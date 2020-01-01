Любимый «рафик»: раскопали его родословную

Там были Победа, Волга и VW (как минимум).

«Рижанин» стал первым серийным автомобилем подобного класса в СССР: аналогичный по компоновке микроавтобус УАЗ в серию пошел в 1963 году.

РАФ‑977 почти за два десятилетия производства неоднократно модернизировали (на фото — РАФ‑977ДМ), но основы конструкции оставались неизменными. Рамы, которая могла бы передвигаться без кузова, как у грузовиков, у автомобиля не было. Несущий кузов в основании имел мощную силовую систему лонжеронов. На них и приходилась основная нагрузка, поэтому на базе ранних РАФов делали даже туристические версии с большим люком в крыше. Поверх лонжеронов был пол из бакелитовой фанеры и линолеума. Серийный РАФ имел классичес­кую ­компоновку и базировался на агрегатах Волги. Как и многие зарубежные фирмы, советские конструкторы вдохновлялись очень успешным немецким микроавтобусом Volkswagen Typ 2, вошедшим в историю как Transporter первого поколения. Его выпуск начали еще в 1950 году. Такой автомобиль пригнали для ознакомления из НАМИ в Ригу. Хотя повлиять он мог лишь на общую концепцию. Ведь немецкая машина была заднемоторной. Volkswagen Transporter оснащали узлами и агрегатами легковой модели Käfer (Жук), однако микроавтобус имел абсолютно иную конструкцию пола несущего кузова — аналогичную рижской. Но РАФ был крупнее и тяжелее более чем на 600 кг (снаряженная масса базового Фольксвагена — 1020 кг, раннего РАФ — 1640 кг), поэтому основание пола было куда мощнее, чем у немецкого микроавтобуса.

Спереди в РАФе было, конечно, всего два места, поскольку посредине возвышался высокий капот двигателя. Несмотря на то, что Volkswagen был заднемоторным, спереди у него тоже два места. А всё потому, что немецкий автомобиль значительно уступал по ширине советскому: 1750 мм против 1810 мм у РАФа, колея Фольксвагена — 1358 мм, у РАФа — 1410 мм.

На серийном РАФ‑977 1958 года стоял 70‑сильный двигатель ГАЗ‑21 рабочим объемом 2,45 л. По сравнению с первыми РАФ‑10, оснащенными 52‑сильными моторами ГАЗ‑20, он был куда резвее.

РАФ‑977 имел переднюю подвеску от Волги — независимую, пружинную со стабилизатором и рычажными амортизаторами. С 1960 года на Волгах и РАФах амортизаторы были уже телескопическими.

РАФ‑10 Фестиваль 1957 года отличал оригинальный дизайн со смещенными к центру фарами. В боковых скатах крыши были окошки, боковая пассажирская дверь по правому борту — двустворчатая. От такой конструкции, кстати, скоро отказались. Длина советского автомобиля составляла 4900 мм. По стилистике у РАФа с Фольксвагеном практически ничего общего. Похожи лишь боковые двойные двери. Volkswagen короче на 600 мм (длина 4300 мм при одинаковой с РАФом базе — 2700 мм) и боковых окон у него не шесть, а пять.

Модернизированный РАФ‑977, который и пошел в серию в конце 1958 года, имел менее оригинальный, не такой авангардный, как у РАФ‑10, но более гармоничный и привлекательный дизайн. ­Эта машина базировалась уже на узлах Волги ГАЗ-М21. Рижский микроавтобус 1958 года передком и формой дверей немного похож на немецкий Borgward B 611 1957 года. Но конструктивно Borgward был совсем иным — на мощной грузовой раме, с двухскатными задними колесами и полной массой чуть более 3500 кг.

А начало рижским автобусам было положено в 1957‑м — в год московского фестиваля молодежи и студентов. Поэтому опытный РАФ‑10 и назвали Фестиваль. Машина базировалась на узлах ГАЗ-М20 Победа. Но таких «рафиков» сделали всего десять. Серийное производство под именем РАФ‑977 уже с измененной внеш­ностью, усиленным кузовом и на агрегатах ­ГАЗ-М21 Волга начали в 1958‑м.

Первый советский микроавтобус делался не в вакууме — на него влиял и наш, и зарубежный автопром.

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В 1960 году в серию пошел свежемодернизированный РАФ‑977Д с усиленным кузовом, цельным ветровым стеклом, измененной подвеской и 75‑сильным двигателем. С 1966 по 1976 год выпускали версию 977ДМ.

В Риге помимо стандартных микроавтобусов делали санитарные и малосерийные специальные машины. Выпуск фургона в Латвии наладить не удалось из-за малой мощности завода. Поэтому фургоны ЕрАЗ‑762 выпускали в Ереване. Позднее там же наладили производство грузопассажирских модификаций. В 1962–1963 годах рижские микроавтобусы под маркой ЛАрЗ‑977 собирали и в Луганске.

Конечно, РАФ‑977 был оригинальной и удачной для рубежа 1960‑х машиной, но — технически компромиссной. Вместительность и неплохая динамика сочетались с перегруженной легковой подвеской и слабыми тормозами: их недолговечность на микроавтобусе полной массой более 2500 кг знали все, кто работал на РАФах и кто их ремонтировал. Увы, от этого недостатка не была избавлена и следующая модель — РАФ‑2203. Но это уже другая страница истории латвийских микроавтобусов.

Фото: из архива «За рулем»