11 модификаций Волги ГАЗ-21, которых как бы не было

Такие версии имела (или могла бы иметь) одна из самых любимых советских машин: одни существовали в заводских прототипах, другие мелкосерийно выпускались сторонними заводами, третьи сообразно своим потребностям и возможностям нарисовали и сделали умельцы-частники.

Как известно, разнообразием модификаций массовых моделей, особенно с разными кузовами, советский автопром покупателей не баловал. Вот и Волгу ГАЗ-21, помимо седана, в Горьком серийно выпускали лишь с кузовом универсал — под именем ГАЗ-22. Да и те универсалы, к слову, свободно не продавали.

А ведь большинство зарубежных аналогов-ровесников 21-й делали в самых разных исполнениях: тут и кабриолеты, и двухдверные версии, в том числе спорткупе...

«За рулем» порылся в архивах и написал эдакую альтернативную историю ГАЗ-21. Каких именно Волг не хватало потребителям, смотрите в галерее ниже.





Чертову дюжину самых необычных ГАЗ-21 мы собрали в этой публикации.

ГАЗ-21 вдохновила целое поколение российских кастомайзеров. 20 самых выдающихся вариаций на тему этой Волги — тут.

Волги, которых вы никогда не видели, — тут.

Какой могла бы быть Волга ХХI столетия и могла ли она быть вообще? Об этом читайте здесь.

История и фото малоизвестных серийных автомобилей СССР — по этой ссылке.

Авангардные проекты советского автопрома мы собрали в этой публикации.

Фото: из архива автора