЗ-21, помимо седана, в Горьком серийно выпускали лишь с кузовом универсал — под именем ГАЗ-22. Да и те универсалы, к слову, свободно не продавали.
А ведь большинство зарубежных аналогов-ровесников 21-й делали в самых разных исполнениях: тут и кабриолеты, и двухдверные версии, в том числе спорткупе...
«За рулем» порылся в архивах и написал эдакую альтернативную историю ГАЗ-21. Каких именно Волг не хватало потребителям, смотрите в галерее ниже.
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- Какой могла бы быть Волга ХХI столетия и могла ли она быть вообще? Об этом читайте здесь.
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Фото: из архива автора
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