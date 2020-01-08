На чем ездили советские генсеки: от Ильича до Сергеича

История первого социалистического государства, просуществовавшего без малого три четверти века, — это и история автомобилей, на которых ездили главы Советской России, а затем СССР. В нашей фотоподборке вспоминаем наиболее знаковые из них.

Руководителей нового пролетарского государства первое время возили на богатом наследстве, оставшемся от старого режима. В основном на автомобилях из Императорского гаража или реквизированных у промышленников, купцов и интеллигенции. Председатель Совнаркома В. И. Ленин, Н. К. Крупская и сестра вождя М. И. Ульянова в Renault 40 CV c огромным 6-цилиндровым 7,5-литровым двигателем, 1918 г.

В 1921 г. для лидеров социалистического государства закупили первые несколько новеньких британских «Серебряных духов» с полным именем — Rolls-Royce 40/50 НР Silver Ghost. Один из автомобилей переделали по схеме, разработанной еще руководителем царского гаража французом Адольфом Кегрессом, уехавшим из России после революции. На полугусеничном 75-сильном Rolls-Royce зимой из Горок возили Ленина в последние годы его жизни.

Новый генсек И. В. Сталин, М. И. Калинин и Л. М. Каганович во время XVI cъезда ВКП (б) летом 1930 г. Rolls-Royce в те годы по-прежнему одна из главных государственных марок.

Огромный бронированный американский Packard Twelve. На автомобилях этой марки с 12-цилиндровым 7,7-литровым мотором мощностью 180 л.с. возили генсека Сталина с середины 1930-х до конца 1940-х.

Первый отечественный автомобиль, удостоенный внимания генсека, — ЗИС-115, при проектировании — «Изделие 100». Лимузин массой около 4 тонн оснастили 162-сильным форсированным мотором.

Несколько из примерно сорока изготовленных в 1948–1949 гг. бронированных ЗИСов сохранились до наших дней. Но в каком из них возили Сталина, достоверно не может сказать никто.

Толщина стекол бронированного ЗИС-115 — около 75 мм. Для их подъема и опускания в двери лимузина вмонтировали гидродомкраты.

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