Не отметить 50-летие образования СССР не могло, конечно, ни одно издание в стране, тем более «За рулем» – журнал ЦК ДОСААФ. НоВ нем участвовали два «москвича»: ижевский и московский, «Запорожец», «Жигули» ВАЗ-2101 и «Волга», а с ними заодно и чехословацкая Skoda, находящаяся на испытаниях в редакции. Выбить машины для пробега у заводов во времена всеобщего дефицита было нелегко. Особенно, конечно, номенклатурную «Волгу»! Пришлось дойти до ЦК КПСС! Но Тилевич придумал ещё один необычный и даже смелый по тем временам ход. Большая часть пробега прошла по маршруту… первого в истории России испытательного пробега военной автомобильной роты, организованного в 1912 г. Роскошный альбом об этом событии был в редакции, и «За рулем» впервые рассказал об этом пробеге широкому кругу читателей, опубликовав вдобавок несколько дореволюционных фотографий. К удивлению редакции, досаафовское начальство отнеслось к этому спокойно. Тем более что упор в трех отчетных публикациях, конечно, делали на то, как преобразились дороги России, Латвии, Литвы и Белоруссии за 60 лет, как живут многочисленные советские заводы, связанные с авто- и мотопромом.