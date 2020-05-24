Первый серийный российский автомобиль: история Руссо-Балта

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В 1909 году в Риге из ворот Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) выехал первый автомобиль, который позднее стали называть Руссо-Балтом (в те годы писали, как правило, Руссо-Балтийский или вообще — Russo-Baltique). Он был далеко не первым отечественным автомобилем. Но по сути — первым по-настоящему серийным. Именно на РБВЗ однотипные машины стали изготавливать сериями по несколько десятков штук. И главное — Руссо-Балты практически полностью изготавливали в Российской Империи, на современном заводе, а не собирали из импортных комплектующих.
Руссо-Балт С24/30 — солидный автомобиль с базой 3160 мм, вместительный и мощный. В Риге небезосновательно считали, что именно такие машины могут иметь в России спрос. Тем более что расчет был, в основном, на казенные, как говорили тогда, то есть в первую очередь — военные заказы. Большинство шасси комплектовали открытыми кузовами торпедо. Но существовали и иные кузова, например ландо и вот такой лимузин.
Руссо-Балт С24/30 — солидный автомобиль с базой 3160 мм, вместительный и мощный. В Риге небезосновательно считали, что именно такие машины могут иметь в России спрос. Тем более что расчет был, в основном, на казенные, как говорили тогда, то есть в первую очередь — военные заказы. Большинство шасси комплектовали открытыми кузовами торпедо. Но существовали и иные кузова, например ландо и вот такой лимузин.
У Руссо-Балта даже внешне много общего с лимузином Fondu CF 24/30, экспонирующимся сейчас в музее в Брюсселе. Помимо общих очертаний, почти одинаковые капот, решетка радиатора, характерные козырьки фар. Очень похожа и багажная решетка на крыше. Впрочем, копировать кузов детально никто бы тогда не стал. Кузовное производство было полукустарным и по сути — заказным. Каждый кузов, особенно такого типа, строили индивидуально, сообразно пожеланиям заказчика и возможностям мастерской.
У Руссо-Балта даже внешне много общего с лимузином Fondu CF 24/30, экспонирующимся сейчас в музее в Брюсселе. Помимо общих очертаний, почти одинаковые капот, решетка радиатора, характерные козырьки фар. Очень похожа и багажная решетка на крыше. Впрочем, копировать кузов детально никто бы тогда не стал. Кузовное производство было полукустарным и по сути — заказным. Каждый кузов, особенно такого типа, строили индивидуально, сообразно пожеланиям заказчика и возможностям мастерской.
В основу первой модели Руссо-Балт С24/30 легла конструкция забытой ныне бельгийской компании Fondu. У рижского завода, основной продукцией которого были железнодорожные вагоны, были связи с бельгийской фирмой того же профиля.
Шасси Руссо-Балта С24/30 практически копирует бельгийское. Передача — карданная, кстати, применяемая тогда далеко еще не на всех автомобилях. Характерный задний мост — со смещенной влево главной передачей и полуосями разной длины. От моста к поперечине рамы идет реактивная штанга. Также характерная деталь — третья поперечная рессора сзади. Такую конструкцию делали для улучшения плавности хода, особенно на плохих дорогах.
Шасси Руссо-Балта С24/30 практически копирует бельгийское. Передача — карданная, кстати, применяемая тогда далеко еще не на всех автомобилях. Характерный задний мост — со смещенной влево главной передачей и полуосями разной длины. От моста к поперечине рамы идет реактивная штанга. Также характерная деталь — третья поперечная рессора сзади. Такую конструкцию делали для улучшения плавности хода, особенно на плохих дорогах.
Шасси Мерседеса — другое. Задний мост — симметричный, поперечной рессоры нет. Первый Mercedes с карданной передачей появился, кстати, в 1906 году, одновременно с дебютом Fondu CF 24/30. Причем еще несколько лет немецкая фирма применяла карданные передачи лишь на относительно маломощных моделях. Считали, что для самых мощных цепной привод — предпочтительнее.
Шасси Мерседеса — другое. Задний мост — симметричный, поперечной рессоры нет. Первый Mercedes с карданной передачей появился, кстати, в 1906 году, одновременно с дебютом Fondu CF 24/30. Причем еще несколько лет немецкая фирма применяла карданные передачи лишь на относительно маломощных моделях. Считали, что для самых мощных цепной привод — предпочтительнее.
Шасси Руссо-Балтов серии С несколько раз модернизировали. На модели С24/40 немного изменили раму, задний мост был уже симметричным. Но заднюю дополнительную поперечную рессору сохранили.
Шасси Руссо-Балтов серии С несколько раз модернизировали. На модели С24/40 немного изменили раму, задний мост был уже симметричным. Но заднюю дополнительную поперечную рессору сохранили.
Четырехцилиндровый двигатель Руссо-Балта, как и большинство аналогичных моторов тех лет — из двух блоков. Делали так по технологическим соображениям. При рабочем объеме 4,5 л (105×130 мм) мотор развивал 30 л.с. при 1200 об/мин. Позднее двигатель дважды модернизировали. Установив карбюратор Zenith вместо собственного, мощность повысили до 35 л.с. при 1200 об/мин. А с 1913 года на модели С24/40 мотор развивал 40 л.с. при 1500 об/мин. Тогда же на смену 3-ступенчатой коробке передач пришла 4-ступенчатая.
Четырехцилиндровый двигатель Руссо-Балта, как и большинство аналогичных моторов тех лет — из двух блоков. Делали так по технологическим соображениям. При рабочем объеме 4,5 л (105×130 мм) мотор развивал 30 л.с. при 1200 об/мин. Позднее двигатель дважды модернизировали. Установив карбюратор Zenith вместо собственного, мощность повысили до 35 л.с. при 1200 об/мин. А с 1913 года на модели С24/40 мотор развивал 40 л.с. при 1500 об/мин. Тогда же на смену 3-ступенчатой коробке передач пришла 4-ступенчатая.
Мотор Руссо-Балта был практически копией двигателя Fondu (105×130 мм) объемом 4,5 л. Однако агрегат приспособили к возможностям РБВЗ. По оборудованию (например, карбюратору) российский мотор от бельгийского отличался.
Мотор Руссо-Балта был практически копией двигателя Fondu (105×130 мм) объемом 4,5 л. Однако агрегат приспособили к возможностям РБВЗ. По оборудованию (например, карбюратору) российский мотор от бельгийского отличался.
Общее между немецким, бельгийским и российским двигателями — есть. В частности — два блока по два цилиндра, Г‑образная камера сгорания, газораспределительные механизмы. Но подобная конструкция была тогда у многих двигателей. Мотор Fondu — не копия мерседесовского. Да и прямого немецкого аналога не было. Самые близкие по параметрам двигатели моделей 18/22 (100×130 мм), объемом 4,1 л и 28/32 (110×140 мм), объемом 5,3 л. Скорее всего, Жюльен Поттера, проектируя бельгийский автомобиль, ориентировался на передовые, близкие по характеристикам аналоги.
Общее между немецким, бельгийским и российским двигателями — есть. В частности — два блока по два цилиндра, Г‑образная камера сгорания, газораспределительные механизмы. Но подобная конструкция была тогда у многих двигателей. Мотор Fondu — не копия мерседесовского. Да и прямого немецкого аналога не было. Самые близкие по параметрам двигатели моделей 18/22 (100×130 мм), объемом 4,1 л и 28/32 (110×140 мм), объемом 5,3 л. Скорее всего, Жюльен Поттера, проектируя бельгийский автомобиль, ориентировался на передовые, близкие по характеристикам аналоги.
Главным конструктором автомобильного отдела РБВЗ стал молодой швейцарец Жюльен Поттера, работавший прежде на Fondu и спроектировавший бельгийский автомобиль, а теперь — поставивший его на производство в Риге. Однако конструкцию Fondu CF 24/30 1906 года порой считают заимствованной от немецкой модели Mercedes Simplex, выпускавшейся с 1902 по 1909 годы во множестве версий. Проделаем обратный путь: от России — в Бельгию, а потом и в Германию.
Mercedes Simplex (на фото — кузов ландо) похож на бельгийский и российский аналоги ровно настолько, насколько и многие иные машины того времени друг на друга. У Мерседеса совсем другие капот, решетка радиатора, крылья. А вот забавная багажная надстройка на крыше — очень похожа.
Mercedes Simplex (на фото — кузов ландо) похож на бельгийский и российский аналоги ровно настолько, насколько и многие иные машины того времени друг на друга. У Мерседеса совсем другие капот, решетка радиатора, крылья. А вот забавная багажная надстройка на крыше — очень похожа.
Уже в 1911 году Руссо-Балт С24/30 заметно изменился внешне. Появились более элегантный покатый капот и новая решетка радиатора. А форму крыльев заказчик мог выбирать из двух вариантов — поизящнее или попроще.
Уже в 1911 году Руссо-Балт С24/30 заметно изменился внешне. Появились более элегантный покатый капот и новая решетка радиатора. А форму крыльев заказчик мог выбирать из двух вариантов — поизящнее или попроще.
Рижский бальзам
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Создавая первый Руссо-Балт, руководители автомобильного отдела РБВЗ пошли по самому правильному пути. Они не только взяли удачную зарубежную конструкцию, но и привлекли ее автора Жюльена Поттера для адаптации к российским реалиям и возможностям завода. Швейцарец проработал в Риге около трех лет и участвовал не только в модернизации автомобилей серии С, но и в создании следующих моделей.
У завода были хорошие перспективы. Но развитие сдерживал очень низкий платежеспособный спрос, а потом началась война, и завод эвакуировали по частям в Петроград, Тверь и Москву. Последние автомобили собирали в Петрограде примерно до 1918 года. Всего изготовили немногим более 600 Руссо-Балтов, из них больше половины — серии С. Модернизированный Руссо-Балт С24/40 под именем Промбронь в 1922 году стал первым автомобилем Советской России.
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала бельгийского историка автомобилей Лео ван Хоорика.
Фото: из архива автора