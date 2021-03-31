ЗИЛ-111 и одиннадцать пуль в Брежнева

Правительственный лимузин ЗИЛ-111Г выпускали совсем недолго — с конвейера не сошло и сорока машин. Но модель оставила след в истории: она связана с покушением на генсека.

К 100-летию кремлевского гаража мы продолжаем серию материалов об уникальных автомобилях первых лиц государства. Редчайшие машины можно будет увидеть в Музее Гаража особого назначения, который откроется в этом году на ВДНХ.

Лицо политбюро

В 1962-м в кремлевском гараже появился новый лимузин для первых лиц — ЗИЛ-111Г. По сути, это был рестайлинг предыдущего ЗИЛ-111 конца 1950-х.

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Изменили лишь переднюю и заднюю часть машины. Основа кузова, все агрегаты и ходовая часть, в том числе 200-сильный 6-литровый двигатель V8 и двухступенчатая автоматическая коробка передач достались ЗИЛ-111Г от ЗИЛ-111.

Обновление затеяли, потому что 111-й уж очень был похож на Чайку ГАЗ-13, которая в автомобильной иерархии СССР стояла на полступеньки ниже. Членов Политбюро такое «равенство» смущало.

ЗИЛ-111Г стал основным автомобилем нового генсека Леонида Брежнева. И, хотя в 1967-м в производство запустили новый ЗИЛ-114, лимузины предыдущего поколения продолжали использовать, особенно для высоких гостей руководства страны. Вот и 22 января 1969 года космонавты ехали на ЗИЛ-111Г из Внуково в Кремль…

ЗИЛ-111Г собирали с 1962 по 1967 годы. Но сделали всего 38 автомобилей.

Как готовилось покушение

Днем раньше, 21 января 1969 года, из одной воинской части Ленинграда исчез лейтенант Ильин, вооруженный двумя боевыми пистолетами. Злоумышленник умудрился благополучно долететь до Москвы. В столице он украл у своего дяди-милиционера форму: фуражку и шинель. Переоделся и утром 22 января отправился к Боровицким воротам Кремля — убивать генсека Брежнева, нарушающего, по мнению Ильина, советскую конституцию.

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Ильин проник в милицейское оцепление возле Кремля. Здесь ему опять повезло — Ильин случайно оказался между двумя взводами. Поэтому не привлек внимания — его не знали ни в одном, ни во втором взводе. Когда кортеж въехал в Боровицкие ворота, Ильин, уверенный, что именно в первом лимузине везут Брежнева, открыл огонь с двух рук. Он успел выпустить шестнадцать пуль, одиннадцать из которых попали в первый автомобиль колонны.

А ехали в этом ЗИЛ-111Г космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Георгий Береговой и Валентина Терешкова. В «генсековский» лимузин их посадили из-за холодной зимней погоды. Обычно космонавтов везли через город в открытых ЗИЛ-111Д.

Кортеж с космонавтами на Ленинском проспекте, 22 января 1969 года.

Космонавт спас лимузин

Шофер ГОНа Илья Жарков получил ранение, от которого через несколько дней скончался. Георгий Береговой, сидевший рядом с водителем, успел перехватить управление автомобилем, а мотоциклист из почетного эскорта Василий Зацепилов сбил Ильина с ног, и стрелка задержали.

Ильина признали невменяемым. Почти четверть века он провел в закрытой психиатрической больнице, а после выписки поселился в Ленинграде.

Обстрелянный ЗИЛ-111Г, с указанием точек, куда попали пули.

Почему не погиб Брежнев?

Жертв можно было избежать, если бы ЗИЛ-111Г был бронированным. Но со времен Хрущева и до самой перестройки советских лидеров в бронированных машинах не возили. Не было такой машины и у Брежнева. Причем не только до, но и после покушения!

История спасения генсека 22 января 1969-го до сих пор имеет несколько версий. По одной из них, зная, что 21-го в Ленинграде из воинской части сбежал офицер с двумя пистолетами, охрана на всякий случай прямо на ходу незаметно для пассажиров перестроила кортеж, поставив ЗИЛ Брежнева в середину колонны. По другой версии, Брежнева ввезли в Кремль через Спасские ворота, минуя Боровицкие.

Генсек Брежнев в кабриолете ЗИЛ-111Д.

Запугать не удалось

Фронтовик Брежнев не испугался. Бронеавтомобиля для него так и не сделали. А в хорошую погоду Леонид Ильич с гостями страны ездил в открытом ЗИЛ-111Д, приветствуя стоящих на тротуарах москвичей.

Фото: ГОН