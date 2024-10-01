 
СВОЕЙ ДОРОГОЙ
1956-1964
1956
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
В апреле вышел первый номер возрожденного «За рулем». Теперь журнал издает ДОСААФ (Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту) – общественная организация, занимающаяся подготовкой водителей и пропагандой технических знаний, в первую очередь, с ориентацией на военную службу. Тем не менее, новый логотип нарисовали в немного игривом стиле архитектурных излишеств 1950‑х — с лихими завитками и переменной толщиной букв.

Главным редактором журнала толщиной всего в 22 страницы и небольшим, по тем временам, тиражом 30 тысяч экземпляров, назначили Бориса Ивановича Кузнецова - полковника, фронтовика, военного историка. Он сразу постарался превратить журнал, задуманный, как пропагандистско-армейский, в издание для максимально широкого круга читателей. К работе в новом «За рулем» привлекли еще довоенных авторов – мастеров популяризации: инженеров Г. Зимелева и Ю. Клейенермана (Клеманова), ставшего вскоре заместителем главного редактора, и впервые опубликовавшего свой материал в «За рулем» еще в 1934 году, художника-автомобилиста Ю. Долматовского. Помимо передовиц на оборонную тематику, отчетов о работе автошкол, журнал стал публиковать популярные статьи об устройстве автомобиля, набирающем популярность автотуризме и даже об авто- и мотоспорте.
1 мая 1956 года писатель Виктор Урин, выпускник ВГИКа Игорь Тихомиров и фотокорреспондент «За рулем» Александр Ломакин стартовали на полноприводной версии Победы - ГАЗ-М72 в пробег из Москвы до Владивостока. Журнал подробно освещал пробег, который длился почти полгода! Ведь основой задаче экипажа было не испытание автомобиля, как таковое, а освещение жизни страны. По результатам пробега вышла книга и цветной документальный фильм «По дорогам родины».
1957
ГЛАВНОЕ – АВТОМОБИЛЬ!
Уже первый год существования возрожденного «За рулем» заложил основные принципы журнала: его главный герой – автомобиль, причем во всех аспектах – от конструирования и производства, до эксплуатации.
Именно поэтому журнал публикует подробный богато иллюстрированный репортаж с Горьковского автозавода, где развернули производство совсем нового автомобиля ГАЗ-М21 Волга.
Несмотря на официальную оборонную направленность журнала, он остается в СССР фактически единственным окном в автомобильный мир. Постоянной рубрикой стала «Новости автомобильной техники», позднее превратившаяся во «В мире моторов». Правда, чтобы напечатать нечто о новом автомобиле из капстраны, рядом необходимо было дать заметку о социалистической модели. Но это сотрудников журнала, конечно, никогда не останавливало.
Уже в 1957-м журнал провел, по сути, первый в стране журналистский потребительский тест новой малолитражки Москвич-402, интерес к которой особо велик. Журналистам «За рулем» удалось договориться с неким читателем, отдавшим на «растерзание» собственный автомобиль, но настоявшем на своем инкогнито. Сотрудники журнала отнеслись к машине максимально объективно и выявили немало ее недостатков, искренне надеясь, что к их мнению прислушаются на МЗМА. Отчасти, кстати, прислушивались. Отчет об испытаниях публиковали в трех номерах.
Журнал вступил в очень важную и актуальную для тех лет дискуссию о доступном, народном автомобиле, которого ждали миллионы граждан. Большая статья «Какой нам нужен автомобиль?» проиллюстрировали рисунками художников НАМИ Владимира Арямова, Эдуарда Молчанова и Юрия Долматовского. Через несколько лет страна, действительно, получила новый микролитражный автомобиль. К концу года тираж журнала вырос до 60 000 экземпляров
1959
НОВЫЕ МАШИНЫ, НОВЫЕ ЛИЦА
В начале 1959 года тираж «За рулем» достиг уже 100 тысяч экземпляров, а объем каждого номера увеличили до 30 страниц.
Корреспондент «За рулем» участвовал в испытаниях нового советского автомобиля. Причем, представительской Чайки ГАЗ-13. Позднее журналистов к тестам таких машин уже никогда не допускали. В журнале появился обстоятельный материал об удивительных для СССР свойствах нового автомобиля.
На обложке одного из номеров – первое публичное изображение нового советского микролитражного автомобиля, только что выставленного на ВДНХ. Это созданный совместно МЗМА и НАМИ Москвич-444, которому вскоре предстоит стать Запорожцем ЗАЗ-965.

Летом в журнале появилась обычная с виду публикация о мотоциклетных соревнованиях за подписью Марка Тилевича. Это была первая статья человека, проработавшего в журнале более полувека и оказавшего огромное влияние на формирование «За рулем». Тот журнал, каким он стал через несколько лет, достигнув миллионных тиражей и завоевав признание миллионов читателей, был создан именно Тилевичем, много лет занимающим должность заместителя главного редактора, но по сути - главной движущей творческой силой журнала.

К концу года тираж «За рулем» достиг уже 125 тысяч экземпляров.
1960
ОКНО В МИР
Редакцию «За рулем» еще в 1958-м посетили знаменитые чехословацкие путешественники Мирослав Зикмунд и Иржи Ганзелка, объехавшие на автомобилях Tatra Африку и Южную Америку. Их книгами уже зачитывались, в том числе и в Советском Союзе. С этим визитом связан некий рекорд в истории журнала. Публикация отрывков из новой книги Зикмунда и Ганзелки, которую начали в 1960-м, стала самым длинным материалом в истории «За рулем». Она продолжалась в 18 номерах и в общем сложности заняла 21 журнальную страницу!
«За рулем» активно лоббировал и горячо поддерживал идею проведения первого международного многодневного ралли «За мир и дружбу» (позднее – «Кубок дружбы»). Соревнование было организовано в противовес капиталистическим чемпионатам, в которых гонщики соцстран практически не участвовали. В ралли «За мир и дружбу» участвовали экипажи практически всех европейских соцстран, причем многие на автомобилях своего производства. Соревнование стало событием для всего социалистического автомобильного мира. Среди специальных призов был и тот, что учредил «За рулем».
1961
КОСМИЧЕСКОЕ И ЗЕМНОЕ
Апрельский номер «За рулем» вышел с портретом Юрия Гагарина на обложке. И для ежемесячного журнала это было удивительно. Ведь полет состоялся 12 апреля! Конечно, номер вышел значительно позже, чем обычно. Но гордость журналистов, сумевших выпустить апрельский номер с портретом первого космонавта, все равно, была обоснована.
Журнал опубликовал неприметный, вроде бы проходной, материал с советом, как установить и подключить на Москвичах моделей 400 и 401 указатели поворотов, которые согласно Правилам дорожного движения с 1962-го стали обязательными. Материал инициировал Марк Тилевич, который незадолго до этого сам приобрел подержанный Москвич-401. Автолюбители передавали это номер «За рулем» из рук в руки. А те, кто не смог достать журнал, потом долго писали в редакцию просьбы выслать им инструкции в индивидуальном порядке.

Тираж «За рулем» достиг 385 тысяч экземпляров! Потом, правда, снижался до 350 тысяч. Но не из-за падения спроса, который постоянно опережал предложение. Не хватало бумаги и мощностей типографии.
1962
МАЛЫЙ ЛИТРАЖ, БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Главным редактором «За рулем» стал Анатолий Иванович Иванский – филолог по образованию, фронтовик, участник обороны Москвы, затем сотрудник военной газеты, полковник. Он охотно принимал на работу молодых сотрудников, которые в ближайшие годы и определили лицо журнала.

Журнал опубликовал обстоятельный материал – репортаж из Запорожья, где набрал обороты завод по производству микролитражек ЗАЗ-965. Помимо детального рассказа о том, как делают Запорожцы, «За рулем» первым рассказал о перспективных моделях, которые в скором времени планировали поставить на конвейер. Увы, далеко не все сбывалось. ЗАЗ-966 через несколько лет, действительно, стал серийным. А вот минивэн так и остался опытным образцом. Зато именно из таких публикаций об опытных образцах журнал слыл позднее еще и энциклопедией самых редких отечественных автомобилей.
1963
КЛУБ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
По инициативе Марка Тилевича, ставшего уже членом редколлегии журнала, появился раздел «Клуб «Автолюбитель»». Отныне именно здесь стали печатать самые востребованные рядовыми владельцами автомобилей материалы об особенностях эксплуатации их машин, приемах обслуживания и ремонта, способах поддержания на ходу и модернизации старых моделей. Этот раздел оставался одним из самых востребованных на протяжении нескольких десятилетий.
1964
ВРЕМЯ ЗРЕЛОСТИ
Журнал стал не просто единственным, по сути, автомобильным изданием страны, но одним из самых авторитетных во всех аспектах автомобильной и около автомобильной жизни. Тираж достиг 500 тысяч экземпляров, то есть вырос с момента возрождения «За рулем» в 1956 году почти в 17 раз.
На страницах журнала всегда самая свежая и самая обстоятельная информация обо всех автомобильных новинках. Вот и очередная публикация – первое подробное описание совсем нового Москвича-408, которому еще только предстоит встать на конвейер.
1928-1940
Выбор направления
1965-1974
Страна за рулем
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте