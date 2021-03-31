ЗИЛ-111 и одиннадцать пуль в Брежнева

К 100-летию кремлевского гаража мы продолжаем серию материалов об уникальных автомобилях первых лиц государства. Редчайшие машины можно будет увидеть в Музее Гаража особого назначения, который откроется в этом году на ВДНХ.
Лицо политбюро
В 1962-м в кремлевском гараже появился новый лимузин для первых лиц — ЗИЛ-111Г. По сути, это был рестайлинг предыдущего ЗИЛ-111 конца 1950-х.
Изменили лишь переднюю и заднюю часть машины. Основа кузова, все агрегаты и ходовая часть, в том числе 200-сильный 6-литровый двигатель V8 и двухступенчатая автоматическая коробка передач достались ЗИЛ-111Г от ЗИЛ-111.
Обновление затеяли, потому что 111-й уж очень был похож на Чайку ГАЗ-13, которая в автомобильной иерархии СССР стояла на полступеньки ниже. Членов Политбюро такое «равенство» смущало.
ЗИЛ-111Г стал основным автомобилем нового генсека Леонида Брежнева. И, хотя в 1967-м в производство запустили новый ЗИЛ-114, лимузины предыдущего поколения продолжали использовать, особенно для высоких гостей руководства страны. Вот и 22 января 1969 года космонавты ехали на ЗИЛ-111Г из Внуково в Кремль…
Как готовилось покушение
Днем раньше, 21 января 1969 года, из одной воинской части Ленинграда исчез лейтенант Ильин, вооруженный двумя боевыми пистолетами. Злоумышленник умудрился благополучно долететь до Москвы. В столице он украл у своего дяди-милиционера форму: фуражку и шинель. Переоделся и утром 22 января отправился к Боровицким воротам Кремля — убивать генсека Брежнева, нарушающего, по мнению Ильина, советскую конституцию.
Ильин проник в милицейское оцепление возле Кремля. Здесь ему опять повезло — Ильин случайно оказался между двумя взводами. Поэтому не привлек внимания — его не знали ни в одном, ни во втором взводе. Когда кортеж въехал в Боровицкие ворота, Ильин, уверенный, что именно в первом лимузине везут Брежнева, открыл огонь с двух рук. Он успел выпустить шестнадцать пуль, одиннадцать из которых попали в первый автомобиль колонны.
А ехали в этом ЗИЛ-111Г космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Георгий Береговой и Валентина Терешкова. В «генсековский» лимузин их посадили из-за холодной зимней погоды. Обычно космонавтов везли через город в открытых ЗИЛ-111Д.
Космонавт спас лимузин
Шофер ГОНа Илья Жарков получил ранение, от которого через несколько дней скончался. Георгий Береговой, сидевший рядом с водителем, успел перехватить управление автомобилем, а мотоциклист из почетного эскорта Василий Зацепилов сбил Ильина с ног, и стрелка задержали.
Ильина признали невменяемым. Почти четверть века он провел в закрытой психиатрической больнице, а после выписки поселился в Ленинграде.
Почему не погиб Брежнев?
Жертв можно было избежать, если бы ЗИЛ-111Г был бронированным. Но со времен Хрущева и до самой перестройки советских лидеров в бронированных машинах не возили. Не было такой машины и у Брежнева. Причем не только до, но и после покушения!
История спасения генсека 22 января 1969-го до сих пор имеет несколько версий. По одной из них, зная, что 21-го в Ленинграде из воинской части сбежал офицер с двумя пистолетами, охрана на всякий случай прямо на ходу незаметно для пассажиров перестроила кортеж, поставив ЗИЛ Брежнева в середину колонны. По другой версии, Брежнева ввезли в Кремль через Спасские ворота, минуя Боровицкие.
Запугать не удалось
Фронтовик Брежнев не испугался. Бронеавтомобиля для него так и не сделали. А в хорошую погоду Леонид Ильич с гостями страны ездил в открытом ЗИЛ-111Д, приветствуя стоящих на тротуарах москвичей.
Фото: ГОН