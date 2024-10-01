 
СТРАНА ЗА РУЛЕМ
1965-1974
1965
ДЕЛО ТЕХНИКИ
Новый логотип «За рулем», нарисованный в строгом «технологичном» стиле 1960-х, подчеркнул, что в истории журнала, как и в истории автомобилизации страны, открывается новая страница. Тираж к концу года достиг уже 800 тысяч экземпляров.
1966
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУДУЩЕГО
Каждый отечественный экспериментальный автомобиль непременно попадает на страницы журнала. Об авангардном автомобиле вагонной компоновки ВНИИТЭ-ПТ (перспективное такси) рассказывал, разумеется, сам его создатель, давний автор журнала Юрий Долматовский. Машину испытывали на улицах Москвы, поговаривали даже о начале серийного производства, но – не сбылось. Зато журнал для нескольких поколений читателей в очередной раз стал главным источником знаний, в том числе и по истории неродившихся автомобильных проектов СССР.
1968
КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
На обложке одного из номеров впервые опубликовано фото перспективных советских автомобилей, завод для производства которых строят на Волге в Тольятти. Пока в СССР ещё испытывают и модернизируют итальянский FIAT 124, «За рулем» объявляет конкурс на имя для нового автомобиля. В редакцию пришло почти 59 тысяч писем! В них было 1812 (!) названий! Самые популярные по количеству предложений — «Волжанка», «Дружба», «Мечта». Тема сотрудничества с Италией звучала в названиях «Итальяночка», «Рим-8», «Робертино». Поскольку пуск завода намечали на год 100-летия Владимира Ленина – 1970-й, читатели изобрели, например, имена ВИЛ-100 и «Ленинавт». Редакция же выбрала лаконичное и благозвучное имя «Лада». Но руководство автопрома (говорили, под сильным влиянием Куйбышевского обкома партии) уже ближе к началу производства выбрало название «Жигули». В русском языке оно звучало не очень благозвучно, но приемлемо. Однако вскоре после начала экспорта автомобилей в Европу имя поменяли на… «Лада» – то, которое стало победителем конкурса «За рулем».

Тираж журнала достиг 2 миллионов экземпляров, а логотип вновь изменился – стал более демократичным: менее чертёжным.
1969
ЖИЗНЬ И СПОРТ
Главным редактором «За рулем» стал Игорь Иванович Адабашев – инженер по образованию, ветеран войны. В 1960-х Адабашев работал в журналах «Техника молодежи» и «Знание — сила». Журналом «За рулем» руководил в период бурного роста автомобилизации СССР. Адабашев умел отстаивать интересы журнала и его сотрудников. При нём резко вырос тираж и объем журнала. На посту главреда Адабашев работал почти два десятилетия.

Спорт – автомобильный и мотоциклетный – заметная тема на страницах журнала. А на рубеже 1970-х советские спортсмены достойно участвуют и в некоторых международных соревнованиях. Так, журнал публикует подробный отчет о первом международном ралли-марафоне Лондон-Сидней, в котором приняли участие четыре «Москвича-412» – новой модели Московского завода. Команда СССР финишировала в полном составе. Именно после подобных публикаций в «За рулем» миллионы советских мальчишек увлеклись автоспортом. Кто-то – на уровне любителей, другие посвятили ему всю жизнь.
1971
«МЫ ЕДЕМ НА «ЖИГУЛЯХ»». И НЕ ТОЛЬКО!
Журнал «За рулем» стал зачинателем нового в СССР журналистского жанра – длительных тестов автомобилей. Сначала новинку советского автопрома – ВАЗ-2101 журнал на своих страницах буквально разбирает по агрегатам и узлам. А вскоре рубрика «Мы едем на «Жигулях», которую ведет высококвалифицированной инженер Борис Синельников, становится постоянной. Машина ещё с номерами серии «проба», которую испытывает Синельников, вызывает огромный интерес даже в столице, где «Жигули» уже более-менее знают. А уж в провинции от вопросов о новом автомобиле и вовсе нет отбоя.
А вскоре в журнале появляется и первая в истории советской автомобильной журналистики иномарка! Импортные автомобили в СССР частникам не продавали, но ведь так интересно было прикоснуться к неизведанному! Марк Григорьевич Тилевич – заместитель главного редактора, а по сути – лидер и душа журнала, использовал свою дружбу с главой представительства чехословацкой внешнеторговой организации Мотоков (аналог нашего Автоэкспорта) в СССР. Оранжевое чехословацкое купе Skoda 110 R Coupe работало в редакции год.
Благодаря опять же Тилевичу, в редакции появился и ижевский «Москвич-412». Кстати, тогда среди автолюбителей пошли разговоры: ижевским «москвичам», в отличие от московских, доверять нельзя. Автомобиль за год с небольшим прошел 60 000 км. Кстати, редакционный «Москвич» побывал даже на Дмитровском полигоне для замеров и экспертной оценки профессиональными испытателями. Тоже впервые в советской журналистской практике.
1972
ЮБИЛЕЙ СССР… С ДОРЕВОЛЮЦИОННЫМ СТАЖЕМ
Не отметить 50-летие образования СССР не могло, конечно, ни одно издание в стране, тем более «За рулем» – журнал ЦК ДОСААФ. Но Марк Тилевич, как всегда, придумал нечто необычное и организовал большой автопробег. В нем участвовали два «москвича»: ижевский и московский, «Запорожец», «Жигули» ВАЗ-2101 и «Волга», а с ними заодно и чехословацкая Skoda, находящаяся на испытаниях в редакции. Выбить машины для пробега у заводов во времена всеобщего дефицита было нелегко. Особенно, конечно, номенклатурную «Волгу»! Пришлось дойти до ЦК КПСС! Но Тилевич придумал ещё один необычный и даже смелый по тем временам ход. Большая часть пробега прошла по маршруту… первого в истории России испытательного пробега военной автомобильной роты, организованного в 1912 г. Роскошный альбом об этом событии был в редакции, и «За рулем» впервые рассказал об этом пробеге широкому кругу читателей, опубликовав вдобавок несколько дореволюционных фотографий. К удивлению редакции, досаафовское начальство отнеслось к этому спокойно. Тем более что упор в трех отчетных публикациях, конечно, делали на то, как преобразились дороги России, Латвии, Литвы и Белоруссии за 60 лет, как живут многочисленные советские заводы, связанные с авто- и мотопромом.
1973
НАШИ В КИНО
О первом в СССР художественном фильме, посвященном автоспорту – очень популярному уже в стране ралли – «Гонщики» на страницах «За рулем» рассказывает его режиссер Игорь Масленников. Мало того, что он сам заядлый автолюбитель, а в съемках принимали участие звезды ралли, о которых журнал уже неоднократно писал: Владимир Бубнов, Эдвард Сингуринди, Виктор Щавелев, Гунар Хольм и другие. Журнал с картиной Масленникова связывало и то, что одним из авторов сценария стал давнишний сотрудник «За рулем» – журналист, фотограф, писатель Юлий Клеманов.
1974
ЧИСЛОМ И УМЕНИЕМ
Объем журнала подрос до 38 страниц. Добиться этого редакции было совсем не просто – бумага в стране дефицит. Тем более что тираж достиг 2 миллионов 350 тысяч экземпляров. Но спрос на «За рулем», по-прежнему, превышает предложение. С пуском ВАЗа резко растет парк личных автомобилей. Однако ещё стремительный растет читательский интерес. Причем журнал нарасхват даже у тех, у кого пока нет личного автомобиля. Поэтому советский термин «автолюбитель» явно объемней, чем «автовладелец», а «За рулем» действительно народное и почти самое массовое в стране иллюстрированное издание.
1956-1964
Своей дорогой
1975-1991
По пути к переменам
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