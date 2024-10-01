В апреле вышел первый номер возрожденного «За рулем». Теперь журнал издает ДОСААФ (Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту) – общественная организация, занимающаяся подготовкой водителей и пропагандой технических знаний, в первую очередь, с ориентацией на военную службу. Тем не менее, новый логотип нарисовали в немного игривом стиле архитектурных излишеств 1950‑х — с лихими завитками и переменной толщиной букв.



Главным редактором журнала толщиной всего в 22 страницы и небольшим, по тем временам, тиражом 30 тысяч экземпляров, назначили Бориса Ивановича Кузнецова - полковника, фронтовика, военного историка. Он сразу постарался превратить журнал, задуманный, как пропагандистско-армейский, в издание для максимально широкого круга читателей. К работе в новом «За рулем» привлекли еще довоенных авторов – мастеров популяризации: инженеров Г. Зимелева и Ю. Клейенермана (Клеманова), ставшего вскоре заместителем главного редактора, и впервые опубликовавшего свой материал в «За рулем» еще в 1934 году, художника-автомобилиста Ю. Долматовского. Помимо передовиц на оборонную тематику, отчетов о работе автошкол, журнал стал публиковать популярные статьи об устройстве автомобиля, набирающем популярность автотуризме и даже об авто- и мотоспорте.

