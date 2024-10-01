На обложке одного из номеров впервые опубликовано фото перспективных советских автомобилей, завод для производства которых строят на Волге в Тольятти. Пока в СССР ещё испытывают и модернизируют итальянский FIAT 124, «За рулем» объявляет конкурс на имя для нового автомобиля. В редакцию пришло почти 59 тысяч писем! В них было 1812 (!) названий! Самые популярные по количеству предложений — «Волжанка», «Дружба», «Мечта». Тема сотрудничества с Италией звучала в названиях «Итальяночка», «Рим-8», «Робертино». Поскольку пуск завода намечали на год 100-летия Владимира Ленина – 1970-й, читатели изобрели, например, имена ВИЛ-100 и «Ленинавт». Редакция же выбрала лаконичное и благозвучное имя «Лада». Но руководство автопрома (говорили, под сильным влиянием Куйбышевского обкома партии) уже ближе к началу производства выбрало название «Жигули». В русском языке оно звучало не очень благозвучно, но приемлемо. Однако вскоре после начала экспорта автомобилей в Европу имя поменяли на… «Лада» – то, которое стало победителем конкурса «За рулем».
Тираж журнала достиг 2 миллионов экземпляров, а логотип вновь изменился – стал более демократичным: менее чертёжным.