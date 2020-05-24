Первый серийный российский автомобиль: история Руссо-Балта

В основу первой модели Руссо-Балт С24/30 легла конструкция забытой ныне бельгийской компании Fondu.

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В 1909 году в Риге из ворот Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) выехал первый автомобиль, который позднее стали называть Руссо-Балтом (в те годы писали, как правило, Руссо-Балтийский или вообще — Russo-Baltique). Он был далеко не первым отечественным автомобилем. Но по сути — первым по-настоящему серийным. Именно на РБВЗ однотипные машины стали изготавливать сериями по несколько десятков штук. И главное — Руссо-Балты практически полностью изготавливали в Российской Империи, на современном заводе, а не собирали из импортных комплектующих.

Руссо-Балт С24/30 — солидный автомобиль с базой 3160 мм, вместительный и мощный. В Риге небезосновательно считали, что именно такие машины могут иметь в России спрос. Тем более что расчет был, в основном, на казенные, как говорили тогда, то есть в первую очередь — военные заказы. Большинство шасси комплектовали открытыми кузовами торпедо. Но существовали и иные кузова, например ландо и вот такой лимузин.

У Руссо-Балта даже внешне много общего с лимузином Fondu CF 24/30, экспонирующимся сейчас в музее в Брюсселе. Помимо общих очертаний, почти одинаковые капот, решетка радиатора, характерные козырьки фар. Очень похожа и багажная решетка на крыше. Впрочем, копировать кузов детально никто бы тогда не стал. Кузовное производство было полукустарным и по сути — заказным. Каждый кузов, особенно такого типа, строили индивидуально, сообразно пожеланиям заказчика и возможностям мастерской.

В основу первой модели Руссо-Балт С24/30 легла конструкция забытой ныне бельгийской компании Fondu. У рижского завода, основной продукцией которого были железнодорожные вагоны, были связи с бельгийской фирмой того же профиля.

Шасси Руссо-Балта С24/30 практически копирует бельгийское. Передача — карданная, кстати, применяемая тогда далеко еще не на всех автомобилях. Характерный задний мост — со смещенной влево главной передачей и полуосями разной длины. От моста к поперечине рамы идет реактивная штанга. Также характерная деталь — третья поперечная рессора сзади. Такую конструкцию делали для улучшения плавности хода, особенно на плохих дорогах.

Шасси Мерседеса — другое. Задний мост — симметричный, поперечной рессоры нет. Первый Mercedes с карданной передачей появился, кстати, в 1906 году, одновременно с дебютом Fondu CF 24/30. Причем еще несколько лет немецкая фирма применяла карданные передачи лишь на относительно маломощных моделях. Считали, что для самых мощных цепной привод — предпочтительнее.

Шасси Руссо-Балтов серии С несколько раз модернизировали. На модели С24/40 немного изменили раму, задний мост был уже симметричным. Но заднюю дополнительную поперечную рессору сохранили.

Четырехцилиндровый двигатель Руссо-Балта, как и большинство аналогичных моторов тех лет — из двух блоков. Делали так по технологическим соображениям. При рабочем объеме 4,5 л (105×130 мм) мотор развивал 30 л.с. при 1200 об/мин. Позднее двигатель дважды модернизировали. Установив карбюратор Zenith вместо собственного, мощность повысили до 35 л.с. при 1200 об/мин. А с 1913 года на модели С24/40 мотор развивал 40 л.с. при 1500 об/мин. Тогда же на смену 3-ступенчатой коробке передач пришла 4-ступенчатая.

Мотор Руссо-Балта был практически копией двигателя Fondu (105×130 мм) объемом 4,5 л. Однако агрегат приспособили к возможностям РБВЗ. По оборудованию (например, карбюратору) российский мотор от бельгийского отличался.

Общее между немецким, бельгийским и российским двигателями — есть. В частности — два блока по два цилиндра, Г‑образная камера сгорания, газораспределительные механизмы. Но подобная конструкция была тогда у многих двигателей. Мотор Fondu — не копия мерседесовского. Да и прямого немецкого аналога не было. Самые близкие по параметрам двигатели моделей 18/22 (100×130 мм), объемом 4,1 л и 28/32 (110×140 мм), объемом 5,3 л. Скорее всего, Жюльен Поттера, проектируя бельгийский автомобиль, ориенти­ровался на передовые, близкие по характеристикам аналоги.

Главным конструктором автомобильного отдела РБВЗ стал молодой швейцарец Жюльен Поттера, работавший прежде на Fondu и спроектировавший бельгийский автомобиль, а теперь — поставивший его на производство в Риге. Однако конструкцию Fondu CF 24/30 1906 года порой считают заимствованной от немецкой модели Mercedes Simplex, выпускавшейся с 1902 по 1909 годы во множестве версий. Проделаем обратный путь: от России — в Бельгию, а потом и в Германию.

Mercedes Simplex (на фото — кузов ландо) похож на бельгийский и российский аналоги ровно настолько, насколько и многие иные машины того времени друг на друга. У Мерседеса совсем другие капот, решетка радиатора, крылья. А вот забавная багажная надстройка на крыше — очень похожа.

Уже в 1911 году Руссо-Балт С24/30 заметно изменился внешне. Появились более элегантный покатый капот и новая решетка радиатора. А форму крыльев заказчик мог выбирать из двух вариантов — поизящнее или попроще.

Рижский бальзам

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Создавая первый Руссо-Балт, руководители автомобильного отдела РБВЗ пошли по самому правильному пути. Они не только взяли удачную зарубежную конструкцию, но и привлекли ее автора Жюльена Поттера для адаптации к российским реалиям и возможностям завода. Швейцарец проработал в Риге около трех лет и участвовал не только в модернизации автомобилей серии С, но и в создании следующих моделей.

У завода были хорошие перспективы. Но развитие сдерживал очень низкий платежеспособный спрос, а потом началась война, и завод эвакуировали по частям в Петроград, Тверь и Москву. Последние автомобили собирали в Петрограде примерно до 1918 года. Всего изготовили немногим более 600 Руссо-Балтов, из них больше половины — серии С. Модернизированный Руссо-Балт С24/40 под именем Промбронь в 1922 году стал первым автомобилем Советской России.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала бельгийского историка автомобилей Лео ван Хоорика.

Первый серийный российский автомобиль: история Руссо-Балта В основу первой модели Руссо-Балт С24/30 легла конструкция забытой ныне бельгийской компании Fondu. Первый серийный российский автомобиль: история Руссо-Балта

Фото: из архива автора