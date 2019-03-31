Та самая Волга Юрия Деточкина: все ее знаменитые роли

А на что ты готов ради Волги? Кстати, самому «честному вору», которого играет Иннокентий Смоктуновский, для участия в картине пришлось получать водительское удостоверение. Без навыков вождения главную роль актеру просто не давали. По словам сотрудников «Мосфильма», машина Смоктуновскому настолько понравилась, что по окончании съемок он купил себе именно такую, а знакомым говорил, что Волга — лучшая машина из всех, что ему доводилось видеть.



Кадр со съемочной площадки к/ф «Берегись автомобиля»

Кадр со съемочной площадки к/ф «Берегись автомобиля»

Материалы по теме 7 преимуществ Волги перед иномарками Без дела в гараже «Мосфильма» Волга долго не простаивала и после первого яркого появления на экране снялась еще в целом ряде известных картин. Для советского человека ГАЗ-21 — это, прежде всего, автомобиль такси. Именно от этого и отталкивались впоследствии многие режиссеры, задействовавшие машину в кадре. Взять хотя бы мелодраму «Три тополя на Плющихе» (1967 г.) Татьяны Лиозновой о случайной встрече интеллигентного таксиста Саши (Олег Ефремов) и простой деревенской женщины Нюры (Татьяна Доронина). Здесь машина играет едва ли не главную роль наряду с именитыми актерами. Для этого фильма облик Волги немного изменили: на бока машины приклеили шашечки, перекрасили из бежевого в салатовый. В следующий раз в образе такси ГАЗ-21 предстает в фильме «Бриллиантовая рука» (1969 г.) Леонида Гайдая, для которого машина вновь становится бежевой. Спустя годы авто сменило цвет на серый, а на его капот водрузили фигурку летящего оленя. В таком виде Волга приняла участие в съемках ленты «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001 г.) Карена Шахназарова. Знаете ли вы, что в фильме «Бриллиантовая рука» снималось сразу две Волги? Одну водил актер Владимир Гуляев, исполнитель роли лейтенанта милиции Володи. Неподражаемый Анатолий Папанов с его «кто заказывал такси на Дубровку?» тоже водит Волгу, но это уже другой автомобиль — более раннего выпуска. В расцвете сил Несмотря на свой внушительный послужной список, мосфильмовская Волга неплохо сохранилась — тот самый случай, когда про машину можно сказать «не битая, но крашенная». Приобреталась ГАЗ-21 в середине 60-х годов с завода, чтобы прямиком отправиться на съемочную площадку. Это третья серия таких машин — в народе их еще называют «китовый ус» — в силу своеобразного строения решетки радиатора. Несмотря на свой внушительный послужной список, мосфильмовская Волга неплохо сохранилась — тот самый случай, когда про машину можно сказать «не битая, но крашенная». Приобреталась ГАЗ-21 в середине 60-х годов с завода, чтобы прямиком отправиться на съемочную площадку. Это третья серия таких машин — в народе их еще называют «китовый ус» — в силу своеобразного строения решетки радиатора.





В целом «двадцать первая» несколько раз претерпевала качественные изменения. От предшественников третью серию отличает не только более изящный внешний вид, но и начинка в виде 75-сильного мотора. Более старые версии ГАЗ-21 могли похвастаться только 70 «лошадками». Героиня нашей истории весит примерно 1,5 тонны и имеет трехступенчатую механическую коробку передач с рычагом управления на руле, хотя такие машины выпускались, в том числе, и на автомате.

Краски уже не те… В свободное от съемок время Волга находится в Музее ретроавтомобилей «Мосфильма»

Вот так ГАЗ-21 выглядит изнутри

Материалы по теме «Волга». Все течет… Недавно машину полностью отреставрировали — как ни крути, а годы берут свое. «Перебрали ходовую, поменяли обивку салона, потому что он был уже весь потрепанный. Старались, чтобы в итоге он получился максимально приближенным к тому, который был у Волги изначально, — говорит начальник участка игрового и ретротранспорта „Мосфильма“ Евгений Карасев. — Снова ее покрасили, поскольку за время своей службы она получила, в том числе, некоторые дефекты по кузову». По словам эксперта, цвет покрытия тоже старались подобрать как можно более близкий к оригинальному. Сделать это оказалось задачей не из легких, поскольку современные краски совершенно другие, и подобрать так, чтобы стопроцентно попасть в цвет, практически нереально.





Впрочем, и этот этап уже пройден, и сегодня ГАЗ-21 Волга находится практически в идеальном состоянии, почти как с завода. Оценить работу реставраторов мы сможем уже очень скоро в новых картинах с легендой советского автопрома. Недавно на «Мосфильме» как раз завершились съемки фильма режиссера Василия Чигинского с рабочим названием «Лев Яшин», в котором снова засветилась наша Волга. Определенно, это далеко не последний фильм с участием машины — сворачивать ее сценическую карьеру пока никто не собирается.