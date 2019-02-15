Пятидесятилетний юбилей ГАЗ‑24, случившийся в прошлом году, отметили не очень громко. А ведь, что ни говори, черты автомобиля, стартовавшего в таком далеком 1968‑м, сохранились в Волгах вплоть до последнего серийного ГАЗ‑31105 (Volga Siber, разумеется, не в счет). Несмотря на то что к началу ХХI столетия в машинах изменилось очень многое, в кузовных элементах, ­компоновочных решениях по-прежнему читалась «двадцатьчетверка».

В 2018 году случился и еще один, совсем уж незамеченный юбилей: два десятилетия с момента дебюта ГАЗ‑3111, которому суждено было стать серийным (хотя и с приставкой «мелко») уже в нынешнем столетии. Всё это повод порассуждать, какой могла бы быть Волга ХХI столетия и могла ли она быть вообще.

Укороченный вариант перспективной Волги с экспериментальной гидропневматической подвеской назвали ГАЗ‑3104.

Революционная ситуация

Конечно, в Горьком еще в конце 1970‑х годов понимали, что, как ни модернизируй «двадцатьчетверку», надо готовить ей замену. Чиновничий ГАЗ‑3102, пусть с измененным обликом и дисковыми тормозами спереди, принципиально вопроса не решал. А спрос был стабильным даже в середине 1980‑х. Но создание новой машины требовало немалых затрат, а государству было не до Волги.

Ранний вариант Волги ГАЗ‑3105 со спорными «двухэтажными» боковыми ­стеклами.

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Новой Волге предстояло вобрать в себя всё самое современное: полный привод , независимую заднюю подвеску, дисковые тормоза с АБС

В начале 1980‑х на ГАЗе решили приступить к созданию модели класса между Волгой и Чайкой . Расчет понятен: новая машина предназначалась в первую очередь чиновникам, поэтому государство должно было проявить к ней повышенный интерес.. Именно под этот автомобиль в Горьком спроектировали новый 3,4‑литровый двигатель V8 мощностью около 170 л.с. Разработали как карбюраторный вариант, так и версию с системой впрыска топлива — сначала импортной, потом собственной.

Первый прототип («мул» на жаргоне испытателей) сделали в 1986 году — еще с кузовом ГАЗ‑3102 и 130‑сильным двигателем ЗМЗ‑406. А в конце 1987‑го существовало уже четыре образца ГАЗ‑3105. Просторная машина с лаконичным, гармоничным дизайном Игоря Безродных вполне соответствовала тенденциям тех лет. Правда, огромные боковые окна, у которых открывалась лишь нижняя часть, выглядели сомнительно (в те годы нечто похожее сделали и на одном из прототипов АЗЛК). Но от них вскоре и отказались. На первых образцах ГАЗ‑3105 использовали элементы интерьера седана Saab 9000.

Гордость нижегородцев — двигатель V8 рабочим объемом 3,4 литра. Его предназначали в первую очередь для новой Волги.

Применили интересные конструктивные решения. Двигатель на ГАЗ‑3105 стоял продольно, как на Audi и Москвиче‑2141. Приводной вал к передним колесам шел внутри полого вторичного вала коробки передач. Сама коробка была механической, 5-ступенчатой.

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Предусмотрели принудительную блокировку межосевого дифференциала. Двигатель V8 имел чугунный блок цилиндров и алюминиевую головку, гидрокомпенсаторы зазоров в клапанном механизме, цепной привод. Экспериментировали и с гидропневмоподвеской.

Создавая сложный, дорогой автомобиль, горьковчане думали и о более доступной версии: прорабатывали схемы как с классическим для ГАЗа задним приводом, так и с передним. Такая Волга с четырехцилиндровым двигателем ЗМЗ могла бы, вероятно, стать преемницей стремительно устаревающего серийного семейства. Но основную ставку делали по-прежнему на машину для чиновников. Этому поспособствовало снятие с производства в 1989 году Чайки ГАЗ‑14, ставшей жертвой «борьбы с привилегиями». Руководство завода увидело в сем эпохальном событии шанс продвинуть ГАЗ‑3105, и в широкой прессе стали писать, что место помпезного лимузина займет именно эта, совсем новая Волга.

В таком виде полноприводный ГАЗ‑3105 на рубеже 1990‑х выглядел адекватно времени, да и конструктивно был вполне на уровне.

В 1992 году было объявлено о начале производства. ГАЗ‑3105 собирали штучно в расчете на государственные структуры. Машина в то время стоила около 80 тысяч долларов — сравнимо с ценой BMW седьмой серии. Покупать пусть совсем новую, но Волгу за такие деньги не хотели даже чиновники. Инвестировать в расширение, а значит, удешевление производства тоже никто не рвался. Получилась революционная ситуация наоборот: верхи не хотят, низы не могут. В 1996 году производство вполне предсказуемо свернули, успев выпустить всего 55 машин. Но история попыток въехать в ХХI столетие на новой Волге на этом не закончилась.

ГАЗ-3105 на фоне одноклассников, 1994 год

ГАЗ-3105 Mercedes-Benz E 300 4Matic Ford Scorpio 4×4 Audi A8 Время разгона 0–100 км/ч 11 с 9,1 с 8,8 с 7,3 с Максимальная скорость 200 км/ч 217 км/ч 212 км/ч 250 км/ч Число цилиндров / рабочий объем 8 / 3,4 л 6 / 2,9 л 6 / 2,9 л 8 / 4,2 л Мощность 125 кВт / 170 л.с. 132 кВт / 180 л.с. 143 кВт / 195 л.с. 221 кВт / 300 л.с.

Ударная Волга

В 1998 году на автомобильной выставке в Москве ГАЗ представил сразу три сенсационные новинки. Центром экспозиции стала Волга ГАЗ‑3111 с совершенно новым дизайном Игоря Безродных — по мотивам ГАЗ‑21. Выставочный образец из пластика изготовила американская фирма Venturi. Конструктивно автомобиль был компромиссным и именно поэтому наиболее близким к серийному производству.

Товарная Волга ГАЗ‑3111 2001 года. Машина привлекала всеобщее внимание, однако покупать ее не торопились.

ГАЗ‑3111 имел классическую компоновку; мотор ЗМЗ мощностью 130 л.с. с серийной коробкой передач. Однако передняя двухрычажная подвеска была совершенно новой, а в задней, рессорной, наконец-то появился стабилизатор. Силовой агрегат установили на подрамнике, применили реечный рулевой механизм, кузов тщательно проработали с точки ­зрения деформаций при ударе.

При создании ГАЗ‑3111 дизайнерам, понятно, хотелось чего-то неординарного. Эдакий неоклассицизм.

Конечно, кризисный 1998 год — далеко не лучшее время для старта новой Волги. Тем более что одновременно завод продвигал и иные громкие проекты — скажем, сотрудничество с компанией Fiat, которое выразилось в создании совместного предприятия «Нижегород моторс». Тем не менее проект ГАЗ‑3111 довели до товарных автомобилей: выпускать их в ПАМСе (Производство автомобилей малых серий) начали в 2001 году.

Салон Волги ГАЗ‑3111 выглядел для тех лет достаточно современно, а по отечественным меркам — и вовсе роскошно.



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Однако автомобиль, по задумке его создателей, вновь делали не для замены ГАЗ‑3110, а, условно говоря, вместо ГАЗ‑3102 — то есть опять же классом повыше стандартной Волги. В 2001 году первые ГАЗ‑3111 в московских автосалонах предлагались по цене более 16 000 долларов — приблизительно столько же стоили тогда приличные иномарки. При этом качество изготовления первых машин и их поведение на дороге были далеко не эталонными — это показали наши тесты ГАЗ‑3111 тех лет. Да и по характеристикам ГАЗ‑3111, в отличие от модели 3105, уже совсем не соответствовал зарубежным ровесникам-одноклассникам. Технически это был устаревший автомобиль.

Госструктуры, на которые вновь был главный расчет, к машине отнеслись очень холодно. У них была своя, понятная логика. Если уж «разгонный» автомобиль, то обычная — дешевая и знакомая до последней гайки Волга, а если машина классом повыше, то иномарка. В общем, тираж ГАЗ‑3111 оказался больше, чем у ГАЗ‑3105, но не превысил 500 экземпляров.

ГАЗ‑3111 внешне был совсем новым, но сохранил классическую компоновку.

ГАЗ‑3111 тщательно прорабатывали в плане пассивной безо­пасности.



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Кое-какие решения, воплощенные в ГАЗ‑3111, всё же отразились в серийной Волге последнего поколения. В 2003 году товарные автомобили получили, наконец, бесшкворневую переднюю подвеску и стабилизатор в задней. Это немного осовременило машину, но принципиально изменить ее было невозможно. Не очень помог в этом и двигатель Chrysler, появившийся на Волгах чуть позднее.

две другие Волги — классом чуть ниже, чем ГАЗ‑3111. ГАЗ‑3103 получил передний привод (революционный для завода шаг), а ГАЗ‑3104 — полный

Платформа модернизированной серийной Волги ГАЗ‑3110 с бесшкворневой подвеской — с верхними рычагами по типу ГАЗ‑3111 и стабилизатором сзади.

Платформа ГАЗ‑3111: новая передняя подвеска, реечное рулевое управление, силовой агрегат на подрамнике, стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске.



ГАЗ-3111 на фоне одноклассников, 2001 год

ГАЗ-3111 BMW 525i Ford Mondeo Mercedes-Benz E 240 Audi A6 Время разгона 0–100 км/ч 12,9 с 8,1 с 8,7 с 9,3 с 9,4 с Максимальная скорость 183 км/ч 238 км/ч 225 км/ч 229 км/ч 222 км/ч Число цилиндров / рабочий объем 4 / 2,5 л 6 / 2,5 л 6 / 2,5 л 6 / 2,6 л 6 / 2,4 л Мощность 100 кВт / 136 л.с. 141 кВт / 192 л.с. 125 кВт / 170 л.с. 125 кВт / 170 л.с. 141 кВт / 165 л.с.

То, чего не может быть

Но ведь в 1998‑м показали и. Оригинальный дизайн этих машин был более спокойный, а потому менее спорный, чем у ГАЗ‑3111. Но время для доводки самобытных идей до ума было уж очень неподходящее. Хотя теоретически именно ГАЗ‑3103 и мог бы, наверное, стать серийной Волгой нового столетия.

На стыке столетий руководство завода инициировало слишком уж много проектов. И модернизация Газели, и пресловутый «Нижегород моторс», и бесконечные малоперспективные прожекты внедорожников. Новой Волге во всем этом пестром многообразии мéста не нашлось. Старая же, понемногу модернизируемая, еще продавалась, и руководство ГАЗа это устраивало.

Переднеприводной Волге ГАЗ‑3103 не суждено было пройти даже более-менее масштабные испытания.

Салон ГАЗ‑3103 был компромиссом между новизной и использованием отработанных деталей, например комбинации приборов от ГАЗ‑3110.





Впрочем, последняя нота в аккорде проектов новой Волги прозвучала уже в 2003‑м — это ГАЗ‑3115. Машина классической компоновки, но с многорычажной задней подвеской и двигателем ЗМЗ (иного отечественного мотора просто не было) по классу была близка к BMW третьей серии. То есть наконец-то сориентирована скорее на рядового покупателя, который платит за автомобиль свои деньги. Только было уже поздно. В то, что принципиально новая Волга появится хоть когда-нибудь, не верили уже и оптимистически настроенные поклонники горьковских машин. До серии не удалось довести не только ГАЗ‑3115, но даже и пружинную заднюю подвеску. И уж тем более был обречен фантастический проект совместной с фирмой Lancia платформы — да-да, задумывалось и такое!

Последний памятник романтическим надеждам — ГАЗ‑3115 образца 2003 года.

Если не считать седан Volga Siber, который, строго говоря, Волгой не был (хотя сам автомобиль оказался совсем неплохим), то на этом полтора десятка лет назад история Волги и завершилась. Ничего другого и не могло произойти. И не только потому, что ошибочной оказалась ориентация на дорогие чиновничьи автомобили. ГАЗ слишком долго был заложником экономической модели, не способствующей созданию принципиально новых машин. ВАЗ к этому хоть в какой-то мере подталкивал экспорт, а Волги уже и в 1980‑е годы за рубежом были мало кому нужны.

Проект ГАЗ‑3107 с перекомпонованной задней частью и пружинной подвеской так и не воплотили в жизнь.

Остались опытные образцы родом из того романтического, хотя и наивного, периода истории нашего автопрома, когда заводы хотели и пытались сделать что-то свое, новое, пусть порой не очень удачное, а иногда и просто нежизнеспособное. Само по себе желание сделать хоть что-то, по-моему, дорогого стоит.